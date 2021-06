FIRE DØDE: Politiet ser etter tekniske spor på åstedet i London i Ontario der en familie ble meid ned søndag kveld. Foto: Geoff Robins / The Canadian Press

Tre voksne og én tenåring drept i angrep på familie

Ett barn ligger på sykehus med alvorlige skader og fire familiemedlemmer er drept etter angrepet i Ontario i Canada søndag. En 20-årig mann er mistenkt for et målrettet angrep mot den muslimske familien.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

På en pressekonferanse mandag opplyser politiet at 20-åringen er siktet for fire tilfeller av drap og ett drapsforsøk. De vurderer også å sikte ham for terrorisme.

– Det er bevismateriale som støtter på at dette var en planlagt, overlagt handling og at familien ble valgt som mål på grunn av deres muslimske tro, sier politileder Paul Waight på pressekonferansen ifølge kanadiske CBC.

Det var klokken 20.40 søndag familien ble meid ned av en stor pickup mens de gikk langs en vei nordvest i London i provinsen Ontario. En kvinne på 74, en kvinne på 44 og en 15 år gammel jente ble drept. En 46 år gammel mann ble drept, mens en 9-årig gutt er på sykehus med alvorlige skader.

– Dette var et massedrap utført mot muslimer, mot London-boere, med utspring i unevnelig hat. Denne handlingen av unevnelig hat, denne islamofobiske handlingen, må etterfølges av handlinger av medfølelse, vennlighet, empati, solidaritet – og mest av alt kjærlighet, sier ordføreren i London Ed Holder.

Politiet opplyser på pressekonferansen at de ikke vet om den siktede har bånd til noen spesifikke hat-grupper. 20-åringen har ikke noe kriminelt rulleblad.

Han ble pågrepet ikke langt fra åstedet og skal ha vært iført en type beskyttelsesvest.