Myanmar-soldater forteller for første gang om massakrene: «Drep alle du ser»

Henrettelser, påtente landsbyer, voldtekt og massegraver: Nå forteller soldater i den myanmarske hæren om massedrapene på Rohingya-befolkningen. Deres vitnesbyrd kan bety mye i Haag.

Nå nettopp

Menig Myo Win Tun forteller at han gjorde som han ble fortalt da han mottok en ordre fra sin overordnede i slutten av august 2017:

«Skyt alle du ser og alle du hører».

Soldaten sier at han den dagen var med på å drepe 30 mennesker. De døde ble slengt i en massegrav og satt fyr på.

Menig Zaw Naing Tun, som var i en annen infanteribataljon, sier at han på nesten samme tidspunkt fikk en lignende ordre:

«Drep alt du ser, uansett om det er barn eller voksne».

– Vi utslettet 20 landsbyer og dumpet likene i massegraver, sier han.

De to soldatenes vitnesbyrd er tatt opp på video og publisert av The New York Times. Det er aller første gang soldater fra Myanmar forteller åpent om hva de var med på de svært blodige ukene for tre år siden.

Menig Myo Win Tun. Foto: Arakan Amry via AP

Menig Zaw Naing Tun. Foto: Arakan Amry via AP

Halshuggede eldre – voldtatte jenter

De muslimske Rohingyane i Myanmar er av FN omtalt som en av verdens mest forfulgte minoriteter.

Folkegruppen nektes statsborgerskap, utsettes ofte for tvangsarbeid og har ikke rett til å eie land. I folketellingen i 2014 ble de ikke engang regnet med som en del av befolkningen.

Myndighetene i Myanmar, der majoriteten av innbyggerne er buddhister, har lenge omtalt Rohingyaene som «illegale innvandrere» fra nabolandet Bangladesh.

I starten av 2017 var minoriteten om lag en million mennesker i Myanmar, men fra 25. august begynte det mange siden har omtalt som etnisk rensing og folkemord.

REDDET: Et lite barn hjelpes i land etter å ha krysset grensen mellom Myanmar og Bangladesh i 2017. Foto: JORGE SILVA / X90026

Landets militære styrker, støttet av lokale buddhistiske gjenger, gikk da til angrep på Rohingyaenes landsbyer i Rakhine-regionen på grensen til Bangladesh.

Kort tid etter var 740.000 Rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh. På én måned, ifølge Leger uten grenser, ble minst 6700 drept, inkludert 730 barn.

Grusomme skildringer, fortalt av de overlevende, strømmet ut av flyktningleirene i Bangladesh. Bilder fra nedbrente landsbyer viste knuste hodeskaller, avkappede lemmer, og forkullede lik. Gamle mennesker ble halshugget og unge jenter ble voldtatt.

les også Rohingya-utryddelsen i Myanmar: Med et kulehull i beinet gjemte han seg for soldatene i 12 dager

OVERLEVDE: En kvinne hjelpes idet hun når trygghet etter å ha nådd grensen til Bangladesh i 2017. Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Desertørene snakker

På mandag i forrige uke satt de to mennene fra Myanmar seg på et fly til Haag, der Den internasjonale domstolen (ICC) har sitt hovedkvarter.

De to mennene, soldater av nederste rang i det myanmarske militæret, hadde rømt landet en måned tidligere. De overga seg til en opprørsgruppe, som igjen har filmet deres vitnesbyrd. Nå vil soldatene overføres til ICC som vitner, ikke som anklagede, fordi ICC stort sett går etter ledere bak forbrytelser, ikke soldater på bakken.

ICC har sagt ja til en forespørsel om å etterforske forbrytelsene begått av Myanmars militære styrker. Domstolen konstaterte i fjor at forbrytelser, som delvis er begått i Bangladesh, faller inn under deres jurisdiksjon til tross for at Myanmar ikke er medlem av domstolen.

les også Aung San Suu Kyi svarer på anklager om folkemord

Massedrapene de to soldatene forteller at de var med å utføre, rimer helt med hva et stort antall overlevende og andre vitner har fortalt skjedde. Samtidig, ifølge The New York Times, har en rekke vitner pekt ut de samme massegravene som soldatene beskriver.

– Vi skjøt mot alle. Vi skjøt de muslimske mennene i hodet og sparket dem ned i et hull, sier Myo Win Tun i videoklippet.

Han innrømmer også å ha voldtatt kvinner i landsbyene han angrep. Den andre soldaten innrømmer å ha holdt vakt mens andre soldater med høyere rang voldtok Rohingya-kvinner.

VENTER PÅ Å KRYSSE: Rohingyaer venter på å bli tatt over elven og over grensen til Bangladesh i september 2017. Foto: FRED DUFOUR / AFP

Enorm betydning

Innrømmelsene og vitnemålene har enorm betydning for Rohingyaer verden over, som nå desperat håper at noen vil bli holdt til ansvar for massedrapene.

– Siden Myanmar ikke samarbeider med ICC, er disse soldatene svært viktig for å ha vitnemål fra angriperens side. Vi har tusenvis av vitner, men disse to soldatene har likevel enorm betydning, sier Ro Nay San Lwin til VG.

Han er med-grunnlegger av organisasjonen «Free Rohingya Coalition» og bor nå i Europa. Lwin sier at soldatenes ord motsier Myanmars offisielle benektelse av anklagene.

– Disse soldatene har vært vitne til all mulig vold. Deres innrømmelser bekrefter det de overlevende fra folkemordet har fortalt. Det gjør saken veldig mye sterkere.

les også Bar moren (80) på skuldrene i 12 dager

MERKET FOR LIVET: To brødre, som ifølge familien begge ble brannskadet i angrepet på deres landsby i Myanmar i 2017, fotograferes i en flyktningleir i Bangladesh. Foto: JORGE SILVA / X90026

Også Rohingyaer i Norge føler nå mer håp enn på lenge. Lederen for Rohingya Community Norway, Khairul Amin, har fulgt med på de to soldatene siden de deserterte og overga seg.

– Det er ikke ofte vi ser slike vitner, sier han til VG.

Amin snakker kontinuerlig med slektningene sine, som har levd som flyktninger i Bangladesh etter at også de flyktet fra massakrene i 2017.

Til tross for ICCs etterforskning tror ikke Amin at en rettssak vil føre frem til at lederne bak massedrapene i 2017 vil fengsles.

– Det beste vi kan håpe på er at noen ledere dømmes in absentia. Likevel håper jeg dette kan øke verdens fokus på det som har skjedd og fortsatt skjer i Myanmar, slik at det i fremtiden vil få konsekvenser for landets ledere, sier han.

Publisert: 17.09.20 kl. 22:55

Mer om Rohingya Myanmar