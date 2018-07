Guttene i Thailand har forlatt sykehuset

Publisert: 18.07.18 13:04 Oppdatert: 18.07.18 13:33

De tolv guttene som var fanget i grotten i Thailand kan reise hjem til familiene sine onsdag. For første gang snakker de selv til media om hva de har vært igjennom.

Et stort presseoppbud ventet på guttene som ble reddet ut av grotten i Thailand som for første gang snakker til media i en kontrollert seanse etter å ha blitt utskrevet fra sykehus.

Når de tolv guttene fra fotballaget «Wild Boars» og fottballtreneren kommer inn i rommet, sparker de på noen fotballer. De folder hendene for å takke de som ser på, og viser tommel opp til de fremmøtte.

De forlot sykehuset en halvtime før den planlagte preseskonferansen, som er klokken 13.00 norsk tid, ifølge Reuters.

– Har fått styrken tilbake

Ifølge The Guardian var planen at guttene skulle bli utskrevet fra sykehuset torsdag, men de var friske nok til å skrives ut en dag tidligere. Ifølge avisen har over 100 spørsmål blitt sendt inn fra journalister, og spørsmålene har blitt gått igjennom av leger.

Avisen skriver også at helsepersonellet som deltar på pressekonferansen sier guttene er ved god helse, har fått styrken tilbake, og kan glede seg til å spise hjemmelaget mat og leve et normalt liv. Helsepersonellet sier også ifølge avisen at guttenes mentale tilstand er «ganske bra», og at de har fått mye moralsk og mental støtte.

Statsledere og kjendiser verden over jublet over nyhetene da fotballaget fra Thailand endelig ble berget blitt berget ut fra det oversvømmede grottesystemet for en uke siden. En hel verden har fulgt med på dramaet som tok 16 dager, der de 12 guttene og fotballtreneren ble berget ut i sikkerhet.

Takket for innsatsen

Da guttene først ble reddet ut av grotten, fryktet ekspertene for at de kunne være rammet av en rekke sykdommer og infeksjoner. De har ligget på sykehus i en isolert avdeling for å beskytte for eventuelle infeksjoner.

I forrige uke møtte foreldrene guttene på sykehuset, deriblant foreldrene til Chanin Viboonrungruang, Aikhan og Tanawut Viboonrungruang.

Guttene har i en video takket for innsatsen til de som stod på for å redde dem. En av dem var den tidligere marinejegeren Saman Kunan (38) omkom i grotten da han gikk tom for luft , etter å ha levert forsyninger til guttene som satt fast.

11 år gamle Chanin er den yngste spilleren på fotballaget «Wild Boars», eller «Villsvinene» på norsk.