SATT PÅ PAUSE: Norge har forlenget pausen for vaksineringen med AstraZeneca. Myndighetene vil senest 15. april ta en avgjørelse på om den gjenopptas. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Vaksineekspert om ny tysk AstraZeneca-studie: − En skuffelse

De tyske forskerne som har undersøkt mistenkte bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen har publisert sine funn. Immunolog Anne Spurkland hadde forventet mer.

Publisert: Nå nettopp

– Det var en skuffelse å vente på den, så var den i grunn ganske alminnelig. Dette er det samme som Holme og de norske kollegene også har funnet, sier immunolog, forfatter og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

Hun, Folkehelseinstituttet og flere andre har ventet spent på hva den tyske blodeksperten Dr. Andreas Greinacher ved Greifswald-universitetet i Tyskland hadde funnet ut av: Han hadde nemlig i en pressemelding varslet at de hadde funnet en hittil ukjent «kofaktor» som kunne bidra til å forklare mekanismen bak de mistenkte bivirkningene.

Nå er forhåndsartikkelen publisert, altså uten fagfellevurdering. Men eksperter VG har snakket med mener den ikke inneholder noe nytt.

Fikk du med deg? Tyskland: 31 tilfeller av blodpropp blant AstraZeneca-vaksinerte

Tyskerne har undersøkt blodprøvene til ni pasienter som utviklet en sjelden blodpropp-tilstand etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca.

Dette er den samme tilstanden som er funnet hos seks norske personer som har fått vaksinen: En sjelden kombinasjon av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

– Rart de ikke slår seg sammen med de norske

FHI-direktør Geir Bukholm sa til VG på lørdag at det ville være uetisk av tyskerne å holde tilbake viktige medisinske funn fordi de venter på å publisere det i et anerkjent tidsskrift. Da var forhåndsartikkelen fortsatt ikke offentliggjort.

Bukholm håpet at denne ukjente faktoren kunne forklare mekanismen bak hva som hadde skjedd. Det samme gjorde Spurkland:

– Jeg hadde håpet på at artikkelen skulle inneholde en forklaring på hvorfor pasientene ender opp med å reagere på denne måten. Fra før vet man at negativt ladete stoffer, som heparin eller visse legemidler kan utløse denne spesielle blodpropp-sykdommen. Jeg hadde håpet på at artikkelen hadde pekt på en liknende negativt ladet kofaktor hos de som er vaksinerte.

ENGASJERT: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Marius Knutsen

Spurkland mener Norge og Tyskland bør samarbeide når de jobber med de samme teoriene:

– Det som er ganske rart er at Greinacher ikke slår seg sammen med de norske når de har samme funnene. Det er helt vanlig å samarbeide internasjonalt om sjeldne pasientgrupper. Og nå er vi midt i en pandemi, der alle, også forskere, deltar i dugnaden for å få begrense skadevirkningene av viruset mest mulig. Dette er ikke tiden for å holde viktig forskningsinformasjon hemmelig.

– Styrker konklusjonene som er gjort her

Helt i tråd med det som er funnet i Norge, sier forsker for Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS), Fridtjof Lund-Johansen, etter å ha lest artikkelen.

– At man finner det samme på et uavhengig sted, styrker konklusjonene som er gjort her, sier han.

Tre norske personer, alle under 55 år, har dødd med alvorlige mistenkte bivirkninger etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Overlege Pål André Holme ved Rikshospitalet mener det er sannsynlig at vaksinen utløste den sjeldne tilstanden.

Norske helsemyndigheter har forlenget pausen for AstraZeneca-vaksinen i Norge, i påvente av nye undersøkelser. Innen 12. mars vil de ha avgjort hva som skjer videre.

Skal analysere tusenvis av blodprøver

Hvilken komponent i AstraZeneca-vaksinen som eventuelt har utløst symptomene, er det imidlertid altfor tidlig å si noe om.

– Hypotesen er at noe med denne vaksinen har gjort at vi har fått disse bivirkningene. Spørsmålet er: Hva er det? Det å finne ut akkurat hva som skjedde hos disse veldig uheldige personene, kan bli svært vanskelig, sier Lund-Johansen.

Et viktig spørsmål for forskerne er hvor vanlig det er å ha den typen antistoffer som er funnet hos pasientene med mistenkte bivirkninger.

– Det kan tenkes at vaksinen gir en økning i nivåer av antistoffer hos dem som allerede hadde det fra før, sier forskeren.

FORSKER: For Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS), Fridtjof Lund-Johansen Foto: Privat

Etter påske skal Lund-Johansen og et team ved OUS starte screening av tusenvis av blodprøver som er samlet inn i forbindelse med testing for antistoffer mot coronaviruset.

De samarbeider med ekspertene ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som påviste de spesielle antistoffene i prøvene fra de norske pasientene.

– Vi er klare for å undersøke hvor mange, eller om det i det hele tatt er noen, som har slike antistoffer i blodet. Det kan hende at det er så få som 1/10.000, sier forskeren.