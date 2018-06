SKILLES IKKE: Migrantfamilier venter på å få entre USAs toll- og grenseetat for å søke om asyl. Bildet er tatt 19. juni, 2018 Foto: JORGE DUENES / X02883

USAs toll- og grenseetat slutter å straffeforfølge migrantforeldre

Publisert: 25.06.18 21:46

UTENRIKS 2018-06-25T19:46:11Z

Lederen av den amerikanske toll- og grenseetaten har midlertidig stoppet å henvise immigrantforeldre til straffeforfølgelse, melder nyhetsbyrået AP . Kommisjonær Kevin McAleenan sier at foreldre ikke kan skilles fra barna sine.

McAleenan sier videre at de fremdeles vil utvise nulltoleranse overfor de som krysser grensen mellom USA og Mexico ulovlig, men at enkelte ikke kan straffeforfølges fordi man ikke kan skille foreldre fra barna sine.

Praksisen skal ha opphørt innen timer fra at president Donald Trump signerte en presidentordre som krevde en slutt på praksisen.

De siste ukene har flere barn blitt skilt fra foreldrene sine. Noe som har skapt sterke reaksjoner.

Ifølge AP sier McAleenan at det jobbes med å utvikle en plan for å hindre at migranter krysser grensen på ulovlig vis, til tross for at de reiser med barn.

