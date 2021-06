FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn. Foto: Privat/VG

Ber Norge hente hjem utviste IS-kvinner

De fire norske IS-kvinnene vil bli utvist fra Rojava, området som kurderne kontrollerer i Syria. Men i praksis forutsetter det en avtale med Norge før kvinnene kan sendes ut av landet, får VG bekreftet.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De kurdiske selvstyremyndighetene i det nordøstlige Syria har besluttet å utvise norske kvinner som reiste for å slutte seg til den såkalte Islamske staten. Det skriver Aftenposten.

Dette blir kjent etter at de kurdiske selvstyremyndighetene kom med en lignende uttalelse til Sveriges Radio i går.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Trude Måseide, avviser at norske myndigheter har deltatt i noe møte med kurdiske selvstyremyndigheter.

– Vi har ikke mottatt noen henvendelse om dette, og vil forholde oss til det dersom vi får en slik henvendelse, sier Måseide til VG.

BAKGRUNN: Dette er de gjenværende IS-kvinnene

Trenger avtale

Etter det VG er kjent med er det svært krevende for kurdiske selvstyremyndigheter i Syria og effektuere en utvisning, ettersom nabolandene ikke anerkjenner disse myndighetene.

Shiyar Ali, representant i Skandinavia for selvstyremyndighetene i Nord-Syria, sier til VG at det kun vil være snakk om en utvisning etter avtale om repatriering.

– Vi kan ikke sende dem til regimekontrollert Syria, og heller ikke til Tyrkia. Men vi kan sende dem ut via Nord-Irak, så de kan flys hjem via Erbil. Men vi gjør det kun etter avtale med hjemlandene deres, sier han til VG.

– Vi vil ta kontakt med norske myndigheter, og invitere dem til Nord-Syria, slik at de kan ta ansvaret for sine borgere. Vi mener Norge har gjort det på korrekt vis ved å hente hjem én av sine kvinner, og straffeforfølge henne i Norge, sier Ali.

les også BAKGRUNN: Jobbet i månedsvis med hemmelig hjemhenting

BER NORGE TA ANSVAR: Shiyar Ali, representant i Skandinavia for selvstyremyndighetene i Nord-Syria. Foto: Privat

– Ta ansvar

I mars møtte VG en av de to Bærums-kvinnene kjent fra boken «To søstre» i Roj-leiren i Syria, og hun sa da at hun angret og ville hjem til Norge. I mai ble det kjent at to av fire norske gjenværende kvinner i de syriske leirene har søkt om bistand til å vende hjem til Norge.

Shiyar Ali sier at Norge og andre land, må ta sin del av ansvaret ved å hente sine borgere hjem.

– Disse kvinnene er en sikkerhetstrussel for oss, så vi kan ikke løslate dem i Rojava. Vi vil ha en diskusjon med hvert enkelt land, og finne individuelle ordninger. Vi vil ta kontakt med norske myndigheter om dette.

– Vi har ofret 11.000 liv i krigen mot IS, og nå er det svært ressurskrevende for oss å holde disse IS-medlemmene internert. Derfor har vi besluttet at de som vi ikke kan straffeforfølge i Rojava, må utvises slik at de blir hentet hjem av sine respektive land.

BAKGRUNN: Ber Norge hente IS-kvinner, så barna ikke blir terrorister

Beslutningen om utvisning i samarbeid med hjemlandet, er i tråd med det kurdiske myndigheter i en lang rekke uttalelser til VG innstendig har bedt norske myndigheter om.

VGs omfattende spesial om Syria-farerne: DETTE ER ARVEN ETTER IS