USAs smittevernekspert : − Du vet ikke hva du snakker om

Den ellers så sindige Dr. Anthony Fauci tordnet tilbake da den republikanske senatoren fra Kentucky gikk til angrep.

Han har vært «hele USAs» coronaekspert helt siden starten av pandemien og har årevis med erfaring som smittevernekspert bak seg.

I flere måneder snakket han vitenskapens språk mens USAs daværende president, Donald Trump, sto på pressekonferanser og spredte villende informasjon om blant annet alvorlighetsgraden av viruset og munnbindbruk.

Han har måttet tåle sterk kritikk fra høyresiden ved flere anledninger, men talte likevel Trump midt imot gjentatte ganger.

Senator Rand Paul under komitéhøringen. Foto: Stefani Reynolds / The New York Times

Tirsdag fikk USA og verden, som er vant til å se smitteverneksperten diplomatisk og sindig, se en litt annen tone da han sa tydelig ifra til republikanernes Rand Paul under en komitéhøring:

– Senator Paul, for å være helt ærlig, du vet ikke hva du snakker om.

Uttalelsen kom under en høring hvor senatoren skal ha hevdet at Fauci, ved en tidligere anledning, har løyet om hvor vidt helsemyndighetene i USA har finansiert virusstudier gjort ved Wuhan Institute of Virology i Kina.

CNN skriver at senatoren – ved flere anledninger, og uten bevis –

har antydet at USAs nasjonale helseinstitutt har finansierte såkalt «gain-of-function forskning» – utført på virus for å få det til å vokse bedre eller for å gjøre det mer smittsomme.

– Senator Paul, jeg har aldri løyet for kongressen, og jeg trekker ikke tilbake denne uttalelsen.

Senatoren hevdet også at Fauci «prøvde å fraskrive seg ansvaret for at fire millioner mennesker har dødd rundt i om verden på grunn av pandemien».

Tredobling av smitten

Etter flere måneder med synkende tall, har smittetallene i USA tredoblet seg de siste 30 dagene, skrev Reuters mandag. Nå står deltavarianten for 90 prosent av de registrerte smittetilfellene.

Ifølge sjefen for det amerikanske smittevernsenteret CDC, doktor Rochelle Walensky, utgjorde uvaksinerte personer 99 prosent av de covid-tilknyttede dødsfallene i juni.

I en tale mandag sa president Joe Biden at det er høyere smitterate i delstatene med lav vaksinasjonsdekning. Ifølge Reuters oppfordret han alle til å la seg vaksinere.

Motstand mot vaksinen

Guardian skrev forrige uke at flere republikanske stater ønsker å innføre lover som gjør det umulig å kreve at folk vaksinerer seg. Republikanske lovgivere ønsker å gi retten til å nekte covid-vaksine samme beskyttelse som menneskerettigheter knyttet til kjønn, religion og befolkningsgrupper.

I flere måneder har forskere forsøkt å finne årsaken til coronapandemien. President Joe Biden har også åpnet en etterforskning for å finne ut av om det er noen hold i påstandene om at viruset stammer fra et laboratorium.

Ifølge CNN skal ledende tjenestemenn i Biden-administrasjonen nå mene at denne teorien ikke stemmer.

Ifølge en ny studie, gjennomført ved Universitetet i Pennsylvania, tror likevel hele én av tre amerikanere på teorien om at viruset er skapt av kinesiske myndigheten for å kunne bruke det som et biologisk våpen.