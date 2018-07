Anne (52) og Petter (56) traff på migranter i overfylte lekebåter: - De ropte «which way is Europe?»

Anne Liten Myhren og Petter Asheim møtte fem overfylte lekebåter i løpet av en halvtime da de seilte gjennom det farlige Gibraltarstredet.

Tusenvis av migranter har risikert livet de siste ukene ved å sette ut fra Marokko til Spania i «alt som flyter», ifølge den lokale redningstjenesten. Med andre muligheter stengt, er veien til Spania den nye migrantruten til Europa.

Det fikk paret Anne Liten Myhre og Petter Asheim erfare morgenen fredag 22. juni.

Klokken 06 på morgenen sitter Anne Liten Myhre nattevakt på hennes og samboerens seilbåt. Det er morgengry og de befinner seg syv til åtte nautiske mil fra den marokkanske kysten, på vei til det spanske fastlandet fra Gran Canaria. Myhre klarer ikke å bestemme seg for hva det er hun ser foran seg. Hun vekker samboeren Petter Asheim.

– Jeg trodde det var fiskeredskap først. Når vi kommer nærmere, så ser jeg at det var tre lekebåter i gummi, fulle av folk. Båtene holdt på å knele. Mens noen rodde, satt andre og øste, sier Myhre til VG.

Hun forteller at det var mellom åtte og ti mennesker i hver av de små båtene. Årene de brukte var kuttet ut av treplanker, surret i teip.

Etter at paret ringer kystvakten i den spanske byen Tarifa, kommer marokkansk kystvakt og henter båtene etter kort tid. De fortsetter seilasen i en halvtime, til de krysser inn i Gibraltarstredet.

Der får de øye på to nye båter. Det er dårlig sikt, og de afrikanske migrantene om bord båtene roper bort til Myhre og Asheim:

– Which way is Europe?

– De hadde kurs rett mot Atlanterhavet og USA. De hadde aldri i verden kommet seg over til Spania. En satt i baugen og øste, mens resten av dem padlet som besatt, sier Myhre.

Myhre og Asheim lå ved båtene en halvtime, mens de ringte igjen til kystvakten i Tarifa. I stedet kom marokkansk kystvakt og hentet båtene.

Paret har seilt mye i Middelhavet. Nå tilbringer de tre til fire måneder hvert år med å seile.

– Vi har seilt mye i disse farvannene. Men vi har aldri sett noe lignende før. Det gjorde sterkt inntrykk å se at noen vil risikere så mye over et så farlig farvann som Gibraltarstredet, sier Myhre.

Mens EU har vært i full krangel om hva som skal gjøres med migrantene som ankommer Europa, stenges grensene til Italia og Hellas i større grad. Migrantrutene til Europa har snudd, og nå velger migranter fra Afrika å ta den korteste veien over Gibraltarstredet fra Marokko.

De to siste ukene har over 5500 migranter ankommet Spania. Det er over dobbelt så mange som har kommet til Italia og Hellas samlet i samme periode.

På fire dager denne uken ankom det nesten 1400 migranter bare til Cádiz-regionen. Det er like mange som i hele 2016, ifølge tall spanske Røde Kors oppgir til VG.

Selv om antallet ankomster i Europa er langt unna rekordåret 2015, har det kommet nesten 18.000 migranter til Spania i 2018. Det er mer enn de drøyt 16.000 og 13.000 som har ankommet i båt til Italia og Hellas, ifølge IOM (International Organization for Migration).

Over 300 migranter har dødd i drømmen om å nå det spanske fastlandet så langt i år.

– Flere migranter kommer i oppblåsbare lekebåter, pedalbåter, kajakker, surfebrett og til og med bilhjul. De bruker hva enn som flyter, fortalte sjef for redningstjenesten i Tarifa, Adoldo Serrano, til VG forrige uke.