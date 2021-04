SØRGER: Familiemedlemmer gråter mens de tar et siste farvel med tenåringen Tun Tun Aung som ble skutt og drept i nærheten av hjemmet sitt 23. mars i byen Mandalay. Foto: STRINGER / REUTERS / NTB

Redd Barna: Over 40 barn drept i Myanmar siden kuppet

Nøyaktig to måneder etter kuppet i Myanmar, rapporterer Redd Barna at minst 43 barn har blitt drept av militærjuntaen.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

1. februar sperret væpnede militære styrker alle veier inn til det myanmarske parlamentet i hovedstaden Naypyidaw – samme dag den nye nasjonalforsamlingen skulle tre sammen for første gang etter valget.

I løpet av natten hadde det mektige militæret – som støtter opposisjonen – gjennomført kupp og fjernet den demokratisk valgte regjeringslederen Aung San Suu Kyi. Hun og andre regjeringsmedlemmer fra partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD) ble satt i husarrest.

De siste månedene har titusener av sivile demonstrert mot kuppet og krevd at militæret gjeninnfører demokratisk styre.

– Yngste drepte var seks år

Det har ført til at militæret har svart med skarpe skudd – over 500 sivile har så langt ha blitt drept.

Av disse er minst 43 barn, ifølge Redd Barna.

«Dødstallet blant barn har mer enn doblet seg de siste tolv dagene – noe som viser den totale mangelen på respekt de væpnede styrkene har for livene til barn», skriver organisasjonen i en internasjonal uttalelse.

– Vi har fått bekreftet at den yngste drepte kun var seks år. 15 av de drepte barna var under 16 år. Noen av dem til og med drept mens de var i sitt eget hjem. Myanmar er ikke lenger et trygt sted for barn.

Det skriver regionleder Bjørn-Richard Monsen for Redd Barna i Asia og Latin-Amerika i en e-post til VG.

DREPT: Seks år gamle Khin Myo Chit ble drept av væpnede styrker i Myanmar tirsdag forrige uke. Foto: HANDOUT / REUTERS / NTB

Skal ha blitt drept i hjemmet

Familien til den seks år gamle jenta Khin Myo Chit sa forrige uke til BBC at hun ble drept da hun løp mot faren under et raid mot hjemmet deres.

«De sparket ned døren for å åpne den», sa søsteren May Thu Sumaya (25) til kanalen. «Da døren var åpen, spurte de faren min om det var flere personer i huset».

– Da han sa nei, anklaget de ham for å lyve og startet å gjennomsøke huset.

Ifølge kanalen var det da den seks år gamle jenta løp bort til faren.

– Da skjøt de og slo henne, sa søsteren.

BEGRAVELSE: Flere sørgende personer i begravelsen til seks år gamle Khin Myo Chit. Foto: HANDOUT / FACEBOOK

Monsen i Redd Barna beskriver situasjonen i Myanmar som «et levende mareritt» og skriver at den «er svært sjokkerende og urovekkende».

– Vi er svært bekymret for de humanitære konsekvensene, og for sikkerheten til barn i hele landet, skriver han.

Baby skal ha blitt skutt med gummikule

En fjorten år gammel gutt i byen Mandalay skal også ha blitt skutt og drept enten i eller i nærheten av hjemmet sitt – og i storbyen Yangon ble en 13-åring skutt i hodet og drept da han prøvde å løpe vekk fra de væpnede styrkene, heter det i uttalelsen.

Se flere bilder i galleriet under fra begravelsen til tenåringen Tun Tun Aung fra Mandalay.

forrige







fullskjerm neste SØRGENDE: Familie og venner under begravelsen til Tun Tun Aung som ble drept i Mandalay-provinsen i Myanmar 23. mars.

Ifølge Redd Barna er tallet på barn som har blitt fysisk skadet som følge av volden etter kuppet, trolig «betydelig».

En ett år gammel baby ble skadet etter å ha blitt skutt i øyet med en gummikule, skriver organisasjonen.

Vraker grunnloven

De avsatte politikerne i landet har torsdag vraket den omstridte grunnloven fra 2008 – de erklærer den ugyldig, skriver NTB.

Grunnloven sikret militæret 25 prosent av plassene i nasjonalforsamlingen og flere viktige departementer, blant annet forsvarsdepartementet, men markerte også slutten på nesten 50 år med militærstyre.

Om Myanmar Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India.

Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon.

Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge.

Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962.

I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater.

I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet.

Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid.

NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015.

Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall.

Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer.

Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh.

I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågår folkemord mot de gjenværende rohingyaene.

Suu Kyi avviste i FN-domstolen ICJ i 2019 at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot rohingyaene. I 2020 beordret FN-domstolen Myanmar til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket.

1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer. Kilde: NTB Vis mer

En komité bestående av medlemmer fra Nasjonalligaen for demokrati som sier den representerer landets folkevalgte nasjonalforsamling, kunngjorde onsdag at grunnloven er ugyldig fra 31. mars. Det er uklart om det får noen praktiske konsekvenser.

Suu Kyi møtte for retten

Aung San Suu Kyi, som skal være ved god helse, ble i retten torsdag anklaget for å ha brutt en streng lov fra kolonitiden.

Det dreier seg om en siktelse for brudd på loven om offisielle hemmeligheter, som kan innebære en fengselsstraff på opptil 15 år, skriver nyhetsbyrået Reuters.

FOR RETTEN: Fredsprisvinner og demokratisk valgt statsminister Aung San Suu Kyi i Myanmar sitter i husarrest. Foto: STR / AFP

Siktelsen, som gjelder en lov som stammer fra tiden da Myanmar var en britisk koloni, er den mest alvorlige mot Suu Kyi hittil.

En av hennes advokater opplyste først til nyhetsbyrået AFP at det ikke var reist ytterligere siktelser, men sjefsadvokaten Khin Maung Zaw fikk vite om siktelsen for to dager siden.

Innfører sanksjoner mot militæret

Storbritannia har torsdag innført sanksjoner for å ramme det myanmarske militæret. Sanksjonene er rettet mot selskapet Myanmar Economic Corporation (MEC).

– Det myanmarsk militæret har gått til et nytt lavmål med drap på uskyldige mennesker, inkludert barn, sa den britiske utenriksministeren Dominic Raab da han kunngjorde sanksjonene og la til:

– De siste handlingene til Storbritannia er rettet mot en av de viktigste finansieringsstrømmene til militæret og påfører dem ytterligere kostnader for deres brudd på menneskeretter.

FN-ambassadør Mona Juul sa at Norge onsdag ba Sikkerhetsrådet innføre målrettede sanksjoner mot militæret.