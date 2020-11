IVRIG: Jonas Crass syngeer ivrig med på nasjonalsangen før Donald Trump ankom Scranton. Foto: Thomas Nilsson / VG

Slik vil Trump-tilhengerene reagere hvis Biden vinner

SCRANTON, PENNSYLVANIA (VG) Noen sier de vil godta en Biden-seier. Andre bare dersom det har skjedd på rettferdig vis, noe de ikke stoler på at kan skje. Så har du de som tror det ender med borgerkrig.

For mindre enn 10 minutter siden

Dagen før dagen er det delte meninger blant Trump-tilhengerne som har tatt turen til et av Trumps aller siste valgmøter, i den ekstremt viktige vippestaten Pennsylvania.

Det er dette og tre til senere mandag lokal tid. Tirsdag skal alt forhåpentligvis avgjøres, men ikke alle stoler på at det vil skje på rettferdig vis.

Flere av de VG møter på flyplassen utenfor byen Scranton, mest kjent for å være fødestedet til Donald Trumps motstander i dette valget, Joe Biden, og for å være byen der den fiktive bedriften Dunder Mifflin i den amerikanske versjonen av TV-serien «The Office» holder til, har latt seg overbevise av Trumps uriktige påstander om at poststemmer fører med seg betydelig valgjuks.

Slik ser målingene i Pennsylvania ut nå:

Seierssikre

Det finnes ingen beviser for at en slik påstand stemmer. Snarere tvert imot.

Likevel fortsatte presidenten sitt mantra i sin tale under valgmøtet i Pennsylvania, der domstolene har godtatt at poststemmer som kommer frem til og med fredag denne uken skal telle med dersom de er poststemplet senest i morgen, på valgdagen.

Trump liker ikke ideen om at et resultat i delstaten her kan ta dager før er klart fordi det vil ta tid å telle opp forhåndsstemmer. Han har allerede truet med advokater.

– De har lagt til rette for en farlig situasjon. Og da mener jeg fysisk farlig, sa Trump, selv iført den karakteristiske røde MAGA-hatten, til tilhørerne i Scranton.

Han hadde også en melding til Pennsylvanias demokratiske guvernør, Tom Wolf:

– Vær så snill å ikke jukse guvernør. Vi følger med. Vi har øynes på guvernøren og hans venner, fortsatte presidenten, som hevdet at det kom til å være så mye juks at han måtte få minst fem prosent flere stemmer enn Biden for å kunen vinne.

forrige











fullskjerm neste PRESIDENT: Donald Trump holdt et godt over timen langt valgmøte i Scranton, Pennsylvania dagen før valget.

I et par-tre plussgrader og bitende vind stod tusenvis av Trump-velgere i tjukke jakker, luer og skjerf. Som på alle hans valgmøter ble han tatt imot som en rockestjerne da han entret scener. En kjølig høstdag stopper ikke en ivrige tilhengere fra å vise sin entusiasme, selv om en del av dem riktig nok gikk hjem før presidenten, som selv nevnte hvor kaldt det føltes, var ferdig med sin tale.

«WE LOVE YOU, WE LOVE YOU, WE LOVE YOU» ropte de taktfast, mens presidenten svarte at om de fortsatte kunne han komme til å starte gråte.

– Kanskje det er bra. Kanskje jeg kan få ti prosent flere stemmer da, spøkte Trump, før han la til at han ikke ønsker å bli sett gråtende.

KJØLIG: Gerard Barral hadde pakket seg godt inn før Trump sitt valgmøte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tilhengerne hans er uansett så sikre på seier som det er mulig å bli.

– Selvsagt vinner Trump. Se på folkemengden og entusiasmen her. Denne kjærligheten for landet er smittsom. «Sleepy Joe» kunne aldri fått til noe slikt, sier Gerard Barral (54), som er fra nabobyen Dallas.

Han er en av dem som kommer til å være skeptisk dersom Biden vinner.

– Jeg stoler ikke på poststemmene, men om Biden vinner legitimt, så vil jeg selvsagt godta det.

Les også: Se det elleville Trump-huset i Pennsylvania

Borgerkrig

20 år gamle Raffi Feld, som har kjørt helt fra Connecticut for å være her gir også uttrykk for at han ikke vet om han kan stole på en eventuell Biden-seier.

– Men dersom det skjer på ærlig vis vil jeg akseptere det.

To som på ingen måte tror en Biden-seier kan skje på ærlig vis er Jamie Sala (44) og Angela Pace (47), som har Tatt turen fra Long Island utenfor New York.

De støtter Trump i tykt og tynt: − Han er et ærlig menneske

SIKKER PÅ SEIER: Raffi Feld sier han ikke kan se for seg noe annet enn en Trump-seier. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg er helt sikker på at han vinner, men dersom det ikke skjer så er det fordi det har blitt jukset med disse poststemmene. Da må Trump ta dette til domstolene. Særlig her i Pennsylvania tror jeg det kan bli et problem fordi man skal telle stemmer som kommer inn etter valgdagen. Jeg stoler ikke på at Demokraten ikke plutselig «finner» flere stemmer for å sikre en seier til Biden, sier Sala, og legger til:

– Da tror jeg dette ender med borgerkrig. Blir det bevist at de har jukset kommer opprøret.

Venninnen er enig:

– Folk kommer ikke til å godta det. Vi er et fritt Amerika.

– Skal dere delta i så fall?

– Ingen kommentar, sier Sala.

Kaos og splid: Dette kan skje etter USA-valget

FIRE NYE ÅR: Jamie Sala og Angela Pace mener Donald Trump er den beste presidenten USA har hatt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vil ønske ham lykke til

Jonas Crass, som har et munnbind med teksten «Biden is a bum» på, er ikke mindre ivrig tilhenger og har ikke mindre tro på en sier.

– Trump! Trump! Dette er helt utrolig, roper han når VG spør om å få stille noen spørsmål.

– Det er mitt første valgmøte med Trump. Jeg er veldig opprømt nå. Vi elsker den beste presidenten dette landet noensinne har hatt. Trump kommer til å blåse Biden av banen. Biden har ikke en sjanse.

De ordene til tross, så er Crass likevel den eneste som ikke sier at han ikke vet om han kan stole på resultatet dersom Biden faktisk slårhans mann.

– Dersom det skjer så skal jeg ønske ham lykke til, og jeg håper i så fall han vil ha landets beste i sitt hjerte.

Unik dokumentarserie: Se fra innsiden av valgkampen

At Donald Trump kommer til Pennsylvania dagen før valget er ingen tilfeldighet. Joe Biden har også drevet valgkamp her i dag. Staten kan bli helt avgjørende for hvem av dem som får regjere fra Det hvite hus fra 20. januar neste år.

På valgmøtet i Scranton gjorde den sittende presidenten, som virket mindre energisk enn han har gjort tidligere i den lange valgkampen, det han kunne for å oppildne sine velgere og sørge for at de som ikke allerede har stemt gjør det i morgen.

– Dere har hatt de beste tre årene noensinne nå, og neste år kommer til å bli enda bedre, sa Trump til tilhengerne, før han advarte mot Biden.

– Han kommer til å ødelegge for Pennsylvania.

Det var en frykt mange av tilhengerne her i dag tydelig delte.

Om det er tilfelle for flertallet av Pennsylvanias velgere gjenstår derimot å se.

Kanskje har vi svaret på det i morgen kveld amerikansk tid.

Kanskje må vi vente lenger.

Publisert: 02.11.20 kl. 22:55