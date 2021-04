KONGELIG BESØK: Kong Wilhelm Alexander (nummer to fra venstre) besøkte et sykehus i Dirksland i Nederland 13. april. Nå slår foreningen for intensivbehandling alarm. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / POOL / ANP POOL

Nederland: Frykter «kode svart» på sykehus i neste uke

Det innebærer at sykehusene må gjøre en vurdering av hvem som kan få intensivbehandling og ikke.

Av Yasmin Sfrintzeris

Formann for den nederlandske foreningen for intensivbehandling Diederik Gommers er svært bekymret for det økende antallet coronapasienter på sykehus.

– Vi frykter at vi i neste uke kanskje må innføre «kode svart» dersom ikke antall smittetilfeller synker raskt, sier han i podcasten Virusfeiten på NPO Radio 1.

Ved «kode svart» bestemmer en triagekomité hvem som fortsatt kan få hjelp på sykehusene, og hvem som ikke lenger kan det.

– I morges, under vårt nasjonale møte, sa kolleger «Diederik, vi er på vei mot «kode svart» og vi hvis det fortsetter slik, vil vi være der i neste uke», sier Gommers i podcasten Virusfeiten.

Det er den nederlanske kringkasteren NOS som har gjengitt uttalelsen podcasten. Ifølge NOS ble episoden spilt inn på torsdag.

«Kode svart» innebærer at sykehusene må gjøre en vurdering av hvem som kan få intensivbehandling og ikke, basert på spesifikke kriterier.

Hittil har sykehusene i Nederland ikke trengt å gjøre en slik avveining.

FÅR VAKSINE: I slutten av januar fikk Diederik Gommers sin andre vaksinedose. Nå varsler han om intensivkapasiteten på sykehusene. Foto: Sem van der Wal / ANP

Håper trenden snur

Gommers håper det ikke blir nødvendig å innføre «kode svart» og at toppen vil være nådd i løpet av de neste dagene.

– Men akkurat nå må sykehusene tilpasse driften. Cellegiftbehandling, kreftoperasjoner og åpne hjerteoperasjoner blitt utsatt. Så langt kom vi aldri i den første, andre eller tredje bølgen. Kolleger er bekymret for antallet ledige intensivsenger, sier han.

Tirsdag kunngjorde landets kabinett flere lettelser i coronatiltakene fra onsdag neste uke.

Blant annet vil de avskaffe portforbudet og butikken vil igjen kunne ta imot kunder uten avtaler. Uteserveringen kan også åpne på ettermiddagen.

Ifølge NOS vil Commers ikke kommentere lettelsene, men sier at han håper at det finnes en stor rød «stoppknapp» et sted.

NOS skriver at lettelsene er begrunnet i modelleringen til det nederlandske folkehelseinstituttet (RIVM).

Modelleringen viste en utflating i sykehusinnleggelser og innleggelser på intensivavdelinger, men det er stor flere usikkerheter knyttet til dataene.

– Vi har alle sett grafikken og det så ganske bra ut. Det er gjort politiske beslutninger basert på det. Men siden lørdag 17. april har antall sykehusinnleggelser igjen økt og vi ser heller ikke en nedgang i smittetilfeller, sier Gommers.