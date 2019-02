TAR KONTROLL: Iraks statsminister Nuri al-Maliki sier hele Irak vil ta full kontroll over hele landet i løpet av året. Foto: Reuters

- Irak tar kontroll over hele landet i løpet av 2007

Irak vil ta kontroll over alle landets provinser innen året er omme, opplyste statsminister Nuri al-Maliki onsdag.

Publisert: 18.04.07 13:06







Maliki er under økende press fra radikale sjiamuslimer om å sette opp en tidsplan for når de 146.000 amerikanske soldatene skal være ute av Irak .

Også i USA ønsker et flertall i Kongressen å trekke soldatene ut så fort som mulig.

Fortsatt kjemper amerikanske styrker harde kamper mot opprørere i Anbar-provinsen vest i landet, og i Bagdad er folks hverdag preget av bombeangrep, drap og kidnappinger.

Ti drept

Onsdag ble minst ti mennesker drept og 15 såret av en bilbombe i det tidligere velstående strøket Karrada, hvor det for det meste bor sjiamuslimer. Vest i byen ble fire politimenn ofre for et selvmordsangrep.

Samme dag ble det meldt at fem mistenkte opprørere er drept av amerikanske styrker ved byen Falluja i Anbar-provinsen, mens 30 andre er pågrepet.