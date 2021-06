DREPT: Sarah Everard ble drept på vei hjem fra en venninne. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT / METROPOLITAN POLICE

Politibetjent erkjenner kidnapping og voldtekt av Sarah Everard

Den tidligere politibetjenten Wayne Couzens erkjenner seg skyldig i å kidnappe og voldta Sarah Everard som ble funnet drept i England.

Publisert: Oppdatert 8. juni

Det melder Sky News.

33 år gamle Sarah Everard forsvant på vei til sitt hjem i Sør-London i starten av mars.

Rundt kl. 21 onsdag 3. mars startet 33-åringen på det som skulle vært en rundt 50 minutter lang gåtur hjem fra en venn sør i London.

Det siste livstegnet fra Sarah Everard var en 15 minutter lang telefonsamtale med kjæresten mens hun gikk mot sitt eget hjem. Kjæresten varslet politiet dagen etter, ettersom 33-åringen aldri dukket opp.

En uke senere ble levningene funnet i et skogsområdene nær Ashford i Kent, sør-vest i landet.

Den tidligere politibetjenten Wayne Couzens (48), ansatt ved London Metropolitan Police, ble siktet for bortføring og drap.

Tirsdag morgen erkjente han skyld i kidnapping og voldtekt av Sarah Everard.

Det er uklart hvordan han stiller seg til drapssiktelsen.

«Hun var bare på vei hjem»

Drapet har skapt sinne og fortvilelse over hele Storbritannia. «Hun var bare på vei hjem», ble et slagord for de tusener som sørger over det brutale drapet.

Det har vært minnemarkeringer og demonstrasjoner mot vold mot kvinner i Cardiff, Edinburgh, Leeds, Brighton og Liverpool.

Britisk politi har uttrykt sjokk og sinne over at en av deres egne er pågrepet for drapet.

Rettssaken mot Couzens er berammet til 25. oktober.