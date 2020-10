FESTKVELD: Mange unge i Liverpool tok turen ut på byens puber og utesteder tirsdag kveld, før byen stenges ned onsdag. Foto: Nina E. Rangøy

Frustrerte engelskmenn før ny «lockdown»: − Et fengsel

LIVERPOOL (VG) Folk i Liverpool nyter den siste kvelden til det fulle før byen onsdag stenges ned med det strengeste restriksjonsnivået i landet. De unge er frustrerte – og mener nedstengingen er «helt håpløs».

Thea Rosef

Nina Eirin Rangøy (foto)

Det er tirsdag kveld i Liverpool i Nord-England, og dagen før «lockdown» av byen. I gatene er det fullt av liv, og svært mange studenter og unge har pyntet seg og tatt turen ut for en siste fest før pubene stenger klokken 22.

– I kveld skal vi bli fulle, siden det er siste gang på lenge, sier en jentegjeng med førsteårsstudenter i munnen på hverandre.

Under en fremleggelse i parlamentet mandag ettermiddag, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson at man ikke kan la viruset herje fritt, og det ble senere klart at det innføres strengere tiltak flere steder i landet fra onsdag av.

Slik er de nye reglene Nivå 1: «Medium»: Forventes å dekke en betydelig del av landet. Dette er egentlig en videreføring av de eksisterende reglene som gjelder over hele landet. Hovedpoengene er:

Seks personer: Når du ser venner og familie du ikke bor sammen med, bør du møte i grupper på seks eller færre.

Serveringssteder: Virksomheter som selger mat eller drikke, innendørs fritidssentre eller fasiliteter, tivoli, temaparker og bingohaller, må være stengt mellom kl. 22.00 og 05.00. Nivå to: «Høy»: De fleste områder som allerede har blitt plassert i en eller annen form for lokal nedstengning, vil bli plassert i denne kategorien, med den hensikt å forhindre ytterligere smitte mellom familier.

All sosial omgang mellom familier innendørs er forbudt.

Regelen om maksimalt seks personer sammen gjelder utendørs. Nivå tre: «Veldig høy»: Dette vil gjelde i de områdene som myndighetene mener er mest bekymringsfulle, med et minimumssett av regler:

Sosial omgang er forbudt innendørs og i private hager.

Puber og barer blir bedt om å stenge.

Ytterligere tiltak kan ilegges etter avtale fra lokale ledere. Disse kan omfatte å stenge andre sektorer som treningssentre og kasinoer.

Skoler, universiteter og ikke-nødvendig detaljhandel vil ikke bli stengt. (Kilde: Reuters) Vis mer

Systemet innebærer tre ulike nivåer for nedstengning, avhengig av farenivået, og Stor-Liverpool omfattes av det strengeste restriksjonsnivået.

– Nedstengingen er helt håpløs, og det er et bortkastet år av universitetet. Det har ikke noe sosialt aspekt. Vi er lukket inne, det er som et fengsel, sier Keira Sieger (18).

FRUSTRERTE: Svært mange studenter var blant dem som ville utnytte den siste kvelden før «lockdown». De er frustrerte over de nye tiltakene regjeringen nå har kommet med. Foto: Nina E. Rangøy

Ikke lov å møtes inne

Hun og de tre andre jentene bor sammen i kollektiv. De ser ikke fram til ukene som kommer, for de studerer alle kun over nett. Jentene har klart å bli kjent med noen andre studenter, men ikke så mange som de normalt hadde kunnet, forteller de.

Blant de strenge tiltakene som nå innføres er forbudet mot sosial omgang innendørs.

– Det er helt unødvendig med «lockdown». Alle bruker masker og lever i bobler, sier Sieger.

Smittetallene i Storbritannia er høyere nå enn i mars, og England er på vippepunktet, mener assisterende helsedirektør Jonathan Van-Tam.

Viruset herjer spesielt hardt i de nordlige storbyene Newcastle, Liverpool, Manchester og Nottingham, der de tre sistnevnte har registrert over 500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere den siste tiden.

fullskjerm neste FORVIRRET: Hanna Jansberg er på vei inn på pub sammen med venninnene fra studiet. Hun synes tiltakene er forvirrende.

En gruppe sisteårsstudenter har også tatt turen ut for å feire bursdag til en i gjengen på forskudd, for å få den med seg før nedstenging.

– «Lockdown» er bare tull. Bare en liten andel av virusspredningen skjer på barer, påstar Adam Bennett (23).

Kompisene bor også sammen i kollektiv, og innrømmer at det er lett å glemme avstandsreglene når det kommer alkohol inn i bildet, men så hender det at de glemmer det uten alkohol også.

«Knusende effekt»

Kameratene Calum Johnston (20) og Ethan Watters (20) står med en øl hver i hånden, mens de forteller at de har flere medstudenter som nå er syke og isolerer seg. Men de er ikke redde for å få viruset selv.

– Vi er unge, vi kommer til å greie oss fint hvis vi får det, sier de begge.

Nedstengingen har møtt mye motstand nord i landet, og i helgen skrev politiet i Manchester ut 70 bøter for brudd på coronarestriksjonene. Lørdag måtte politiet bryte opp en fest med 100 studenter i byen.

I tillegg planlegger utelivsbransjen søksmål mot den britiske regjeringen. De mener restriksjonene rammer bransjen altfor hardt.

Manchester vil også omfattes av høyeste tiltaksnivå. Fire av byens parlamentsmedlemmer har i brevs form advart statsministeren om hvilken «knusende effekt» det ville hatt på samfunnet dersom man stenger deler av næringslivet.

YRENDE BYLIV: Pubene i Liverpool var fulle av folk tirsdag kveld. Foto: Nina E. Rangøy

Hanna Jansberg står i kø inn til en pub sammen med venninnene. Hun synes de nye tiltakene er forvirrende.

– Vi kan på en måte skjønne at ting må bli strengere, men det er forvirrende. Mener myndighetene at vi ikke kan bli smittet på restauranter, og at det er mye mer smittsomt på barer? spør Jansberg.

Lover støtte

I brevet fra parlamentsmedlemmene beskriver de folkevalgte at jobber, levebrød og forretninger ville blitt hardt rammet, og at dette ville ledet til flere ulovlige samlinger. De mener også at den finansielle kompensasjonen bedriftene ville fått, langt fra dekker tapene.

Liverpools borgermester Joe Anderson, sier til BBC at han er enig i at det må innføres tøffere restriksjoner, men legger til at myndighetene ikke lyttet til deres argumenter for en bedre finansiell tiltakspakke.

Finansminister Rishi Sunak lover utstrakt støtte til rammede bedrifter og arbeidstagere.

– De som vil bli bedt om å stenge ned, trenger mer støtte. Nye tiltak legges frem fredag. Arbeidsgiver skal kunne betale to tredjedeler av lønnen, betalt av myndighetene. Dette gjelder alle og det vil ikke bli opphold mellom gamle og nye regler. Ordningen gjelder til neste vår, sa finansministeren mandag.

Publisert: 13.10.20 kl. 22:54 Oppdatert: 13.10.20 kl. 23:07

