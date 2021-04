PLAGES: Politiet forteller at de får mange meldinger om støyplager fra «raggarbilarna» i Arvika. Foto: Björn Lindahl, Aftonbladet

«Rånemusikk-lov» avgjøres av riksadvokaten: − Det er et kjempestort problem

Innbyggere i Arvika i Sverige er så plaget av råning og tilhørende trafikk – og musikkstøy at flere er sykmeldt og har fått psykiske plager. Nå er innenriksministeren og riksadvokaten på saken.

TV-serien «Rånebank» har satt søkelyset på rånekulturen i Norge. I Sverige har de sin versjon med «raggare» og «raggarbilar». Eksoslukten og lydbølgene slår inn i «raggarbälte» Årjäng, Säffle, Karlstad, Rättvik, Mora, Örebro, Trollhättan og Uddevalla. Men aller verst skal det være i Arvika.

– Vi har innbyggere som har blitt veldig dårlige når det pågår på denne måten over tid. Noen er sykmeldte og har fått psykiske plager, sier områdesjef for lokalpolitiet i Arvika, Jonas Wendel, til Aftonbladet.

Han understreker at det kun er en liten del av rånerne som oppfører seg på en måte som går på helsen løs for innbyggerne, men at dette til gjengjeld utgjør et stort problem. En barnefamilie skal ha blitt tvunget til å flytte til kjelleren til farens foreldre hver helg for å få fred.

RÅNERE: Flere av ungdommene Aftonbladet snakket med, ville ikke selv kalle seg «raggare». – Vi liker gamle biler og å drikke, men er ikke rånere for det, sier en av dem. Foto: Björn Lindahl, Aftonbladet

– Det er et kjempestort problem for dem som bor her. Det handler ikke om noen små forstyrrelser her og der, det er konstant. Hver helg, natt etter natt, år etter år og av og til på hverdagene også, beskriver politisjefen.

I sommer forsøkte Arvika seg med forbud mot kjøretøy i trafikken mellom klokken 23 og 04.

– Men etter klokken 04 kjører de inn i byen mens de spiller «God morgon» med Kikki Danielsson så det gjaller mellom husene. Det er kun for å provosere, selvfølgelig, sier Wendel.

Politisk kampsak

Støyproblemet fra bilene har blitt så ille at det var en sentral politisk sak i forrige lokalvalg. Ifølge kommunaldirektør Peder Söderström er det den saken det har gått med mest tid til i årene han, og hans forgjenger, har vært kommunalråd.

Arvika innførte kjøreforbudet igjen i oktober 2020, men det ble opphevet av fylket i mars. Etter det beskriver politiet telefonstorm fra innbyggerne. Kommunestyret har anket avgjørelsen.

PÅ SAKEN: Petra Lundh er riksåklagare i Sverige. Foto: Thomas Carlgren/Åklagarmyndigheten

Politiet selv ønsker mulighet i loven for å kunne bøtelegge føreren ved forstyrrende musikkvolum. Til og med innenriksminister Mikael Damberg har engasjert seg og sagt han skal følge saken nøye, ifølge Aftonbladet.

Et forslag fra riksadvokaten om at forstyrrende musikk kan klassifiseres som forstyrrelse av offentlig ro og orden og bøtelegges med 800 kroner er ute på høring.

Aftonbladet har snakket med Maud Andreasson (78), som forteller at vinduene rister og at pyntegjenstandene i vinduskarmen flytter seg av musikken. Hun sier hun selv var ute og kjørte bil hver helg da hun var ung.

– Vi hadde en liten platespiller eller så spilte vi Radio Luxemburg, og det forstyrret jo ingen. Det er klart ungdommen skal få ha det gøy, men det finnes jo grenser. Disse basshøyttalerne kjennes i hele kroppen, sier hun.