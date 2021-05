MER BRÅK: Israelsk politi bevæpnet med gevær som kan avfyre «gummikuler» ryddet tempelhøyden med den berømte Klippemoskeen og al-Aqsa-moskeen. Foto: Mahmoud Illean / AP

VG i Jerusalem: Palestinere raste mot israelsk politi ved hellig moské

JERUSALEM (VG) Flaggene vaiet da titusener i dag samlet seg til fredagsbønn ved al-Aqsa moskeen. Tross våpenhvile var det nye sammenstøt med israelsk politi.

For to uker siden barket israelsk opprørspoliti sammen med palestinske demonstranter etter fredagsbønnen ved slutten av fastemåneden Ramadan. Raseriet som ble tent ved palestinernes hellige moské, utløste 11 dager med krig mellom Hamas og Israel.

Men i dag kunne tusener av muslimer igjen gå fritt opp for å be, uten å være begrenset av en stor tilstedeværelse av israelske sikkerhetsstyrker.

Da fredagsbønnen var over, brøt det likevel ut nye sammenstøt.

Ifølge en talsmann for israelsk politi, kastet hundrevis «stein og bensinbomber» mot sikkerhetsstyrkene. Palestinsk helsepersonell melder at 15 mennesker trengte behandling etterpå, skriver NTB.

Vakthold

I går kom våpenhvilen etter det siste dødelige krigsutbruddet mellom Hamas i Gaza og Israel.

Komplekset der al-Aqsa moskeen og Klippemoskeen (Klippedomen) ligger er Sunni-islams tredje helligste sted, men på omtrent samme sted ligger Jødedommens helligste sted, Klagemuren (Vestmuren).

Tempelhøyden er et av de mest omstridte, religiøse stedene i verden, og har siden den israelske okkupasjonen av Øst-Jerusalem i 1967 vært et symbol på konflikten mellom Israel og Palestina.

I dag gikk unge, jødisk-ortodokse gutter slalom mellom arabiske muslimer som hastet til fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen – et syn man neppe ville sett under de siste ukenes uroligheter, ifølge lokale beboere i Øst-Jerusalems gamleby.

FEIRING: Palestinske flagg og Hamas-flagg vaiet i luften under fredagsbønnen i dag ved al-Aqsa-moskeen. Vestlige journalister fikk ikke tilgang. Foto: AMMAR AWAD / X90085

Ting er i ferd med å normaliseres i den svært anspente byen.

Men ved hovedinngangen opp til Tempelhøyden står israelsk politi og nekter journalister og andre uvedkommende adgang.

Dette er så langt vi kommer.

– Krigen ødelegger

Rett ved hovedinngangen til Tempelhøyden, har Samirh Sawar (51) solgt brød i over 30 år, slik hans far gjorde før ham også.

– Jeg følte meg så ille. Det handler om religionen, ikke politikken. Hvis jeg vil inn for å be, så må jeg få gå inn for å be, men når jeg ikke fikk lov, var det veldig tungt, sier han til VG.

BRØDSELGER: Samirh Sawaf (51) har solgt brød ved inngangen til al Aqsa-moskeen i 30 år. Hver fredag ser han tusener strømme forbi i de trange gatene og opp til tempelhøyden. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Krigen stopper arbeidet. Da er det ikke noen forretninger lenger.

– Føles det annerledes i dag sammenlignet med fredagsbønnen forrige uke?

– Akkurat nå føles det ganske likt som det har vært, men om en uke eller ti dager tror jeg vi vil returnere til normale, svarer han.

V-TEGN: Moath Aljuni forteller til VG at han beveger seg som normalt og frykter ingenting. Israelske politistyrker var svært synlig tilstede i gamlebyen, men i mindre grad enn de har vært de siste ukene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Spredte seg fra nabolag

Selv om konflikten mellom arabere og jøder i Israel, i Gaza og og Vestbredden har et mangslungent historisk bakteppe, startet det denne gangen i et nabolag kun drøye to kilometer fra tempelhøyden i Jerusalems gamleby.

Sheikh Jarrah er et lite område i øst-Jerusalem dominert av arabere. Her ble det i midten av april klart at fire palestinske familier risikerte å miste hjemmene sine til israelske bosettere, avhengig av utfallet av en rettsprosess.

BARN: En liten jente spaserte med moren sin gjennom øst-Jerusalems gamleby før fredagsbønnens start. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske styrker spredte seg gjennom Jerusalem.

Da de nådde al Aqsa-moskeen og da israelske styrker ikke trakk seg tilbake, begynte rakettene å komme fra Gaza og den militante organisasjonen Hamas.

Israel svarte med sine egne bomber.

USAs president Joe Biden fremhevet Israels rett til å forsvare seg, samtidig som det internasjonale presset om våpenhvile vokste.

Ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet ble minst 243 palestinere drept, blant dem 66 barn, i løpet av de elleve dagene de israelske angrepene pågikk. På israelsk side er tolv omkommet.

SKUFFET: Kaled Geth mener mange var skuffet over en passiv tale fra imamen før fredagsbønnen hvor titusener var samlet etter våpenhvilen som trådte i kraft i går. Foto: Thomas Nilsson / VG

Skuffet over tale før fredagsbønn

Utenfor Damaskus-porten, en av de mest hektiske inngangene til Jerusalems gamleby, strømmer folk ut etter fredagsbønnen.

Her var det også tidligere avstengt av israelsk politi som svar på opptøyer.

Noen viser V-tegnet for «victory». Andre var skuffet over talen før fredagsbønnen.

– Alle var skuffet over al-Aqsa-taleren, fordi talen hans var langt unna Palestina som kontekst, vår religion og han var langt problemene våre. Han snakket bare om generelle ting. Folk var sinte på han, sier Kaled Geth, som VG møter ved Damaskus-porten.

– Hva ville folk høre om?

– De ville høre om Sheikh Jarrah, de ville høre om Damaskus-porten, de ville høre om Jerusalem, svarer han.