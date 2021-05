ARRESTERT: Det er den regimekritiske journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj som skal ha blitt arrestert av hviterussiske sikkerhetsmyndigheter lørdag. Bildet er fra en demonstrasjon i mars 2017 i Minsk. Foto: Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN

Fly med opposisjonell journalist tvunget til å lande i Hviterussland: − Sjokkerende, sier Søreide

Et Ryanair-fly ble tvunget til å lande i Minsk i Hviterussland. På bakken ble den regimekritiske journalisten og aktivisten Roman Protasevitsj arrestert.

Saken oppdateres.

Flyet var på vei fra Athen til Litauen søndag da det ble omdirigert til Hviterussland og tvunget til å lande i hovedstaden Minsk. Ifølge Reuters skal passasjerflyet ha blitt presset ned fra bakken av et MiG-29 jagerfly og et helikopter.

Nå har den litauiske presidenten gått ut og bedt om at journalist Protasevitsj frigjøres umiddelbart.

Det samme har den tidligere presidentkandidaten Sviatlana Tsikhanouskaya, som lever i eksil i Litauen etter å ha utfordret president Aleksandr Lukasjenko, av mange omtalt som «Europas siste diktator», i valget i 2020.

Tsikhanouskaya skriver på Twitter at Protasevitsj kan få en dødsdom i Hviterussland.

Også Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, har kommentert hendelsen:

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander. Raman Pratasevitsj må løslates umiddelbart, sier Søreide.

JERNHÅND: Hviterusslands president Alexander Lukashenko og hans regime har slått hardt ned på all opposisjon og stemplet Pratasevitsj som terrorist. Foto: Sergei Sheleg / AP

Hviterussiske myndigheter hevdet først at flyet ble satt på bakken på grunn av en bombetrussel. Senere har Det hviterussiske innenriksdepartementet bekreftet at Protasevitsj er pågrepet, skriver det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Flydata fra tjenesten Flightradar viser at flyet skiftet kurs rett før det var ute av hviterussisk luftrom:

Har sentral rolle i opposisjonen

Journalist Roman Pratasevitsj lever som mange andre fremtredende hviterussiske opposisjonelle, i eksil i Litauen.

President Aleksandr Lukasjenko og hans regime har slått hardt ned på all opposisjon, og Pratasevitsj har blitt stemplet som terrorist av regimet.’

BAKKEFAST: Her er Ryanair-flyet Boeing 737-8AS med flynummer FR4978 parkert på Minsk International Airport søndag 23. mars. Flyet var på vei fra Athen til Litauen da det ble tvunget til å lande i Minsk. Foto: AFP

Nexta, Telegram-kanalen Pratasevitsj tidligere var redaktør for, har hatt en sentral rolle i å organisere opposisjonen under de omfattende protestene mot Lukasjenko som har pågått siden i fjor sommer.

Polens statsminister, Mateusz Morawiecki, har kalt hendelsen for «statlig terrorisme».

– Jeg fordømmer på det sterkeste pågripelsen av Raman Pratasevitsj begått av hviterussiske myndigheter som kapret et passasjerfly fra Ryanair. Dette er en forkastelig statlig terrorhandling, skriver han på Twitter.

Helsingforskomiteen: – Internasjonal terrorisme

I en uttalelse til VG skriver Helsingforskomiteen at de krever at det umiddelbart settes i gang internasjonal gransking.

– Vi fordømmer på det sterkeste denne operasjonen som bare kan ses på som internasjonal terrorisme. Dette fremstår som en nøye orkestrert operasjon for at Lukasjenko skal slå klørne i en journalist fra Nexta, en sentral aktør for avsløringene av overgrepene til hans regime, sier fagsjef Berit Lindeman.

– Samtidig har flyet og alle deres passasjer blitt satt i stor fare. Vi ber om at en internasjonal gransking umiddelbart blir satt i gang.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen at Pratasevitsj, har også bedt om at Pratasevitsj umiddelbart må løslates. Hun skriver på Twitter at det er fullstendig uakseptabelt å tvinge Ryanair-flyet ned i Minsk.

Det norske utenriksdepartementet har uttalt til NTB at de jobber med en uttalelse.

Ryanair bekrefter ufrivillig landing

Søndag kveld gikk Ryanair selv ut og bekreftet at passasjerflyet ble omdirigert til å lande i Hviterussland og sier det var en hendelse utenfor deres kontroll.

Flyet var på vei fra Athen til Litauens hovedstad Vilnius da besetningen om bord fikk beskjed fra hviterussiske myndigheter om en mulig sikkerhetstrussel om bord, og det ble omdirigert til å lande på en flyplass nær Minsk, sier Ryanair i en uttalelse.

– Ingenting ble funnet, legger flyselskapet til.

– Ryanair har varslet relevante nasjonale og europeiske sikkerhetsbyråer, og vi beklager på det sterkeste overfor alle berørte passasjerer fro denne beklagelige forsinkelsen som var utenfor Ryanairs kontroll, står det videre i uttalelsen.

Flyet skulle i 18-tiden fortsette ferden mot Vilnius.