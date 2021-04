Kongressen åpner granskning av Matt Gaetz

Den republikanske politikeren Matt Gaetz er allerede under politietterforskning mistenkt for blant annet menneskehandel. Nå starter i tillegg etikkomiteen i Representantenes hus sin egen granskning.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en uttalelse fra lederen av komiteen, demokraten Ted Deutch og nestlederen, republikaneren Jackie Walorski.

«Komiteen er kjent med offentlige anklager om at representant Matt Gaetz kan ha vært involvert i seksuelt upassende oppførsel og/eller ulovlig narkotika bruk, delt uanstendige bilder og videoer i kongressalen, misbrukt identifikasjonspapirer, brukt kampanjemidler til personlig bruk og/eller bestikkelse, upassende honorarer, eller utillatelige gaver, i brudd med reglene til Representantenes hus, lover eller andre standarder for god oppførsel», heter det i uttalelsen.

Komiteledelsen skriver at de derfor har startet en granskning og vil nå samle inn nødvendig informasjon.

Komiteen opplyser samtidig at de også starter granskning av en annen republikaner, Tom Reed. Den skal «bare» omhandle seksuelt upassende oppførsel. Reed ble nylig anklaget for ha tafset på en kvinnelig lobbyist.

Kollega ber ham gå av

Matt Gaetz, som var en av Donald Trumps viktigste støttespillere i Kongressen, er altså allerede under politietterforskning for å ha betalt flere kvinner for seksuelle tjenester.

ALLIERTE: Donald Trump og Matt Gaetz på en baseballkamp mellom Houston Astros og Washington Nationals 27. oktober 2019. Foto: Andrew Harnik / AP

Etterforskningen skal også handle om hvorvidt Gaetz for to år siden skal ha hatt et forhold til en da 17 år gammel jente, og om han har betalt henne for å reise sammen med ham. Dette bryter i så fall med de føderale reglene for menneskehandel.

Han har selv nektet for å ha gjort noe galt.

Nå har likevel den første partikollegaen gått ut og bedt Gaetz trekke seg fra sitt verv i Kongressen.

– Matt Gaetz må gå av, tvitret Adam Kinzinger natt til fredag norsk tid.

Ved tweeten la kongressmedlemmet en lenke til en sak fra The Daily Beast der det blir hevdet at Gaetz skal ha betalt penger til sin kompis Joel Greenberg, som så skal ha sendt penger videre til tre tenåringsjenter.

Summen Gaetz sendte Greenberg er totalt den samme som ble sendt til de tre jentene. Gaetz skal også ha brukt en av jentenes kallenavn i meldingen som fulgte pengene via betalingstjenesten Venmo, ifølge nettstedet.

Tilståelsesavtale

Greenberg er selv tiltalt for blant annet sextrafficking og det var etterforskningen av ham som ledet politiet til å også etterforske Gaetz. De tror blant annet at Greenberg formidlet kvinner til Gaetz, som kongressemannen så betalte for seksuelle tjenester.

TILTALT: Joel Greenberg er for tiden varetektsfengslet. Her fra da han jobbet for skattemyndighetene. Foto: Joe Burbank/Orlando Sentinel / TNS via ZUMA Wire

I går ble det kjent at Greenberg er i ferd med å inngå en tilståelsesavtale med påtalemyndigheten for å få redusert straff. Det kan være dårlige nyheter for Gaetz ettersom slike avtaler ofte kan innebære at den tiltalte også går med på å fortelle det han vet om andre som er under etterforskning i samme sakskompleks.

Denne uken kom det også frem at Gaetz med flere angivelig skal ha bedt Donald Trump om benådning før Trump gikk av som president for «enhver type kriminalitet de kunne ha begått».

Gaetz har nektet også for dette.

