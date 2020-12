MÅ SLUTTE REKKENE: Jens Stoltenberg på NATO-toppmøte i Watford i desember 2019, mellom Frankrikes Emmanuel Macron og Storbritannias Boris Johnson. Det var Macron som sparket i gang debatten om NATO 2030, med uttalelsen om at NATO var «hjernedødt». Foto: Nina E. Rangøy, VG

Ekspertgruppe: Slik må NATO endre seg for å møte nye trusler

NATO må få opp farten. Medlemslandene må bli bedre til å koordinere seg politisk i møte med sikkerhetspolitiske kriser. I dag får organisasjonen 138 forslag til store og små forbedringer fra en ekspertgruppe.

Rapporten som generalsekretær Jens Stoltenberg bestilte i vår fra ti utvalgte eksperter, legges på bordet til NATOs utenriksministermøte i dag tirsdag, og skal etter planen bli offentligjort når møtet er over senere på dagen.

En av anbefalingene skal ifølge VGs opplysninger være en gjennomgang og modernisering av NATOs strategiske konsept, som er NATOs politiske og militære handlingsplan.

Oppdatere konseptet

Det strategiske konseptet ble sist revidert på NATOs toppmøte i 2010, i en helt annen sikkerhetspolitisk virkelighet. Dokumentet forklarer NATOs kjerneoppgaver og verdier.

I dokumentet beskrives forholdet mellom NATO og Russland som et strategisk partnerskap for fred. Det partnerskapet opphørte imidlertid brått da Russland annekterte Krim i 2014, og NATO-landene svarte med sanksjoner.

Stoltenberg har allerede tatt opp ideen om revisjon. I en tale til sikkerhetskonferansen i Bratislava i oktober, sa NATO-sjefen at militæralliansen trenger «et dokument for hvordan NATO skal tilpasse seg og svare på en sikkerhetssituasjon i endring».

Går for tregt

The New York Times melder tirsdag morgen at det vil komme kritikk mot tempoet NATOs beslutningsprosesser. De beskrives som så trege at de kan hemme alliansens evne til å reagere raskt på kriser i utvikling.

Ifølge avisen beskrives NATO som solid på den militære siden etter år med styrkeoppbygging. Men samtidig understrekes det at noe må gjøres med den politiske siden av alliansen, blant annet for å agere raskere mot endringer i omverdenen.

Ekspertene foreslår derfor at vanskelige saker raskere løftes fra landenes NATO-ambassadører i Brussel, og opp på minister-nivå.

I rapporten skal det også fremgå at alliansen har vært for treg til å svare på Kinas økte teknologiske ambisjoner og betydelige militære ekspansjon. Kina kan ikke lengre bare vurderes som en regional asiatisk makt, men må sees som en global stormakt, ifølge den amerikanske avisen.

Rapporten fra ekspertgruppen skal inneholde 138 store og små forslag til forbedringer for NATO-alliansen.

Enstemmighet

Etter det VG forstår, fastholder den ti personer store ekspertgruppen at NATO bør videreføre prinsippet om at alle beslutninger skal være enstemmige mellom alliansens 30 medlemmer.

Generalsekretær Jens Stoltenberg ønsket ikke å kommentere innholdet i dokumentet, kalt NATO 2030, i et digitalt møte med norske journalister mandag.

– Men det jeg kan si, er at NATO greier å ta raske beslutninger når det er politisk vilje til det. Som da vi utløste artikkel fem mindre enn ett døgn etter angrepene mot USA i 2001, sa Stoltenberg.

Artikkel fem i NATO-pakten er bestemmelsen om at et angrep mot ett medlemsland utløser alliansens felles forsvarsforpliktelse.

Mangel på enighet

– Problemet er når det ikke er enighet og manglende politisk vilje. Det er noe av problemet med internasjonalt samarbeid, at det er mangel på enighet, la Stoltenberg til.

Et ferskt eksempel som generalsektæren refererte til, er konflikten mellom NATO-landene Hellas og Tyrkia i det østre Middelhavet. hvor NATO har vært inne for å dempe konflikten mellom de to landenes militære styrker.

– NATO 2030 handler om at NATO er en sterk militær organisasjon, og at vi nå skal styrke oss som en politisk allianse. Da må vi mobilisere den politiske viljen til å bruke NATO når vi er uenige, sa Stoltenberg.

Fram til et planlagt toppmøte med NATOs stats- og regjeringssjefer tidlig i 2021, skal Stoltenberg jobbe videre med ekspertgruppens rapport og fremme egne forslag til endringer i NATOs arbeidsform.

Dette toppmøtet til være det første mellom NATO-toppene og USAs nye president Joe Biden, som tiltrer 20.januar neste år.

Publisert: 01.12.20 kl. 10:12