TILBAKE: Donald Trump ga en hilsen da han returnerte til Det hvite hus mandag. Foto: Alex Brandon / AP

Facebook fjernet Trumps innlegg - Twitter skjulte det

Den amerikanske presidentens melding om at influensa er mer dødelig enn coronaviruset, har fått gigantene til å ta grep.

For mindre enn 10 minutter siden

Det ble først kjent at Facebook fjernet et innlegg hvor Donald Trump hevdet at coronaviruset er mindre dødelig enn vanlig influensa.

Det bekrefter en talsperson i Facebook, Andy Stone, til CNN.

Han sier at innlegget ble fjernet fordi det strider mot deres reglement om desinformasjon om coronaviruset.

Donald Trump la ut det samme innlegget på Twitter tirsdag. Der skriver han.

– Influensasesongen er i vente. Mange mennesker, noen ganger over 100.000, og på tross av en vaksine, dør hvert år av influensa. Kommer vi til å stenge ned landet vårt? Nei, vi har lært å leve med det, på samme måte som vi lærer oss å leve med covid, som i de fleste befolkninger er mye mindre dødelig.

Twitter har valgt å skjule dette innlegget, slik at leseren må klikke seg inn på det for å lese det. De skriver at innlegget bryter med reglementet for å hindre spredningen av villedene og potensielt skadelig informasjon knyttet til covid-19.

– Imidlertid, Twitter har kommet frem til at det er i offentlighetens interesse at tweeten fortsetter å være tilgjengelig, skriver de.

Presidenten ble mandag kveld utskrevet fra Walter Reed-sykehuset etter å ha vært innlagt i tre dager for behandling av coronavirus.

Behandlingen fortsetter i Det hvite hus. Trump har brukt mye energi på å nedtone faren ved viruset.

– Ikke være redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter mandag.

Mandag gjentok han sitt budskap om at han ikke er preget.

– Føler meg fantastisk, skrev han på Twitter.

USA er det landet i verden som er verst rammet av coronaviruset. Så langt er over 7,5 millioner amerikanere registrert smittet, mens over 210.000 er døde.

Publisert: 06.10.20 kl. 17:34