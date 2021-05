TIL BEHANDLING: En gruppe ber etter å ha smurt seg inn med kumøkk ved Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam Gaushala ved Ahmedabad i India 9. mai. Foto: AMIT DAVE / REUTERS

Advarer mot kumøkk som covid-kur

Ifølge Reuters advarer indiske leger mot praksisen i Gujarat i India der enkelte oppsøker ku-templer for å gjennomgå en behandling med kumøkk og -urin som skal beskytte mot corona.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Den alternative behandlingen er tidligere omtalt i indiske medier. Nyhetsbyrået Reuters melder tirsdag at legeforeningen nå advarer mot praksisen:

– Det er ingen vitenskapelig belegg for at kumøkk eller urin kan styrke immuniteten mot covid-19. Det er helt og holdent basert på tro, sier doktor J. A. Jayalal, president i den indiske legeforeningen.

ADVARER: President i den indiske legeforeningen, doktor J. A. Jayalal. Foto: Indian Medical Association

Han påpeker at behandlingen faktisk kan være farlig:

– Det er også en helserisiko forbundet ved å smøre seg inn med eller innta disse produktene. Andre sykdommer kan spre seg fra dyr til mennesker.

les også India: Fant minst 40 lik i elv

India er hardt rammet av pandemien og har så langt 22,66 millioner registrerte smittetilfeller og 246.116 dødsfall. Eksperter anslår at de reelle tallene kan være fem til ti ganger så høye i landet som sliter med mangel på surstoff, medisiner og utstyr.

Se flere bilder fra behandlingen her:

forrige











fullskjerm neste

Kumøkk-behandlingen tilbys ifølge Reuters i delstaten Gujarat vest i India. Der oppsøker noen troende ku-templer én gang i uken.

Som kjent er kua et hellig dyr i hinduismen og kumøkk er tradisjonelt brukt i enkelte ritualer.

Ifølge nyhetsbyrået hevdes det at behandlingen ved ku-templene skal styrke immuniteten mot eller hjelpe folk å bli friske fra covid-19.

les også Utslitte helsearbeidere i India til VG: – Situasjonen er grusom

Behandlingen består av å smøre seg inn med en blanding av kumøkk og -urin, og mens man venter på at dette skal tørke, hedres kuene ved tempelet og de praktiserer yoga. Deretter blir den størknede blandingen vasket av med melk eller kjernemelk.

En mellomleder ved et legemiddelfirma, Gautam Manilal Borisa, er blant dem som hevder behandlingen hjalp ham å bli frisk fra covid-19 i fjor.

les også Krisen i Nepal: Hæren bistår i kremering av coronaofre

– Selv leger kommer hit. Deres oppfatning er at behandlingen forbedrer immunsystemet deres og at de kan behandle pasienter uten frykt, sier han.

Tidligere har leger og forskere i India og verden over gjentatte ganger advart mot alternative behandlinger mot covid-19. De har varslet om at disse kan føre med seg falskt håp og forverre helseproblemer.

Ifølge Reuters er det også frykt for at praksisen kan bidra til spredning av covid-19 siden mennesker samles i grupper for behandling.