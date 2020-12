SETT DET VERSTE: Espen Fredriksen har jobbet som sykepleier i USA siden coronapandemien startet i våres. Foto: Thomas Nilsson / VG

Espen (29) tjener 100.000 i uken på coronakrisen i USA

EL PASO, TEXAS (VG) Mangelen på sykepleiere gjør at norskamerikaneren Espen Fredriksen (29) tjener nær en årslønn i måneden. I løpet av én dag hadde han tre pasienter i alderen under 55 år som døde.

– De kaster pengene etter oss, sier Espen til VG.

Vi møter sykepleieren i grensebyen El Paso i Texas, hvor han nettopp har gått av nattevakt. I likhet med andre tilreisende helsepersonell bor han på et hotell i byen. I store busser blir de kjørt til og fra sykehuset.

BESKYTTER SEG: Espen Fredriksen bruker egen maske når han er på jobb. Foto: Privat

– Når man signerer kontrakt med dem, eier de livet ditt. Og det eneste man gjør er å jobbe, sier han og hiver innpå frokosten sin mens han forteller at han jobber 12 timer i døgnet seks dager i uken.

Utviklingen i USA er dramatisk:

De siste ukene har USA hatt høyere dødsfall per dag enn de hadde da flyene styrtet inn i tvillingtårnene 11. september 2001 og under det japanske angrepet på den amerikanske militærbasen Pearl Harbor på Hawaii i 1941.

I Texas har det i løpet av den siste uken vært et gjennomsnitt på 14 421 smittetilfeller per dag. Det er en økning på 35 prosent fra gjennomsnittet to uker tidligere.

SPISER UTE: Bak Espen er det en restaurant full av folk inne som spiser frokosten sin denne morgenen til tross for høye coronatall i delstaten Texas. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flere vil miste livet

Totalt har over 300.000 amerikanere mistet livet som følge av pandemien, som gjør USA til det landet i verden med flest coronadødsfall. På andre, tredje og fjerdeplass kommer Brasil, India og Mexico.

Torsdag rapporterte CNN at det estimeres at over 400.000 amerikanske liv vil gå tapt før Joe Biden tar over som president 20. januar.

VG har snakket med helsepersonell i USA som forteller at mangelen på sykehusansatte er såpass stor at delstatene kjemper om dem. Mange som jobber i helsesektoren har derfor valgt å si opp sine faste jobber, for å reise ut der hvor krisen er verst og hvor de ulike statene betaler gode penger.

Espen, som både er amerikansk og norsk statsborger, jobbet i starten av pandemien på et sykehus i New York City – det var da storbyen var episenteret for corona i verden hvor dødsfallene var så høye per dag at det ble satt opp fryselagre på gaten utenfor sykehusene for å oppbevare likene.

fullskjerm neste KRISE-TILTAK: En død person blir plassert i en av kjøletrailerne som for øyeblikket fungerer som likhus utenfor Kingsbrook Jewish Medical Center i Brooklyn, New York i april.

– New York var helt forferdelig. Vi begynte å gå tom for medisiner, og på et tidspunkt hadde jeg 12 akuttpasienter på mitt navn, vanligvis er det tre.

– Vi måtte slutte med alle de pene småtingene for pasientene, og bare fokusere på det viktigste – holde folk i live, sier han og legger til:

JOBBER MYE: Espen jobber seks dager i uker, 12 timer om dagen. Den eneste dagen han har fri er på fredager. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Pasientene på intensivavdelingen som hadde ligget lenge begynte å få liggesår, men det var ikke noe vi kunne prioritere. Det vi måtte fokusere på var at de ikke skulle slutte å puste, forteller han.

Da New York i sommer fikk tallene under kontroll, var det delstaten Texas som sto for tur. Tallene økte dramatisk, og Espen dro fra alt og reiste sørover.

Så var det «på'n igjen», forteller Espen på kav nordnorsk.

FRUSTRERENDE: Han mener coronasituasjonen i USA har blitt politisk. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mistet yngre pasienter

De fleste pasientene han behandler nå i El Paso er eldre. Dette fordi sykehuset han jobber på er plassert i nærheten av et sykehjem, samt at det er i et område av byen hvor eldre mennesker har råd til å bosette seg.

Men i New York hadde han flere yngre pasienter.

– Det som skremmer meg mest er å se menn i alderen 35–55 med bare litt forhøyet blodtrykk uten andre underliggende sykdommer dø av corona, sier han og trekker frem en episode hvor han i løpet av én dag hadde tre pasienter som døde.

– Dette var pasienter som hadde begynt å bli bedre, men på grunn av komplikasjoner fra corona fikk de blodpropp som gjorde dem brått verre. Blodproppen ble dødelig, og det var ikke noe vi kunne gjøre.

IKKE NOE VALG: Espen forteller at dette er hans mulighet til å få betalt ned studielånet og penger han skylder familien. Foto: Thomas Nilsson / VG

Selv om han er født og oppvokst i Chicago, Illinois bor store deler av familien hans i Stokmarknes – hvor han også har jobbet på sykehus. Han forteller at det er frustrerende å se – etter måneder med corona-arbeid – hvordan pandemien har blitt politisk.

– Jeg dypt skuffet og forbannet over det skjer, og jeg får lyst til å flytte herfra, sier han og peker inn på en full restaurant hvor folk spiser frokosten sin innendørs uten munnbind.

– Corona-situasjonen har blitt politisk, og Trump sin taktikk har vært å ignorere fakta.

Sykehuset som Espen jobber på har uttrykt at de ikke ønsker at deres sykehuspersonell snakker med mediene for å fortelle om hvordan situasjonen er innenfor veggene.

VG plukker derfor opp Espen på parkeringsplassen bak hotellet som sykehuset betaler for. Han har selv sagt til kolleger at han skal møte noen norske familievenner, i tilfelle noen ser at han prater med VG. VGs fotograf er også kjapp med å ta bilder utenfor sykehuset Espen jobber på.

fullskjerm neste PARKERINGSPLASSEN: VG plukker Espen opp på parkeringsplassen bak inngangspartiet på hotellet.

Sviktende sikkerhet

VG har i lang tid forsøkt å få innpass på sykehus rundt omkring i USA, uten hell. Helsepersonell som VG har snakket med de siste månedene uttrykker at de ikke kan snakke om situasjonen med navn og bilde, eller at de ikke får lov å uttale seg av presseavdelingen på sykehuset. Men enkelte ønsker likevel at allmennheten skal vite hva som skjer.

Espen er en av dem.

Han trekker frem at konsekvensene av at delstatene nå konkurrer om helsepersonell ved å øke lønningene, kan gå på bekostning av sikkerheten til pasientene og de som jobber på sykehusene.

– Rutinene er ulike fra sykehus til sykehus. Og rekrutteringsprosessen går meget fort. De har ikke tid til å sjekke referanser eller arbeidsavklaringer, sier han.

På spørsmål om dette kan gå på bekostning av sikkerheten er svaret til Espen;

– Ja.

Espen mener også at dagens situasjon, med at delstatene «kaster penger» etter helsearbeidere kan få langtidskonsekvenser.

– Dette er utvilsomt verdens dyreste og minst effektive respons. De langsiktige økonomiske konsekvensene blir større og mer alvorlig enn folk innser, sier han og påpeker at han mener USA har valgt feil strategi.

– Du er ikke redd for å bli smittet selv da?

– Jeg forsøker å beskytte meg så mye jeg kan, og har egen maske med bedre ventilasjon enn det vi får på sykehuset. Men dette er ikke en mulighet jeg får igjen. Nå får jeg muligheten til å betale ned studielånet mitt og penger jeg skylder. Kanskje jeg også får råd til å kjøpe meg et hus.

Espen forteller at dagene stor sett går i det samme. Sove, jobb, mat og jobb. Men det er én følelse som har sittet i Espen siden starten av pandemien, som ikke går bort;

– Jeg føler meg helt nummen.