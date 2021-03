HØSTLUNSJ: Det er tidlig høst i storbyen Sydney, og dagliglivet er tilbake til normalen. På Opera Bar like nedenfor operahuset nyter mange lunsj og vin i solen mandag formiddag. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Fjerner nesten alle corona-restriksjoner: − Fortjener toppkarakter

SYDNEY (VG) Mandag finnes det nærmest ikke coronarestriksjoner som påvirker innbyggerne i den australske delstaten New South Wales.

Publisert: Nå nettopp

Et drøyt år etter at Australias mest folkerike delstat stengte ned, trenger ikke lenger innbyggerne ha med seg munnbind, tenke på antall nærkontakter eller sitte stille om de vil danse.

Ved lunsjtider mandag har Opera Bar nedenfor operahuset i storbyen Sydney begynt å fylle seg opp. Det er 22 grader i skyggen og strålende sol. På et av bordene nyter Gemma Bosworth en forretningslunsj med utsikt til verdensberømte Harbour Brigde.

– Byen har våknet til liv igjen. Vi har gjort det virkelig godt, og vi er heldige, sier hun til VG mens venninnen er i full gang med å bestille mer vin fra den digitale baren på mobiltelefonen.

– Dette er en av fordelene med covid-19!, sier de og ler.

– FORSIKTIG OPTIMIST: Gemma Bosworth driver firma i reiselivsbransjen. Til tross for at hun er storfornøyd med at restriksjonene i Sydney er løftet, er hun bekymret for hvor lenge de internasjonale grensene vil fortsette å være stengt. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Siden 18. januar er det kun registrert lokale to smittetilfeller i delstaten med drøye åtte millioner innbyggere.

Det er riktignok registrert i overkant av 40 smittetilfeller den siste uken fra personer som har kommet fra utlandet, men ettersom alle som slipper inn i landet må på karantenehotell, når ikke smitten ut i samfunnet.

Derfor har myndighetene nå valgt å fortsette åpningen av samfunnet.

– Jeg vil si vi fortjener toppkarakter, ettersom vi har gjort det så bra, sier epidemiolog ved Universitetet i Sydney, Heather Gidding, til ABC.

– Den eneste måten viruset kan slippe ut i samfunnet nå, er om det rømmer fra karantenehotellene, fortsetter hun.

– Det er nøkkelen

Av restriksjoner er «sjekk inn med QR-kode» omtrent den eneste igjen innbyggerne må tenke på i hverdagen. Altså en regel om at folk må sjekke inn via helsemyndighetenes app på barer, kafeer, restauranter og arrangementer de besøker.

– Det er nøkkelen til vår suksess, sier delstatsminister Gladys Berejiklian.

– Om det kommer et utbrudd, og vi ikke kan identifisere alle som har vært forskjellige steder, vil vi begynne å gå bakover. Det vil jeg ikke se. Vi gjør det veldig bra, og for at vi skal fortsette å gjøre det, er det noen ting vi må gjøre. Det første er å sjekke inn på stedene vi er, fortsetter hun.

DELSTATSMINISTER: Gladys Berejiklian. Foto: DAN HIMBRECHTS / AAP

De øvrige gjenværende restriksjonene er disse:

Om du har besøk av mer enn 100 personer, må det lages en plan for smittesporing

Maks 200 personer ved private utendørs arrangementer

To kvadratmeter per person for alle offentlige arrangementer over 25 personer

Det betyr at puber, restauranter og utesteder kan drive med full kapasitet så lenge det de kan følge reglene om to kvadratmeter per person.

Restriksjonene om synging og dansing er fjernet, og man kan invitere så mange man vil i både bryllup og begravelser.

Munnbind har gått fra påbudt til «sterkt anbefalt» på offentlig transport.

STRANDLIV: Strendene i den australske delstaten New South Wales ble stengt ned i mars i fjor, men har vært åpne gjennom hele den australske sommeren. Foto: DAVID GRAY / AFP

– Kan ikke holde på sånn i lengden

Grensene inn til Australia er fortsatt stengt på ubestemt tid for alle utenom australske statsborgere og noen få andre unntak, og alle som kommer inn i landet må tilbringe 14 dager på et karantenehotell.

– Australia er veldig forsiktige, og selv om jeg mener vi til nå har gjort dette på riktig måte, kan vi ikke holde på sånn i lengden. Jeg tror vi vil havne bakpå om vi stenger oss selv ute fra resten av verden, sier Gemma Bosworth fra plassen sin på Opera Bar i Sydney.

Hun driver sitt eget firma i reiselivsbransjen, og peker på at det fortsatt er stor usikkerhet om stengte grenser også innad i Australia. De ulike delstatene har ulike tilnærminger, og det er ikke uvanlig at delstatsgrensene kan bli stengt på dagen dersom nye smittetilfeller oppdages.

– Akkurat nå er jeg forsiktig optimist. Jeg har familie i Queensland, så jeg er litt bekymret for at jeg ikke skal få se dem igjen på en stund. Jeg tror vi må komme oss til en tilstand hvor ikke de interne grensene i landet åpner og lukker seg hele tiden, sier hun.

Stenger ned

For mens de i Sydney og i delstaten New South Wales åpner opp, er situasjonen i landets tredje største by – Brisbane – en helt annen.

TESTKØ: Innbyggere i Brisbane i kø for å teste seg mandag, etter at fire nye smittetilfeller ble kjent i løpet av det siste døgnet. Foto: DAVE HUNT / AAP

Mandag ble det registrert fire nye smittetilfeller i byen, som ligger i delstaten Queensland. Utbruddet har til sammen syv tilfeller, skriver Sydney Morning Herald. Det er i tillegg registrert seks smittetilfeller hos innbyggere ved byens karantenehoteller.

Det var nok til at delstatsminister Annastacia Palaszczuk innfører en tre dager lang nedstengingen.

I disse dagene er det påbud med munnbind innendørs – bortsett fra i ditt eget hjem, og du kan kun dra ut «om du har en god grunn». Restauranter vil kun servere takeaway.

– Vi må handle raskt. Vi har gjort det før, og vi gjør det igjen, sier Palaszczuk ifølge Sydney Morning Herald.