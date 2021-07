FRIHET: Det er brutt ut demonstrasjoner flere steder på Cuba. «Frihet» er et av slagordene de roper. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Tar til gatene på Cuba: Største siden revolusjonen

Demonstrasjoner har brutt ut flere steder på Cuba. De krever mat, vaksiner og kommunistregimets avgang.

Av Eirik Wichstad

Under emneknaggen SOScuba på Twitter er det publisert flere videoer som viser hvordan folk nå tar til gaten i Havanna mens de bærer flagg og roper slagord.

– Det vi ser er et uttrykk for en «perfekt storm» som har truffet Cuba. En økonomisk krise som er verre enn på 20 år, da Sovjetunionen falt, det har vært stans i turismen og covid-krisen brer om seg. Dødstallene og smittetallene er gått opp. Det handler også om at regimet har mistet siste rest av legitimitet, sier forsker Ståle Wig til VG.

Fra vondt til verre

Det å leve på Cuba har gått fra å være vanskelig til å bli smertefullt, mener han.

– Folk står i kø en hel dag for å få med seg en håndfull med kjøttdeig eller en liten pakke brød. Det er hard rasjonering.

Han peker også på at Cuba har vært preget av mange år med økonomisk og politisk vanstyre.

– Den økonomiske krisen handler om at turismen har forsvunnet fra Cuba. Den cubanske staten er blakk. De betaler ikke ned lånene sine og den internasjonale gjelden sin. Det er nesten ikke penger i den cubanske statskassen.

Han viser også til at covid-situasjonen er i ferd med å komme ut av kontroll.

– I tillegg har det vært et skifte i politisk lederskap. Lillebroren til Fidel, Raul Castro har trukket seg som politiker. De som styrer nå blir sett på som partipamper og har ikke den samme legitimitet som den historiske revolusjonsgenerasjonen, sier Wig.

HISTORISK: – Det vi ser nå er helt spesielt. Foto: Ingrid Evensen

Internett nede flere steder

Noen av slagordene som blir ropt er «frihet», «ned med kommunismen» og «fedreland og livet», som er en vri på det gamle revolusjonære slagordet «fedreland eller døden». Demonstrantene krever mat og vaksiner i tillegg til at de krever at det autoritære kommunistregimet skal gå av.

Ifølge Wig er protestene også et uttrykk for organiseringen og informasjonsdelingen som man har via internett. Cuba fikk internett til mobiltelefoner først i 2018.

Det rapporteres på Twitter og andre sosiale medier at internett er nede flere steder, blant annet i Santiago, Cubas nest største by. Det blir av mange tolket som et forsøk fra myndighetene på å hindre protestene.

Søndag kveld ga Cubas president Miguel Diaz Canel en tale på landsdekkende fjernsyn. Her anklaget han demonstrantene for å være støttet av USA og hevdet at det er få mennesker som faktisk deltar i demonstrasjonene.

SAMMENSTØT: Enkelte steder har politiet barket sammen med demonstrantene. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

Sammenstøt med politiet

I videoer og bilder publisert på Twitter ser man politistyrker i sammenstøt med demonstrantene. Enkelte av disse sammenstøtene er harde og politiet har foretatt arrestasjoner, men hvor stort omfanget er vites ikke.

Wig betegner demonstrasjonene som spontane protester. Det er ingen fremtredende lederskikkelser annet enn enkelte rappere og musikere fra et marginalt miljø i Havanna.

På sosiale medier oppfordrer eksilcubanere bekjente om å delta.

– De legger ut videoer som henvender seg til sine barn, onkler, tanter og venner. De sier: «Nå må dere ut på gatene». De oppfordrer hele Cuba til å delta. Jeg synes vi ser en veldig interessant dynamikk mellom eksilmiljøet og befolkningen på Havanna, sier Wig.

Han betegner hendelsene på Cuba som historisk.

– Det vi ser utspille seg nå er helt spesielt. Det er så vidt jeg tør å si det, men dette er den største protestmarkeringen på Cuba siden revolusjonsåret i 1959, sier Wig.