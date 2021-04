TURISTTOMT: Gatene i Malaga, storbyen på den spanske solkysten, har vært omtrent tomme for utenlandske turister siden i høst. Foto: Harald Henden, VG

Vil lokke folk fra hjemmekontoret til den spanske solkysten

MALAGA (VG) Feriebyen på den spanske solkysten har vært tom for turister siden i høst og setter all sin lit til sommeren 2021. I mellomtiden forsøker lokale myndigheter å få folk til å flytte hjemmekontoret til Malaga.

– Vi har sett at folk er villige til å jobbe hjemmefra gjennom pandemien. Hvorfor ikke gjøre noe for å tiltrekke oss folk?

Vi treffer byens turistsjef, Rosa Sanchez, i et av byens åpne kontorlokaler – av typen man kan leie en kontorplass på enten man er driver selvstendig eller er et lite firma.

Ingen bruker det når VG er på besøk, men et par er angivelig ute til lunsj.

NYTT INITIATIV: Turistsjef Rosa Sanchez i Malaga har nylig lansert «Malaga Work Bay»-kampanjen, siste skrik for å tiltrekke seg noen før sommeren kommer – men også et langsiktig mål. Foto: Harald Henden

Storbyen på den spanske solkysten har vanligvis turister på besøk gjennom hele året. Men på strandpromenaden treffer vi bare en og annen på treningstur.

I gågatene i bykjernen er folk på vei mellom jobb og barnehage, de er stort sett fastboende.

– Det er en katastrofe her. De fleste turistene som kommer nå er spanske, og gjerne fra regionen. Mange sliter, sier Sanchez.

«Alle» som lever av turistene venter nå på sommeren. Først da er det et reelt håp om å kunne forvente flere turister igjen.

– Vi forventer ingen 2019-sommer, men klarer vi halvparten eller 70 prosent er det bra. Det avhenger av vaksinen og reglene i andre land, sier turistsjef Sanchez.

TRENINGSTUR: Det er en grå dag, og kun noen turgåere og fiskere langs stranden i Malaga. Til sommeren kan det bli annerledes. Foto: Harald Henden

Etter at Storbritannia nylig kunngjorde at de åpner for reiser etter 17. mai, har bookingene her eksplodert, forklarer hun.

Og det er kun noen uker siden de lokale myndighetene lanserte kampanjen «Malaga Work Bay» i et forsøk på å lokke til seg noen før sommeren.

Målet er å få folk til å flytte hjemmekontoret hit – til Malaga.

Utenfor byen ligger Malaga TechPark, et slags Silicon Valley i miniatyr som huser en rekke selskaper – også multinasjonale tek-giganter. Også dette miljøet gir håp om at byen kan tiltrekke seg såkalte digitale nomader.

BEKYMRET: Turistsjef Rosa Sanchez i Malaga er bekymret for næringslivet som sliter på grunn av pandemien, og håper turistene kommer tilbake til sommeren. Foto: Harald Henden

Lever som «digitale nomader»

Det for tidlig å se resultatene av kampanjen til de lokale myndighetene, men i et kollektiv med to fremmede har det venezuelanske kjæresteparet Andrea Olinio (25) og Edwin Magdalena (29) nylig flyttet inn.

Fra før de har bodd både på Kanariøyene og andre steder i Spania.

– Vi reiste hit fordi byen er så åpen for nettopp sånne som oss. Vi har ennå ikke benyttet oss av noen av tilbudene, men vil helt sikkert delta på nettverkssamlinger etter hvert, sier Olinio.

HELDIGITALE: Venezuelanske Andrea Olinio (25) og Edwin Magdalena (29) jobber begge fra data. Nå har de flyttet til Malaga for en periode. Foto: Harald Henden, VG

Begge driver for seg selv: Hun som rådgiver for bedrifter innenfor kommunikasjon og markedsføring, han som daytrader – ved å forsøke å tjene penger på svingningene i aksjemarkedet. Fra hver sin PC kan de jobbe fra hvor som helst.

Og nå sitter de altså i et kollektiv i Malaga, hun på sengen – og han ved et skrivebord på deres felles soverom. I stuen sitter en romkamerat på sitt hjemmekontor.

– Hvor lenge ser dere for dere å holde på som dette?

– I minst seks måneder er planen.

– Og så?

– Det aner vi ikke! Det er det som er så spennende med å leve som dette, vi har mange steder vi vil dra.

HAVNEN: Her ville det vanligvis ligget flere båter. Restaurantene langs promenaden er spesielt avhengige av utenlandske turister. Foto: Harald Henden

– Lever vanligvis av utenlandske turister

I havnen ligger kun par katamaraner som forsøker å lokke oss med på sightseeing, der det før pandemien ville myldret av båter.

– Vi lever vanligvis av utenlandske turister. Nå utgjør de kanskje mellom to og fem prosent av gjestene, sier Raquel (26), som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk.

Hun rister opp en hvit duk og legger den på ett av de mange bordene for å gjøre klart til åpning av en biffrestaurant i havnen. Majoriteten av dem dekkes kun for syns skyld.

Fra å være fem på jobb samtidig, er de nå to i restauranten.

LITE FOLK: Servitør Raquel (26) ved en biffrestaurant i havnen sier at kanskje bare to prosent av kundene er utenlandske. Før var det så å si alle. Foto: Harald Henden

Fordi biffrestauranten er en kjede, vil den overleve, forklarer Raquel.

Verre gikk det med naborestauranten, som ikke tålte nedstengingen som var i mars, april og mai våren 2020. Fortsatt står lokalet tomt.

Siden i høst har det vært strenge restriksjoner i Malaga, med portforbud deler av døgnet og begrensede åpningstider for restauranter og kafeer.

Mange europeiske land har dessuten hatt reiserestriksjoner som har holdt folk innenfor landegrensene.

fullskjerm neste Fastboende Alberto Maresca (69) og valpen Roger på sin daglige tur.

– Jeg må si det rent personlig har vært fint å leve mer fredelig. Men jeg ser selvsagt at pandemien har hatt enorme konsekvenser, sier Alberto Maresca (69).

Han og kona flyttet til byen bare et par uker før nedstengingen i mars i fjor på grunn av helsen og klimaet. Siden har han fått valpen Roger, som nå krever daglige gåturer.

Har hatt flere digitale nomader

– Et godt incentiv fra myndighetene, mener Sergio Barroso (34) om kampanjen for å tiltrekke seg digitale nomader. Han har både hotell og utleieleiligheter i byen.

Men ideen er ikke noe nytt, ifølge ham.

– Dette var allerede en trend. Jeg har over to-tre år hatt folk som gjerne leier leilighetene her over en periode. Så er de her og jobber. Før jul var fire av leilighetene utleid til folk med det formålet, sier Barroso.

fullskjerm neste Hotelldriver og utleier Sergio Barroso (34) har lavt belegg.

Men ingen av gjestene kom tilbake etter jul på grunn av den tredje bølgen og nye nedstenginger.

– Kofferten og sykkelen til en brite som var her står fortsatt i leilighetskomplekset, sier Barroso.

fullskjerm neste I gatene er det stort sett spanjoler.

– Stor tro på at sommeren blir bra

Han mener at satsingen på digitale nomadene bør være en langsiktig strategi for byen – og ikke at det er noen quick fix.

– Problemet er ikke at folk ikke vil komme – men at de ikke kan på grunn av restriksjoner i sitt eget land, understreker han.

Som næringsdrivende setter han nå all sin lit til vaksineringen i Spania. I juli er 90 prosent av hotellet hans fullbooket – hovedsakelig av briter. Men med fleksible avbestillingsregler er Barroso forberedt på at de kan kansellere allerede i neste uke.

– Vi har stor tro på at sommeren blir bra. Samtidig vil september bli den store testen. Er befolkningen mer eller mindre vaksinert da, eller kommer det en ny bølge, akkurat som i fjor høst?