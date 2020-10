Han skal stemme på Donald Trump Hun kan ikke fordra ham Sammen oppdrar de seks barn

Til presidenten skiller dem ad

Chris (38) og Katie (32) er i hvert fall enige om én ting.

– Donald Trump er et svin.

Katie Myrick er rastløs. Hun går frem og tilbake på terrassen til familiehuset i Milford i Pennsylvania.

– Jeg kan godt være enig i at han er et svin. Men han sier ting som det er, og han har ikke noe filter, sier Chris Watkins.

De var ungdomsskolekjærester, men stiftet familie på hver sin kant før de fant tilbake til hverandre som voksne. Nå er de gift på femte året.

SAMLET: Selv om familien er splittet i hvem de mener bør lede USA de neste fire årene, har de funnet en fin måte å være enige om å være uenige. (f.v.) Jacob (14), Emma (11), Aubrey (7), Katie, Chris, Jonathan (8), Christopher (4) og Nicholas (12). Foto: Thomas Nilsson / VG

Sammen med seks barn bor de i en av vippestatene som kan avgjøre hvem som blir USAs neste president.

Hun vil ha Joe Biden.

Han håper på fire nye år med Donald Trump.

Med en pandemi som har krevd over 215.000 menneskeliv er USA det landet i verden med flest coronadødsfall. Samtidig har anbefalinger om avstand og bruken av munnbind blitt politisk.

Antall drap og skyteepisoder har i enkelte storbyer doblet seg fra i fjor, og Black Lives Matter-demonstrasjoner har preget landet siden mai.

Sinnet synes å stikke dypt, og ordbruken er hard.

Med få dager igjen til valget virker USA mer splittet enn noen gang, og flere frykter det i ytterste konsekvens kan utvikle seg til en ny borgerkrig.

Resten av verden kan ikke annet enn å være tilskuere til det som skjer i «mulighetenes land».

Hjemme hos familien Watkins og Myrick er de også delt:

– Barack Obama var president i åtte år, hva blir han egentlig husket for? – Obamacare og skolelunsjen. – Skolelunsjen var kona hans. Demokratene gjør liksom ikke så mye. – Det er en urettferdig påstand. – Jeg tipper du kunne ramset opp fem ting Donald Trump har gjort de siste fire årene. – Nå er du en drittsekk igjen.

Katie har vokst opp i en katolsk og republikansk familie. Chris i en demokrat-familie. Både i 2008 og 2012 stemte han på tidligere president Barack Obama. Nå er alt snudd opp ned.

– Trump tar ikke noe dritt fra andre. Noe av det første han gjorde var å dra til Nord-Korea, hvor han møtte «Rakettmannen». Ingen andre president hadde turt å gjøre det, sier Chris, og viser til det historiske møte med den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i fjor.

– Og så er han en drittsekk. Akkurat som meg, sier han og ler høyt.

Katie innrømmer at hun trodde ektemannen tullet da han fortalte at han hadde tenkt til å stemme på businessmannen fra New York.

– Han er ekte. Han har ikke noen som styrer sosiale medier-profilene sine, og man vet hva man får med han som president. Det liker jeg, sier Chris.

Katie på sin side stemmer først og fremt på Biden fordi han ikke er Trump, forteller hun.

– Biden er ikke er ingen liberal demokrat. Jeg mener landet hadde trengt en president som Bernie Sanders, men da han ba oss stemme på Biden etter at han trakk seg fra nominasjonskampen, kommer jeg til å gjøre det. Biden er det beste alternativet vi har å velge mellom akkurat nå.

Et vennepar kommer kjørende inn på gårdsplassen. Katie tenner seg en røyk mens hun vinker og roper:

– Det er bare noen journalister her som er interessert i å vite hvordan det er å leve i et ekteskap når vi står på ulik side av politikken.

Reaksjonene de får når de forteller om at de lever i et «splittet» ekteskap er mange. Da det ble kjent at Chris var Trump-supporter var det enkelte av Katies venner og familie som slettet henne på Facebook.

– Mange lurer på hvordan vi får det til, og jeg kan jo forstå at de lurer på det, siden USA er såpass splittet som det er, men vi får det til å fungere. Vi ler mye sammen. Og så er vi ikke redde for å krangle, sier hun.

– Det er så mange innvandrere som utnytter systemet. – Hvis jeg måtte flykte fra hjemlandet for å redde barna mine, så hadde jeg satt pris på at landet jeg rømte til hadde tatt meg godt imot. – Men du ville ikke «gjemt deg» for myndighetene. – Men immigrantene forsøker ikke å gjemme seg. – Jo, det gjør de. Derfor bør vi ha en grensemur som hindrer dem fra å komme inn.

Denne søndags formiddagen har Chris hentet ut hoppeslottet fra den overfylte garasjen. Flere av barna kaster seg inn, mens yngstemann Christopher (4) kjører rundt på gårdsplassen i en el-lekebil.

– Krangler dere mye?

– Å ja, vi kan krangle ja. Jeg har et skikkelig temperament, og innimellom blir ting kastet veggimellom, sier Katie og fortsetter:

– Men vi krangler mest om barneoppdragelse og familie. Ikke så mye politikk. Vi ler av våre uenigheter når det kommer til politikk.

HOPPESLOTT: Barna leker og koser seg ute i gårdsplassen denne søndagen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kranglene om barneoppdragelse handler ikke om at de står på ulik side av politikken, forteller de. Det handler mer om spørsmål som de fleste familier kan kjenne seg igjen i: Hvordan oppdra barna.

– Jeg er den strenge, og Chris er den snille. Jeg tror det hjelper at vi er veldig like på de tingene som betyr noe for oss. Og vi oppdrar barna våre på en måte som gjør at de må finne ut av ting på egen hånd. Noen av barna våre er Trump-supportere mens andre er veldig liberale.

GODE VENNER: Christopher (4) og Aubrey (7) leker fint sammen ute. Foto: Thomas Nilsson / VG

For ekteparet er enige i noen grunnleggende temaer: De er begge for retten til abort. De mener at alle skal ha krav på helseforsikring. De er for strengere våpenlover i enkelte delstater, og de mener kvinner må få gifte seg med kvinner, og menn med menn.

– Jeg er veldig forkjemper for at folk skal kunne gjøre hva man vil med sitt liv, sier Chris.

Eldstesønnen Jacob (14) har nettopp kommet hjem etter å ha vært på overnattingsbesøk hos noen venner. Han er kledd i en stor rosa bamsedrakt som han skal ha på seg på Halloween.

I sommer kom han ut av skapet som bifil. Chris forteller om en episode hvor sønnen fjernet Trump-skiltet han har satt opp i hagen.

KLAR FOR HALLOWEEN: I sommer kom Jacob ut av skapet. Det var ikke noe problem for hverken Katie eller Chris. Her har han på seg kostymet han skal ha på seg på halloween. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg spurte om han gjorde det for tull eller om han mente det. Han sa han gjorde det for tull, sier Chris, før han blir avbrutt av kona:

– Hvis han hadde ment det hadde han ødelagt skiltet. Men han gjemte det bare i garasjen.

– Men hva tenker du om at du stemmer på en president som kan være med på å innskrenke mulighetene til din sønn, hvis han for eksempel ønsker å gifte seg med en mann?

– Trump kan definitivt være mer sensitiv i måten han snakker om dette temaet. Men jeg tror ikke han kommer til å gjøre noe.

– Han har sagt i flere intervjuer at han ikke støtter at homofile skal få lov til å gifte seg. – Hvis han ville fjernet rettighetenes deres, så ville han ha gjort det allerede.

Mens Chris reiser mye i jobben hos energidrikk-selskapet Red Bull, er Katie hjemmeværende. Hun er prosjektlederen, som hun selv kaller det.

– Dette er noe jeg har valgt selv, men jeg har et ønske om at døtrene mine skal ta en utdannelse slik at de har noe å falle tilbake på.

På balkongen står Chris og griller hamburger og biff. Ved jevne mellomrom kommer han inn og steller seg foran TV-en. Søndager vies til familie, venner og amerikansk fotball.

– Sånn står han, hver søndag, helt inntil TV-en. Han setter seg ikke ned, bare står helt inntil skjermen, sier Katie.

FOTBALLSUPPORTER»: Chris løper frem og tilbake mellom grillen og TV-en for å få med seg hvordan det går med kampen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun mener Joe Biden ikke er radikal nok til å kunne gjøre de store politiske endringene som hun mener landet trenger. Men han er det eneste alternativet, sånn hun ser det.

– Hva tenker dere vil skje hvis Trump blir gjenvalgt?

– Uavhengig av hvem som vinner er jeg, helt ærlig, livredd for hva som kommer til å skje, sier Katie og ser bort på ektemannen.

– Definitiv. Det kommer til å bli voldsomme opptøyer fra begge sider, uavhengig av hvem som blir valgt.

Det som startet som et opprør mot systematisk rasisme og politivold etter drapet på George Floyd, utviklet seg til sammenstøt mellom venstreradikale aktivister og høyreorienterte Trump-tilhengere. I løpet av to uker i august ble fire personer skutt og drept.

Mens Chris kaller Black Lives Matter-protestene for voldelige og farlige, mener Katie at bevegelsen er viktig.

– Drapet på George Floyd rettet oppmerksomheten mot politibrutalitet mot svarte, men hva med politibrutalitet mot hvite? – Det er ikke det samme. Du er ikke redd for å bli stoppet av politiet når du kjører bil. – Selvfølgelig er jeg redd. Når jeg ser politiet blir jeg redd. – Det jeg prøver å si er at hvite, heterofile menn ikke alltid forstår hvordan det er å være svart, homofil eller kvinne.

I høstkulden utenfor huset i Milford i Pennsylvania har det blitt mørkt. Lyset fra fotballkampen på TV-en skjærer gjennom vinduet.

Om under to uker går ekteparet til valglokalet med et håp om to ulike retninger for landet.

– Jeg er kanskje en typisk amerikansk mann som ikke snakker så mye om følelser, men selv om vi er uenige om noen ting, er vi også ganske like.

Chris ser bort på kona, som smiler:

– Et ekteskap handler ikke bare om å være enige. Vi ler, har det fint sammen og oppdrar barna våre sammen. Og så står vi samlet, som én familie.

