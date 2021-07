LONDON: Nils-Kristian Liborg er bosatt i London sammen med konen Ingvild Liborg og deres to barn Noah (8) og Sarah (11). Foto: Privat

Ble fullvaksinert i studie: Må likevel på karantenehotell

Nils-Kristian Liborg bor i London og har vært fullvaksinert siden november i fjor. Problemet er at vaksinen han har fått ikke er godkjent i Norge – ennå.

Av Oline Birgitte Nave

Liborg kommer fra Spydeberg, men er bosatt i London sammen med kona Ingvild Liborg og deres to barn Noah (8) og Sarah (11).

– Vi hadde håpet å reise til Norge i begynnelsen av august, siden vi ikke har vært i Norge for å besøke besteforeldre, familie og venner siden august i fjor, sier han til VG.

Men foreløpig er ikke flybillettene bestilt. Nils-Kristian får nemlig ikke grønt vaksinepass – og dermed karantenefritak – til tross for at han er fullvaksinert.

– For øyeblikket går smittetallene ganske mye opp i Storbritannia, så det er en fare for å ende på karantenehotell igjen, og det gjør det vanskelig å planlegge noe, sier han.

Frivillig i studie

I oktober 2020 meldte han seg frivillig til å delta i tredje testfase av vaksinen Novavax, sammen med 15.000 andre personer bosatt i Storbritannia.

Etter den siste og avgjørende testfasen, melder Novavax-selskapet at vaksinen er over 90 prosent effektiv og har 100 prosent effekt mot moderat og alvorlig sykdom.

I Storbritannia regnes testdeltagerne som fikk Novavax-vaksinen som fullvaksinerte. Det samme gjelder i Hellas. Men i Norge er det ikke mulig å registrere vaksinen, siden den ennå ikke er godkjent av EMA.

– Det hadde vært greit om studien viste seg å ikke fungere, men denne har vært gjennom tester som viser at den er like effektiv.

– Litt urettferdig

Kona Ingvild Liborg, som har fått Pfizer-vaksinen gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet, får derimot grønt pass og karantenefritak ved innreise til Norge.

– Jeg synes at det er litt urettferdig. Spesielt med tanke på å reise til Norge, så er jeg like godt beskyttet som alle andre som får reise rett inn. Det tar bort litt frihet og føles ikke helt riktig, sier han.

Novavax-vaksinen ligger inne til godkjenning for EU og Norge. Ifølge Novavax-selskapet forventer de å kunne søke om godkjenning over hele verden innen september.

Flere reagerer

– Jeg er fortsatt i studien til november, så det er ikke bare å stoppe og ta en godkjent vaksine, sier Liborg.

Han mener det gir et feil inntrykk at de som har stilt opp for å utvikle coronavaksiner skal ende opp med færre fordeler enn dem som har fått vaksine gjennom vaksinasjonsprogrammet.

– Man skal helst støtte forskningen som skjer på dette området. Og det ser ikke så bra ut for forskningen heller, at det nå er 15.000 her i landet som ser at de har mindre fordeler enn de som ikke hjalp til.

Etter at EUs vaksinepass er på plass, har flere som deltok i studien reagert på at de ikke får de samme fordelene som andre fullvaksinerte.

– Det jeg tror alle synes er litt leit, er at det bare er en teknikalitet. Alle er klare på at vaksinen blir godkjent, men man vet ikke når.

FHI: Gjelder kun EU-godkjente vaksiner

VG har henvendt seg til FHI for å få svar på hvorfor ikke Novvaxx-vaksinen gir karantenefritak i Norge, til tross for lovende forskningsresultater.

– Norge forholder seg til EU-godkjente vaksiner. Novvax er ikke godkjent ennå, dermed gir vaksinering ikke unntak fra karantene, svarer medievakt Simen Gald i FHI i en epost.

Registrering av vaksinasjon i det norske vaksinasjonsregisteret SYSVAK gjelder i tillegg kun for EU godkjente vaksiner for de som har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, ifølge FHI.

– Vi registrerer ikke vaksinasjon som er under klinisk utprøving i vaksinasjonsregisteret, dette gjelder også etterregistrering, skriver FHI.

Disse vaksinene er aktuelle for Norge

Her kan du se hvilke vaksiner EU-alliansen har satset på så langt – og hvor langt unna de er godkjenning. Klikk på hver enkelt for å lese mer om dem: