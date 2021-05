forrige



















fullskjerm neste SØRGER: En palestiner sørger på et sykehus på Gazastripen etter at flere ble drept.

Ni barn på Gaza drept i nattens rakettangrep: − Folket i Gaza har betalt nok allerede

BEIRUT (VG) I hele natt og morgentimene er raketter blitt skutt mot og fra Gaza. Palestinere og israelere VG har snakket med, frykter videre eskalering.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært en veldig, veldig lang og vanskelig natt, skriver Khaled Mohammed Ibrahim (30) til VG.

Palestineren er bosatt på Gaza og opplevde nattens angrep.

– Jeg forberedte meg til å feire id, og hadde gjort klar maten jeg og min venn skulle spise sammen. Vi var ved havet da det skjedde.

– De israelske jagerflyene begynte å fyre raketter. Menneskene rundt oss, og på markedet like ved, løp i alle retninger. Vi måtte også løpe av gårde og forlate maten.

SØRGER: En mor sørger over tapet på barnet sitt på Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Når VG snakker med Khaled tirsdag morgen forteller han at han hører jagerflyene utenfor.

– Himmelen er mørk av røyk og jeg tør ikke å forlate huset mitt.

En hel familie skal være blant de drepte på Gaza.

– Mange sivile ble drept mens de sov. Jeg blir så trist av det.

Tirsdag morgen ble det meldt at minst 25 palestinere, blant dem ni barn, var drept på Gaza. 107 palestinere også blitt skadet, det opplyser helsemyndighetene i området.

I går kveld var VG i kontakt med en annen Gaza-innbygger, Mahmoud Harara (31). Han kunne fortelle at han hørte de israelske bombene som slo ned.

– Det er veldig, veldig høyt akkurat nå. Vi er under angrep, måtte Gud beskytte oss, skriver han til VG.

– Jeg er veldig redd for hva som vil kunne skje med min familie, min kone, mine to barn. Jeg er livredd.

REDD: Mahmoud Harara (31) bor på Gaza sammen med familien sin. Her fra 2019. Foto: Kyrre Lien

Krigsforbrytelser

Den palestinske aktivisten Adnan Barq (21) er bosatt i Jerusalem og opplevde de første rakettene som ble skutt fra Gaza, mot Jerusalem.

– Det siste vi ønsker, er at folket i Gaza skal betale prisen for konflikten i Jerusalem. Folket i Gaza har betalt nok allerede, forteller Barq til VG.

Rakettene fra den innestengte kystenklaven kom som et resultat av flere uker med demonstrasjoner i Jerusalem.

Palestinere har protestert mot tvungen utkastelsene av palestinske familier i nabolaget Sheikh Jerrah i Jerusalem, i det FN har kalt en mulig krigsforbrytelse utført av Israel.

Det eskalerte ytterligere da israelske sikkerhetsstyrker rykket inn i al-Aqsa-moskeen på den siste fredagen i ramadan, en hellig dag for muslimer.

Israelske sikkerhetsstyrker har svart demonstrantene med gummibelagte stålkuler, tåregass og batonger, mens noen av demonstrantene svarte med å kaste stein.

Flere enn 700 palestinere ble såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden i går, samt 21 israelske sikkerhetspersonell.

HAMAS: Ismail Haniyeh, lederen av Hamas, avbildet i 2019 på Gaza. Foto: Kyrre Lien

Ti timer med rakettangrep

– Vi vil fortsette å kjempe så lenge okkupasjonen ikke avslutter med alle former for agressjon og terrorisme i Jerusalem og ved al-Asqa-moskeen, sa lederen av Hamas, Ismail Haniyeh.

Israel annekterte Øst-Jerusalem sammen med resten av Vestbredden i 1967. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

BOMBER: Israelske flyangrep treffer hus på Gazastripen. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Det israelske forsvaret kom også med en uttalelse:

– Siden klokken 18 i går kveld har terroristgrupper i Gaza uten stans avfyrt raketter mot israelske sivile. Klokken er nå 4 om morgenen. Det er ti timer med rakettangrep, skrev det israelske forsvaret på Twitter tirsdag morgen.

IDF melder på Twitter at det ble skutt opp over 300 raketter fra Gaza, og at de drepte 15 hamas-soldater og fyrte selv av 130 raketter.

– De har krysset en rød linje og angrepet oss med raketter i utkanten av Jerusalem. Israel vil svare kraftig. Vi vil ikke tolerere angrep mot vårt område, vår hovedstad, våre borgere og våre soldater. Uansett hvem som angriper oss vil de betale en høy pris, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

KYSTBY: Faina Smirnova bor i byen Ashkelon i Israel, kun 15 kilometer fra Gaza. Foto: Privat

Filmet raketter

– Jeg har ikke fått sove i hele natt, skriver Faina Smirnova (28) til VG.

Hun bor i den israelske byen Ashkelon, en av byene som ligger tettest på Gaza by, og har fått oppleve rakettene som Hamas har skutt opp fra Gaza.

– Når du hører lyden av raketter som kommer mot deg, sirener, så kan du prøve å roe deg ned, men du kan ikke skjule din frykt. Det er veldig skummelt, skriver hun til VG.

Hun jobber til vanlig som gynekolog, men nå har det israelske sykehuset hennes gått over i militær beredskap og hun er på døgnvakt.

– Jeg frykter at rakettene fra Gaza kan skade vanlige folk og min familie, forteller hun.

Seks israelere skal ha blitt skadet av et rakettangrep fra Gaza i løpet av natten.

Smirnova sender VG en video hun har filmet fra sykehuset, som viser raketter fra Gaza som blir avskåret fra det israelske luftvernforsvaret «iron dome».

– Hadde det ikke vært for dette ville vi hatt kolossale sivile tap. Det var Gaza som begynte med å skyte raketter mot oss.

– Jeg forstår ikke hvordan folk i det 21 århundre ikke kan leve fredelig sammen og komme frem til diplomatiske løsninger.

SKADD: Israelsk helsepersonell evakuerer en skadet mann etter et rakettangrep fra Gaza traff byen Ashkelon i morgentimene, tirsdag. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Frykter videre eskalering

Den palestinske aktivisten Adnan Barq, som bor i Jerusalem, er redd for hva de neste dagene vil bringe.

– Jeg er bekymret, og jeg vil ikke se at flere mennesker blir drept. Verdenssamfunnet er blitt så blaserte at man ikke bryr seg om noen dør på Gaza, men hver sjel der betyr noe og er verdifulle, forteller han.

Han forteller til VG at han ikke frykter den israelske hæren, men han frykter de israelske bosetterne.

– Demonstrasjonene som pågår i Jerusalem, vil ikke stoppe. Vi er endelig blitt anerkjent av internasjonale medier, og det er veldig sjeldent. Vi kommer til å fortsette.