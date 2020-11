TROR PÅ SEIER: Joe Biden talte til sine tilhengere i hjemstaten Delaware onsdag morgen. Foto: John Locher / AP

USA-ekspert: President-embetet henger nå i luften

USA-kjenner Ketil Raknes sier de foreløpige valgresultatene viser at USA er blitt enda mer polarisert enn landet var i 2016. Hilmar Mjelde ved Norce Research sier at president-embetet henger i luften og det vil ta tid før vi vet hvem som vinner.

– USA er mer polarisert enn i 2016. Det er det liten tvil om. Og det viste også valgdagsmålingene. Pensjonistene i Florida ga blaffen i corona og tok rullatoren og gikk og stemte på Trump. Folk er mest opptatt av identitet, viser det seg. Trump har et enormt grep om hvite velgere, sier Raknes, som er doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania.

– Trump har beholdt sørstatene. Det ble ikke det valgskredet for Biden som de nasjonale målingene tydet på, sier Hilmar Mjelde, statsviter og forsker ved Norce Research.

– President-embetet henger nå i luften, legger han til.

Verken Raknes eller Minerva-skribent Jan Arild Snoen tør å utelukke noen av kandidatene som vinnere.

– Nå satte New York Times Georgia til seier for Biden, sier Jan Arild Snoen.

– Dersom dette står seg, åpner det for helt nye muligheter for Biden. Det har vært spådd at det ville bli tett i Georgia, men så langt i natt har det ikke sett sånn ut. Dessuten har Fox News erklært at Biden vinner Arizona, jeg vet ikke hvor godt fundert det er siden ingen andre har. Men da trenger han bare to av disse tre midtvest-statene og så kan han vinne. Det er så mye som er uklart hva slags innfasing av forskjellige stemmer som er gjort, og hva som gjenstår.

USIKKER: USA-ekspert Jan Arild Snoen mener valget ble jevnere enn han selv hadde trodd.

– Hvem tror du ender som vinner?

– Det tør jeg ikke å si nå. Dette ble jevnere enn målingene sa på forhånd og jevnere enn jeg selv trodde.

Snoen ga nylig ut boken «Trump-sjokket», og skriver om særlig amerikansk politikk for Minerva.

– Trump vant Florida angivelig ved hjelp av flere latinere enn han fikk støtte fra for fire år siden?

– Ja, men det kan dreie seg om kubanere, som har hatt sans for Trumps skremsler om sosialisme. Mange latinere har også sans for hans strenge innvandringspolitikk, og liker hans stil. Men dette er det for tidlig å si noe sikkert om, ettersom Biden ser ut til å ha gjort det meget bra i Arizona, som også har mange latinere, sier Snoen.

Dette ser ut til bli like tett som i 2016. Nå kan vi vente oss fintelling og oppgjør for domstolene, sier Hilmar Mjelde.

Han sier at det har vært et massivt oppmøte for Donald Trump i valget, mye kraftigere enn de nasjonale målingene klarte å fange opp, i alle fall de nasjonale målingene

- Trump har beholdt sørstatene. Det ble ikke det valgskredet for Biden de nasjonale målingene tydet på

- Nå skjer det vi fryktet. Trump vil si at han ikke har tapt, selv om Biden skulle vinne. Vi må håpe de to partiene og velgerne deres forholder seg rolig og at de ikke tar til gatene. Vi vil nå høre snakk om valgfusk, selv om det ikke er tilfelle

- Dette blir mer dramatisk nettopp fordi Trump har angrepet valgprosessen og undergravet tilliten til det. Det er det vi kaller demokratisk forvitring. Han vil nå høste resultatet av det – at velgerne hans vil bestride resultatet, om Trump taper

- Når kan vi vente oss et resultat?

– Det vil gå minst ett døgn til, kanskje mer. Valgopptellingen ser ut til å ende i rettssalene, sier Mjelde.

HVIT NASJONALISME: - Trump har et enormt grep om hvite velgere, sier Ketil Raknes.

Ketil Raknes sa spontant da VG ringte ham 6.30:

– Jeg sier som jeg alltid har sagt, aldri undervurder hvit nasjonalisme, ler han.

– Den gode nyheten for Trump er at han har gjort det bedre i mange stater enn i 2016, for eksempel i Florida. Den gode nyheten for Biden er at han har vunnet en stat som Trump vant sist, Arizona.

Raknes sier hovedproblemet for observatører nå er at man ikke vet nøyaktig hvilke stemmer som ikke er opptalt.

– For eksempel ser det nå ut som om Trump ligger an til å vinne Wisconsin, men det vet vi ikke om han faktisk ligger an til. Vi kjenner ikke til hvilke stemmer man teller først. For statistikere må dette være det verste valget å følge noensinne. På det nåværende tidspunkt i prosessen vil jeg advare mot skråsikkerhet på begge sider, for vi vet ikke hva situasjonen reelt sett er nå, sier Raknes.

