RASK ØKNING: Den provisoriske covid-19-enheten er igjen tatt i bruk på Providence Holy Cross Medical Center i Los Angeles. Antall pasienter har økt fra 5 til 25 på én uke. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Delta-alarm i USA: − Vi kan ikke lenger gi forsvarlig helsehjelp

Sykehus i Louisiana slår alarm om deltavarianten, mens flere delstater vil ta kraftige grep. I New York blir det vaksine-krav en rekke steder.

Publisert: Nå nettopp

Omkring 75.000 personer blir daglig registrert smittet i USA nå. De fleste med den mer smittsomme deltavarianten.

De siste 14 dagene har antall smittetilfeller økt med 142 prosent, ifølge The New York Times tallsider. Den fjerde bølgen har allerede passert den første og andre i antall registrerte smittetilfeller.

Også antall innlagte på sykehus øker. De siste syv dagene har i snitt 43.919 pasienter vært innlagt. Det er mer enn 2,5 ganger flere enn snittet for en måned siden.

The Washington Post har snakket med flere eksperter som mener den fjerde bølgen vil bli verre før det blir bedre.

Columbia Universitys modellering estimerer at USA kan få opptil 140.000 daglige tilfeller mot slutten av august – altså nær dobbelt så mange som nå.

Men det er mye usikkerhet knyttet til estimatet.

– Den verste bølgen

Louisiana topper listen over stater med flest registrerte tilfeller per 100.000 innbyggere de siste syv dagene. Mens USA som helhet har registrert 26 smittetilfeller per 100.000, ligger Louisiana på 99.

De siste to ukene har staten hatt en økning i smittetilfeller på 224 prosent mot foregående 14-dagersperiode.

Staten ligger også under det nasjonale vaksinasjonssnittet. Mens 59 prosent av USAs befolkning har fått minst én dose, gjelder det samme for 43 prosent av befolkningen i Louisiana.

CORONAHJELP: En pastor velsigner hendene til helsepersonell som har strømmet til Our Lady of the Lake Regional Medical Center i Baton Rouge i Louisiana for å bidra med å ta vare på de sykeste coronapasientene. Foto: Ted Jackson / FR 171790 AP

Mandag gjeninnførte guvernøren i Louisiana John Bel Edwards munnbindpåbud innendørs for alle over fem år – også fullvaksinerte.

Den raske økningen i antall tilfeller truer sykehuskapasiteten.

– Louisiana er nå i den verste bølgen hittil i covid-10-pandemien når det kommer til økning i antall tilfeller, andelen positive prøver og sykehusinnleggelser, sier Edwards i en pressemelding.

Sykehus slår alarm

Catherine O'Neal er overlege ved Our Lady of the Lake Regional Medical Center i Baton Rouge i. Louisiana. På en pressekonferanse med Edwards mandag sa hun at de opplever de mørkeste dagene i pandemien.

– Vi kan ikke lenger forsvarlig helsehjelp til våre pasienter, sa hun ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Denne deltavarianten er alle virologers mareritt. Det var en myte om at barn av en eller annen grunn er immune. Det er blitt veldig tydelig at barn også blir hardt rammet, sa overlege ved barnesykehuset i New Orleans Mark Kline men på en pressekonferanse mandag.

Han forteller at det ikke har vært tomme senger på intensivavdelingen på flere uker. Halvparten av barna har ingen underliggende sykdommer, opplyste Kline.

Men foreløpig er personalet under mest press. Antall ansatte som enten er syke med covid-19 eller i isolasjon, øker hver dag.

Overlege ved det regionale sykehuset i Natchitoches i Louisiana Phyllis L. Mason sammenligner det å bekjempe viruset med en boksekamp.

– Vi er i fjerde runde i boksekampen, og denne motstanderen er sterkere, han er større, han er bedre og han er smartere enn oss, sier hun.

Mason sier at vaksiner og munnbind må til for å vinne kampen.

FLORIDA: Flere tester seg på de mobile teststasjonene i Florida, her fra 2. august. Foto: OCTAVIO JONES / X07298

Rekordmange innlagte

Florida har rekordmange innlagte coronapasienter på sykehus. Ifølge nyhetsbyrået AP passerte staten 11.000 pasienter denne uken.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at omkring hver fjerde coronapasient i USA er innlagt i Florida.

Ifølge Mary Mayhew, leder for Floridas sykehusforening, økte antall innlagte fra 2000 til 10.000 på en måned. Men coronarelaterte dødsfall har ikke økt tilsvarende.

– Det er en langt yngre aldersgrupper som blir lagt inn. Det siste året har vi gjentatte ganger hørt at covid rammer de eldre og de med underliggende sykdom, men deltavarianten utgjør en tydelig risiko for yngre personer, sier Mayhew.

Vil ta grep

Reuters skriver at myndighetene i åtte regioner også har gjeninnført munnbindpåbud fra og med natt til tirsdag.

Guvernørene i New York og New Jersey vil gjøre vaksinen obligatorisk for ansatte i transport, fengsler, sykehus og sykehjem – eller innføre rutinemessig testing.

Ordfører Bill de Blasio annonserte onsdag at det vil bli satt krav til vaksinering for innendørs-aktiviteter som restauranter, treningssentre og underholdningstilbud.

Kravet skal innføres i august og brudd skal straffeforfølges fra midten av september.