SORGENS ANSIKT: Tamika Palmer mistet datteren Breonna Taylor i mars 2020. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Moren til Breonna Taylor til VG: − Et mareritt som aldri tar slutt

LOUISVILLE, KENTUCKY (VG) I sitt eget hjem ble Breonna Taylor (26) skutt seks ganger av politiet. Siden drapet har familien og store deler av samfunnet i USA krevd rettferdighet. Over ett år senere har ingen blitt holdt ansvarlig.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tamika Palmer står utenfor det som var hjemmet til datteren. Et kulehull er fortsatt synlig i vinduskarmen fra da politiet avfyrte skudd inn i leiligheten hennes den 13. mars i fjor.

Tamika gråter stille.

Hun sier at hun snakker til datteren som om hun fortsatt var i live.

– Jeg ber henne om unnskyldning, sier hun til VG.

Hun gråter høyere nå.

– Jeg ber om unnskyldning for at jeg ikke var der. Jeg ber om unnskyldning for at det ikke er noen som gjør noe, og at ingen blir holdt ansvarlige. Jeg ber om unnskyldning for at det tar så lang tid.

LEILIGHETEN: Innenfor disse veggene ble Breonna Taylor skutt og drept. Foto: Camilla S. Bergland / VG

George Floyd-dommen

Tirsdag i forrige uke uken falt dommen i George Floyd-saken. Politimannen Derek Chauvin ble dømt for drap etter at han holdt kneet sitt på nakken til Floyd i over ni minutter.

Han sto tiltalt for tre ulike forsettformer av drap – og ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter.

Men den en 13. mars 2020, natten da Taylor ble drept var det ingen som sto på fortauet og filmet. Politiet brukte heller ikke kroppskamera.

Palmer venter fortsatt på rettferdighet for datteren.

– Hver eneste dag er en kamp. Og jeg forstår ikke hvorfor ikke det blir gjort mer. Dette gjør at jeg nesten mister pusten, sier Palmer og ser ned i bakken.

– Det er som å sitte fast i et mareritt som aldri tar slutt. Det er ingen som vil fikse det og det er ingen som vil gjøre det rette.

Både drapet på Floyd, som skjedde i mai 2020, og drapet på Taylor to måneder tidligere utløste massive protester og demonstrasjoner over hele USA – som også gjorde verden kjent med bevegelsen «Black Lives Matter», også kalt BLM.

fullskjerm neste PROTESTER: Gjennom store deler av 2020 og 2021 har det vært protester rundt om kring i USA i Breonna Taylors navn. Dette bildet er et tatt fra en demonstrasjon i New York i mars 2021. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Telefonsamtalen

Dagen etter at Norge stenger ned som en følge av pandemien, blir Palmer vekket midt på natten av at telefonen hennes ringer.

Hun hadde stilt vekkeklokken på fire for å rekke morgenvakten som helsearbeider på dialyseavdelingen på sykehuset. Men det er ikke vekkeklokken som får henne opp av sengen denne natten.

Kjæresten til datteren, Kenneth Walker, ringer. Og nå skriker han inn i telefonen;

«Noen sparket inn døren og skjøt Bre».

I panikk ringer hun datteren sin. Men det er ingen som svarer.

Etter at hun har kjørt en strekning som føles som verdens lengste – kommer hun frem til huset til datteren sin. Her blir hun møtt av politiet som gir henne beskjed om at datteren er skutt og på vei til sykehuset.

SKUDD: Tamika Palmer peker på et kulehull. Vinduet til høyre er soveromsvinduet til Palmers andre datter. Hun var ikke hjemme den natten. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Var allerede død

På dette tidspunktet har Palmer ingen anelse om at datteren ikke er kjørt til noe sykehus. Hun ligger nemlig død inne i leiligheten sin.

Hun vet heller ikke at det er politiet som har avfyrt de seks dødelige skuddene som har gjennomboret datterens kropp.

Palmer blir sittende to unødvendige timer på et sykehus mens datterens døde kropp fortsatt er i leiligheten.

Ifølge The New York Times – som har gjennomført en omfattende digital rekonstruksjon av drapsnatten – som baserer seg på flere hundre sider med etterforskning, bilder fra åstedet og vitnesbyrd, konkluderes det med at politiet denne natten begikk flere grove feil.

SPOR: En vissen rose og et kulehull i vinduskarmen. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Mistenkte kjæresten

Bakgrunnen for at politiet var på døren til Taylor var mistanke om at Breonnas tidligere kjæreste hadde brukt leiligheten hennes til å selge narkotika. Denne natten utførte politiet en arrestasjon av ekskjæresten i hans hjem, som ligger litt over 15 kilometer unna der Taylor bodde.

Samtidig slo de inn døren til Breonna Taylor.

Ifølge politiet skal de ha identifisert seg.

Ifølge den nye kjæresten og vitneavhør av naboer skal politiet ikke ha identifisert seg.

I det politiet slo inn døren, avfyrte kjæresten til Taylor ett skudd i benhøyde for å skremme det han trodde var inntrengere.

Politiet svarte med å bombardere leiligheten deres med kuler. Hele 32 stykker.

KJEMPER FOR RETTFERDIGHET: Hver dag bruker moren Tamika Palmer på å kjempe for rettferdighet for datteren. Foto: Camilla S. Bergland / VG

En politimann blir skutt i benet. Enkelte av kulene fra politiet går inn i naboleiligheten hvor en gravid kvinne, hennes partner og en femåring oppholdt seg.

Breonna tar sitt siste åndedrag på gulvet i gangen.

Utenfor står nå over 40 politibiler og et DELTA-team. På bodykameraet til politiet som nå har ankommet kan man høre politiet rope til kjæresten til Breonna:

«Er du skutt?»

«Nei», svarer kjæresten hennes gråtkvalt med hendene i været.

Politiet fant aldri noe narkotika i leiligheten til Breonna. Politiet visste heller ikke at Breonna hadde fått en ny kjæreste. Eller at søsteren hennes bodde der sammen med henne – og at hennes gudbarn på to år ofte oppholdt seg i leiligheten.

SYKEPLEIER: Hun studerte for å kunne jobbe som sykepleier. Hun ville passe på syke små barn, forteller Palmer. Foto: Darron Cummings / AP

Ville bli sykepleier

Utenfor leiligheten til Taylor, over ett år etter drapet, står moren og peker på ett av kulehullene som fortsatt er synlig. En vissen rose ligger i vinduskarmen.

Leiligheten har stått tom siden drapsnatten.

– Hun hadde ikke et rulleblad. Hun ville studere for å kunne jobbe som sykepleier for små barn. Hun jobbet også som ambulansearbeider.

– Hvorfor skulle de inn i datteren min sin leilighet, spør Palmer.

MOR OG DATTER: De hadde et godt og nært forhold. Foto: Privat

Palmer beskriver en kvinne full av liv, kjærlighet og omsorg som satte seg tydelige mål for seg selv.

–Jeg har aldri sett mennesker komme sammen på denne måten, sier Palmer om verdens reaksjon på datterens dødsfall.

– Men jeg er lei meg for at Breonna var den som måtte ofres for at det skulle skje, til tross for at jeg ikke vet om en bedre person som kunne samlet oss på denne måten.

fullskjerm neste Demonstrasjoner i Louisville, Kentucky etter at en storjury bestemte seg for å ikke sikte noen for drapet på Taylor.

Et halvt år etter at Taylor ble skutt blir en politimann tiltalt for å ha satt naboenes liv i fare. Taylors kjæreste blir først tiltalt for drapsforsøk for skuddet han avfyrte mot politiet, men tiltalen blir senere henlagt.

To politimenn mister jobben som følge av skyteepisoden, men ingen blir drapstiltalt for skytingen av Breonna.

For nær ett år siden, mai 2020, annonserte FBI i Louisville at de ville etterforske drapet. Den pågår fortsatt.

Mandag denne uken fortalte det amerikanske justisdepartementet at de skal iverksette en granskning av politiet i Louisville.

– Når folk ikke blir holdt ansvarlig, vil sånne ting som dette fortsette å skje. Og hvorfor ikke? Det er jo ingen som stilles til ansvar, sier Palmer mens tårene triller nedover kinnene.

HÅPER OG BER: Palmer forteller at hun er nær med å gi opp håpet – men at hun skal kjempe videre. Protestene hvor fremmede roper datterens navn gir henne styrke til å fortsette. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Fikk erstatning

Myndighetene i Louisville har likevel betalt erstatning til Palmer på 12 millioner dollar. Det kan likevel aldri erstatte tapet av datteren, eller ønsket om rettferdighet.

Hver eneste kveld legger hun seg i sengen sin og kjenner på en følelse av sinne. Den samme følelsen er der når hun slår øynene opp igjen på morgenen. Men å vite at flere millioner rundt omkring i verden sier navnet som hun en gang for mange år siden ga datteren sin, hjelper henne til å stå opp.

– Datteren min elsket livet. Og livet elsket henne tilbake – helt til det var slutt.

– Jeg vil kjempe til døden for å gi henne rettferdighet.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra politiet i Louisville.