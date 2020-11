STILLER TIL VALG: Alison Hayden er en av fem kongresskandidater i California som tror på den omstridte konspirasjonsteorien QAnon. Foto: Jason Henry / VG

Kongresskandidat tror på konspirasjonsteori: − Trump kjemper mot en «dyp stat»

DANVILLE, CALIFORNIA (VG) Kongresskandidaten Alison Hayden tror at Donald Trump kjemper mot en pedofiliring som egentlig styrer USA, og at munnbind blir brukt for å kontrollere folket.

Linn Kongsli Hillestad

Jason Henry (foto)

Nå nettopp

Til vanlig er Alison Hayden spesialistlærer. Hun har utdannelse fra Universitetet i Berkeley og London School of Economics (LSE), og har tidligere jobbet for fredskorpset i Bulgaria.

De siste årene har hun i tillegg vært lokalpolitiker for Republikanerne i Alameda fylke, øst for San Francisco.

– Så ble jeg spurt om jeg ville stille til valg mot Eric Swalwell, og da svarte jeg ja, sier Hayden, som nå er en av Republikanernes kandidater til Kongressen under tirsdagens valg.

MØTER VELGERE: Kongresskandidat Alison Hayden på en Trump-demonstrasjon i Danville i California. Foto: Jason Henry / VG

Men Hayden er også tilhenger av den svært kontroversielle konspirasjonsteorien QAnon, som FBI har betegnet som en terrortrussel i USA. I sommer stengte også Twitter og Facebook tusener av kontoer som ble knyttet til bevegelsen.

– Trump kjemper mot en dyp stat, og det er de som egentlig kontrollerer landet vårt, sier hun til VG.

– Deres agenda er å flytte oss inn i en annen verdensorden, som består av globalt utvalgte, ikke-ansvarlige eliter som setter inn sine marionettledere. De kontrollerer verden.

Stadig voksende

En dyp stat bestående av satanistiske pedofile er kjernen i QAnon-konspirasjonen, som har vokst frem til en slags bevegelse siden 2017. Da begynte en anonym person ved kallenavnet Q å publisere meldinger på nettsamfunnet 4chan.

«Q» hevdet å ha maks sikkerhetsklarering og tilgang til topphemmelig informasjon, og har publisert en rekke kryptiske budskap, som tilhengerne forsøker å tolke.

FAKTA: QAnon En konspirasjonsteori med opprinnelse på nettsamfunnet 4chan, hvor en person under kallenavnet Q begynte å publisere meldinger i 2017.

Kjernen er at Donald Trump kjemper mot et satanisk nettverk av pedofile, som styrer verden, inkludert Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros, Tom Hanks og Oprah Winfrey.

Faktiske hendelser, som overgrep i den katolske kirken og siktelsen mot den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, brukes for å understøtte teorien.

Bevegelsen har spredd seg via sosiale medier. Tusenvis av grupper, med millioner av medlemmer, er blitt slettet, og Facebook har forbudt alt QAnon-innhold på sin plattform.

Donald Trump har nektet å fordømme bevegelsen, og har videresendt flere meldinger fra Twitter-brukere som tidligere har lagt ut QAnon-relatert innhold.

Kilder: Forbes, New York Times, Washington Post, Politico Vis mer

Alison Hayden har en egen teori om dette:

– De er nær presidenten. De vet hva som skjer. Og gjennom ulike hint forteller de det til verden. Men de kan ikke fortelle det nøyaktig, fordi noen kan lese det, ikke sant? Skurkene ... Så derfor er det kryptisk.

Presidenten selv har flere ganger nektet å fordømme bevegelsen, og konspirasjonsteoriens tilhengerskare har vokst dramatisk på kort tid, spesielt etter utbruddet av pandemien.

MANGE TILHENGERE: Konspirasjonsteorien QAnon har fått voldsom spredning via sosiale medier, spesielt i USA, men også i resten av verden. Foto: Stephanie Keith / Getty Images / NTB

Meningsmålinger indikerer relativt bred spredning blant republikanske velgere, og Alison Hayden forteller at hun, i likhet med mange andre, ble introdusert for ideene via sosiale medier.

– Jeg opprettet en YouTube-konto. Så ser du på én ting, også bare leder det videre, sier hun.

At QAnon er en konspirasjonsteori, avfeier Hayden tvert.

– Det er ikke en teori, det eksisterer, sier hun.

– Begrepet konspirasjonsteori er et CIA-uttrykk. Det skal få deg til å umiddelbart avvise videre tanker om emnet.

21 kandidater

Et flertall i Representantenes hus stemte nylig for å fordømme QAnon, men Alison Hayden er langt fra den eneste av årets kongresskandidater som tror på konspirasjonsteorien.

Ifølge CNN har 21 kandidater på en eller annen måte har uttrykt støtte til QAnon. To av dem er uavhengige, resten er republikanere.

Alison Hayden har mikroskopiske sjanser til å vinne; hun stiller til valg i et mørkeblått distrikt, så posisjonen til tidligere presidentkandidat Eric Swalwell er rimelig trygg.

Men Marjorie Taylor Greene er forventet å vinne et sete i Georgia, og Lauren Boebert har også gode sjanser til å vinne sitt distrikt i Colorado, ifølge Reuters.

Begge to har forsøkt å distansere seg fra sine tidligere uttalelser om Q etter at de vant de innledende valgrundene.

VINNER TROLIG: Marjorie Taylor Greene har tidligere uttalt at «Q er en patriot». Hun ligger nå an til å vinne et sete i Representantenes hus. Foto: Dustin Chambers / Getty Images / NTB

Alison Hayden sprer imidlertid fortsatt QAnon-relatert innhold på sosiale medier.

Under intervjuet med VG blar hun seg nedover Twitter-feeden sin for å finne en video som ifølge henne viser at kjente og mektige menn misbruker barn.

– De har alle disse satanistiske ritualene. Ser du: De har helt svarte øyne.

– Dette er temmelig drøyt?

– Jeg vet det, det er helt ufattelig. Jeg vil ikke tro det. Tror du jeg vil tro det?

VALGPROMO: Alison Hayden hadde tatt med seg en valgplakat på Trump-demonstrasjon. Foto: Jason Henry / VG

Soros, Rothschild og dronningen

Hvem Hayden mener utgjør «den dype staten», er det litt vanskelig å få grep om. I løpet av intervjuet er hun blant annet innom Kina, George Soros, Rothschild-familien, de store legemiddelselskapene, dronningen av England og det demokratiske partiet, som er «kapret av det kinesiske kommunistpartiet».

Massemediene er også del av det hele, fordi de ikke forteller den egentlige sannheten, og munnbind og sosial distansering brukes for å kontrollere folket som del av en kommunistisk overtagelse, hevder hun.

Når VG flere ganger spør hvordan hun ettergår de ulike påstandene hun sprer, svarer hun eksempelvis:

– Jeg prøver ikke å si at jeg har hele bildet, men jeg kan si at verden er i fullstendig forandring akkurat nå.

IKKE HELE BILDET: Alison Hayden presiserer flere ganger at hun mener det er noe som pågår, men hun er ikke helt sikker på hva. Foto: Jason Henry / VG

– Hva om du sprer usannheter?

– Jeg tror det som gjør et samfunn levende, er om vi bestemmer selv hva vi mener er sant eller ikke, for sannhet kommer an på hva du snakker om.

– FBI har sagt at QAnon utgjør en terrortrussel i USA, hva tenker du om det?

– FBI har blitt tatt i å ikke gjøre noen ting, så de har mye å dekke over.

– Hva mener du?

– De har ting å dekke over. Jeg mener at vi har problemer i alle institusjonene våre, og det er det som blir avdekket nå.

Sier de ikke visste

Alison Haydens kandidatur er godkjent av det republikanske partiet i Alameda fylke. Da VG kontakter leder Eric Hugh Bussell for å høre hvorfor de støtter en kongresskandidat som er QAnon-tilhenger, blir han stille et øyeblikk.

– Dette er første gang jeg hører om det, sier han, før han legger til:

– Men uansett: Når det gjelder de politiske sakene, er Alison en langt bedre kandidat enn den sittende representanten.

Bussell mener Demokratenes representant Eric Swalwell i mange år har publisert falsk informasjon om Donald Trump, som at presidenten er «styrt av russerne».

– Så da er spørsmålet: Hvilken av disse fantasiene er mest skadelige? sier han.

IVRIGE TILHENGERE: Selv i mørkeblå California, finner du store Trump-demonstrasjoner, her fra Danville, litt inn i landet. Foto: Jason Henry / E24

– Mener du at det Swalwell sier om Trump, er like ille som QAnon?

– Nei, det er ikke det jeg sier i det hele tatt, men jeg sier bare at en smal konspirasjonsteori ikke er i nærheten av like skadelig som falsk informasjon fra en folkevalgt.

– Meningsmålinger tyder på at den ikke er så veldig smal lenger?

– Jeg har ikke sett den informasjonen. Jeg har åpenbart ikke viet dette så veldig mye oppmerksomhet, men jeg har hørt noen av historiene om Jeffrey Epstein (avdød finansmann siktet for overgrep og menneskehandel, red.anm.), sier Bussell.

– Så kanskje det er noe sannhet i det.

Publisert: 03.11.20 kl. 17:46