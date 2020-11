INGEN AVTALE: Satiremagasinet Charlie Hebdo vil ikke la det danske partiet nye Borgerlige bruke deres karikaturer av Muhammed. Foto: XAVIER LEOTY / AFP

Dansk parti vil bruke Muhammed-karikaturene – får ikke lov

Det nasjonalistiske danske partiet Nye Borgerlige vil bruke Muhammed-karikaturene i annonser. Det sier Charlie Hebdo nei til.

Nå nettopp

Det nasjonalkonservative og islamfiendtlige danske partiet Nye Borgerlige vil bruke Charlie Hebdos karikaturer av Muhammed i annonser.

Men det franske satiremagasinet sier nei.

I utgangspunktet skulle Weekendavisen, B.T. og Berlingske publisere annonsene. Dette har skapt uro blant ansatte i Berlingske, ifølge den danske avisen Journalisten. Nå blir ikke publiseringen noe av.

les også Charlie Hebdo vil trykke Mohammed-karikaturene på nytt

Etter ønske fra tegnerne av karikaturene har Charlie Hebdo avslått Nye Borgerlige sin forespørsel om å bruke tegningene. Magasinet påpeker også at de ikke deler noen som helst synspunkter med partiet.

Det opplyser Charlie Hebdos PR-byrå til danske Ekstra Bladet.

Nye borgerlige er ifølge Store Norske Leksikon nasjonalkonservativt og befinner seg på ytre høyrefløy.

Partiet sier at de ønsket å dele tegningene fordi den franske skolelæreren Samuel Paty brukte dem i sin undervisning om ytringsfrihet, skriver Ritzau. 47-åringen ble brutalt drept i forstaden Conflans-Sainte-Honorine i Frankrike i oktober.

Paty var historie- og geografilærer, og viste karikaturer av profeten Muhammed i forbindelse med en time om ytringsfrihet. Blant det han viste frem var to karikaturer som tidligere har blitt publisert av satiremagasinet Charlie Hebdo, som ble utsatt for et brutalt terrorangrep i 2015.

les også Tusenvis minnes halshugget lærer i Paris

Gir opp

Ifølge Ritzau har Nye Borgerlige samlet inn rundt 300.000 kroner fra folk som ville bidra til publiseringen av Muhammed-karikaturene.

Mandag kveld skriver partiet på sin egen nettside at de gir opp å få annonsene publisert. De hevder at annonsene ikke er politiske, men at budskapet er et forsvar for ytringsfrihet og en sympatierklæring til Samuel Paty.

De skriver også at alle som har donert skal få pengene tilbake.

Publisert: 03.11.20 kl. 12:01