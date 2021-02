AVSKOGING: Bildet viser elven Inambari omgitt av det avskogede området. Foto: NASA

Nye NASA-bilder viser ødeleggelser i Amazonas

Det er ikke gull alt som glitrer. Selv om bildene fra regnskogen ser fantastiske ut, er virkeligheten en helt annen.

Publisert: Nå nettopp

Det kan se ut som elver av gull som renner gjennom regnskogen i Amazonas i Madre de Dios i østlige Peru.

Men det er letegroper tilhørende selvstendige gruvearbeidere, ifølge NASAs Earth Observatory, som publiserte bildene tatt av deres astronauter.

Illegalt gruvearbeid gir mat på bordet til flere titalls tusen mennesker i Madre de Dios regionen. Dette gjør det til en av verdens største selvstendige gruveindustrier, ifølge NASA.

Anders Krogh, spesialrådgiver i regnskogfondet forteller VG at dette foreløpig ikke er en av de største truslene, men at dette har enorme konsekvenser lokalt. Det er avskoget et område på størrelse med halve Vestfold, kun i dette ene området i Peru for gullutvinning.

– De omvelter hele elven og stopper elven fra å renne fritt, det ødelegger fiske for lokale urfolk. Det er stor forekomst av kvikksølvforurensing. Når kvikksølv først kommer ut i økosystemet er det nesten umulig å fjerne og det forplanter seg mellom dyr og mennesker. Det er målt farlig høye nivåer av kvikksølv hos de lokale som blant annet fører til forskjellige typer kreft, sier han.

En forsker hjelper til med planting etter at illegale gruvearbeidere har ødelagt området i Madre de Dios, Peru. Foto: Rodrigo Abd / AP

Gullrushet ødelegger Amazonas

Utvinning av gull i regionen har blitt utvidet siden innsettelsen av den sørlige transnasjonale hovedveien i 2011, som har gjort områdene mer tilgjengelig.

Dette er den eneste veien som forbinder Brasil og Peru, og var ment for å øke handel og turisme, men det kan nå se ut til at “avskoging er det største resultatet av hovedveien”, sier NASA.

Madre de Dios er en del av Amazonas kjent for sitt yrende dyreliv, blant annet apekatter, jaguarer og sommerfugler. Selv om deler av området, som nasjonalreservatet Tambopata er beskyttet mot gruvedrift har også store deler av området blitt jevnet med jorden og omgjort til en treløs ødemark.

– Det er en katastrofe for økosystemet og det vil ta hundrevis av år før dette vil rette seg opp igjen. Dette er en økende trussel regionalt sett i Amazonas, sier Krogh.

– Fryktes massedød

Krogh forklarer at man også ser en annen effekt i Brasil. Gullgravere tar med seg sykdommer til urbefolkningen som bor i områdene. Dette har blant annet ført at Corona har spredt seg til Yanomami indianerne.

– Urbefolkningen har ikke samme immunforsvar mot influensa og lignende sykdommer som oss, og det fryktes derfor en massedød som følge av dette, sier han og legger til:

– Denne typen aktiviteter kan ikke forsvares når man ser konsekvensene det har for miljø og mennesker i området.

Negativ økning

I januar 2019 fant en vitenskapelig studie gjort av gruppen Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) ut at utvinning av gull stod for avskoging av 22.930 kvadratkilometer med skog i Amazonas i 2018.

Det er den høyeste årlige totalen registrert siden 1985 ifølge en undersøkelse gjort av Wake Forest University`s Center for Amazonian Scientific Innovation.

Avskogingen i 2018 toppet rekorden i 2017, da rundt 22.635 kvadratkilometer med skog ble felt som følge av gullutvinning. Til sammenligning vil dette si at gullutvinning har stått for avskogingen av over 34.000 amerikanske fotballbaner i den peruanske regnskogen i Amazonas, ifølge MAAP.

Norges internasjonale klima- og skoginitiativ har sammen med USAID støttet peruanske myndigheter i å forebygge denne type ulovlige virksomheter.

– Peruanske myndigheter har slått ned på dette i operasjon kvikksølv. Ulovlig gullutvinning har som følge av det gått ned med 78%, sier Krogh.