IGJEN RAMMET AV TERROR: Onsdag morgen ble tre personer knivstukket og drept av en gjerningsmann ved Notre-Dame-kirken i Nice. Franske myndigheter etterforsker hendelsen som islamistisk terror. Foto: VALERY HACHE / AFP

Fransk storavis: Innenriksministeren slo intern terroralarm etter jihad-oppfordring

Ministeren varslet nylig politi og forsvars- og sikkerhetstjenesten om et notat som oppfordret til å utføre «individuell jihad» mot flere foreslåtte mål, ifølge Le Figaro.

Varselet ble sendt søndag 25. oktober.

Det aktuelle notatet stammer ifølge avisen fra nyhetsbyrået Thabat, som har tette bånd til terrororganisasjonen Al-Qaeda.

Der skal det ha blitt oppfordret til å utføre individuelle angrep for å ramme Frankrike. Kirker, feriesteder, ambassader og imamer som støtter den franske presidenten stod på listen over foreslåtte mål, skriver avisen.

De skal også ha foreslått spesifikke metoder, som knivangrep og påkjørsel av folkemengder.

Onsdag ble tre mennesker drept i et knivangrep ved en kirke i Nice. Samtidig ble en sikkerhetsvakt skadet etter et knivangrep mot det franske konsulatet i Jeddah i Saudi-Arabia.

Motivet for angrepene er foreløpig ikke kjent, men franske myndigheter har bekreftet at de etterforsker angrepet i Nice som terror.

Ba om «økt årvåkenhet»

Notatet fra Thabat var ifølge Le Figaro bakgrunnen for at Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin forrige søndag varslet administrative ledere over hele landet om økt terrorfare – særlig mot religiøse institusjoner.

I det interne dokument, som avisen har fått tilgang til, henviser Darmanin blant annet til den pågående karikaturstriden. Han ber også om økt årvåkenhet og strengere sikkerhetstiltak.

Selv om politiet ikke klarte å forebygge angrepet i Nice, skriver Le Figaro at den økte årvåkenheten kan ha ført til arrestasjonen av en radikal islamist med kniv i sentrum av Lyon tidligere onsdag.

FRANKRIKES INNENRIKSMINISTER: Gérald Darmanin var ifølge Le Figaro klar over den økte trusselen mot religiøse institusjoner i Frankrike. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Angrepet skjer etter flere dager med protester i land med stor muslimsk befolkning, etter at president Macron har forsvart publisering av Muhammed-karikaturer.

Onsdag trykket satiremagasinet Charlie Hebdo en karikatur av den tyrkiske presidenten Tayyip Recep Erdogan – noe som førte til sterke reaksjoner fra Tyrkia.

Torsdag har den tyrkiske utenriksministeren fordømt angrepene i Nice, men hevder at «de som har utført et så brutalt angrep på et hellig sted ikke kan ha vært inspirert av hverken religiøse, menneskelige eller morale verdier».

PÅ STEDET: – Frankrike er under angrep, sa Frankrikes president Emmanuel Macron som besøkte åstedet i Nice torsdag. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

– Frankrike er under angrep

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er gjerningsmannen identifisert som en 21 år gammel mann fra Tunisia. Han skal ha handlet alene.

Flere internasjonale og franske medier skriver at 21-åringen ankom den italienske øya Lampedusa i september, før han i oktober tok seg videre til Frankrike.

– Frankrike er under angrep, sa Frankrikes president Emmanuel Macron etter det islamistiske terrorangrepet. Samtidig hevet han sikkerhetsnivået i landet.

Det innebærer at sikkerheten ved skoler vil bli økt, og at soldater blir satt inn blant annet for å beskytte kirker. Det totale antallet soldater økes fra 3000 til 7000.

– Det betyr at vi vil kunne beskytte alle religiøse steder, særlig kirker så klart, slik at Allehelgensaften kan feires under riktige omstendigheter, sa Macron tidligere onsdag.

