Tror Trump kan ødelegge for republikanerne

Om en måned vil to senat-omvalg avgjøre hvor mye USAs kommende president kan klare å utrette. En ekspert mener Donald Trump ufrivillig kan komme til å hjelpe Joe Biden. I mellomtiden renner pengene inn.

Blir det republikaneren David Perdue, eller demokraten Jon Ossoff Republikaneren Kelly Loeffler, eller demokraten Raphael Warnock?

Når det ikke lenger ser ut til å være noe fnugg av tvil om hvem som blir innsatt som president 20. januar er det disse to omvalgene , som holdes 5. januar, hele det politiske USA snakker om.

Men hvorfor får disse fire ellers relativt ukjente politikerne så mye oppmerksomhet nå?

REPUBLIKANSK KANDIDAT: Kelly Loeffler. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / Reuters

Liv og død

Spørsmålet er hvem som skal representere Georgia i det amerikanske Senatet.

– Når folk ved tidligere valg har sagt at det handler om liv og død, så kan man lett avskrive det som overdrivelser. Men denne gangen er det sant.

Ordene tilhører Nse Ufot, som leder den liberale gruppen New Georgia Project, som jobber for å registrere velgere i delstaten. Til NBC News forklarer han påstanden med coronapandemien, som han mener Republikanerne ikke tar nok på alvor.

DEMOKRATISK KANDIDAT: Raphael Warnock. Foto: Brynn Anderson / AP

Republikanerne er for øvrig ikke uenig om at dette valget er usedvanlig viktig. Som kandidaten David Perdue selv sa på et valgmøte nylig:

– Disse valgene vil avgjøre retningen dette landet tar for de neste 50 til 100 årene. Vinn Georgia, redd USA, var hans beskjed til velgerne.

Med to partier som begge mener disse valgene er ekstremt viktige blir det også brukt elleville pengesummer på å vinne dem. Vi skal komme tilbake til det, men først en kort forklaring på hvorfor det i det hele tatt holdes omvalg.

DEMOKRATISK KANDIDAT: Jon Ossoff Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Kan bli 50–50

I valget 3. november fikk ingen av kandidatene i de to ulike senatsvalgene over halvparten av stemmene. I Georgia betyr det at de to som fikk flest i hvert av de to valgene går videre til omvalg. De to omvalgene skjer 5. januar.

Den store spenningen er knyttet til hvilket av de to partiene som får flertall i Senatet. Dersom Demokratene vinner begge, vil det bli 50-50, men de vil ha fordel av at de har visepresidenten som i avstemminger med likt antall får den avgjørende stemmen.

Vinner Republikanerne bare et av de to valgene beholder de flertallet og den viktige makten i Senatet. I så fall har de langt større mulighet til å hindre Joe Biden i å gjennomføre sin politikk. Og historien viser at omvalg i Georgia, de vinnes av Republikanerne.

REPUBLIKANSK KANDIDAT: David Perdue. Foto: Brynn Anderson / AP

Men VG har intervjuet en amerikansk ekspert som sier at den «regelen» ikke gjelder i år.

– Jeg forventer at ting blir annerledes denne gang, sier amanuensis Enrijeta Shino ved University of North Florida.

Hun, som har forsket blant annet på valg i Georgia, oppgir fire grunner til det.

For det første mener hun presidentvalget, der Joe Biden fikk flere stemmer enn Donald Trump i delstaten, viser at Georgia er i endring.

– Jeg tror den seieren vil være med på å mobilisere potensielle demokratiske velgere. De er langt mer optimistiske når de vet det er mulig å gjøre Georgia «blått», sier Shino.

EKSPERT: Enrijeta Shino ved University of North Florida. Foto: PRIVAT

For det andre mener hun – i likhet med en del republikanere, blant annet Georgias egen viseguvernør – at Trumps oppførsel etter det tapet har skadet de to republikanske senatorenes muligheter.

– Å kaste skygger over valgsystemet, og hevde feilaktig at det er rigget mot folkets vilje, kan komme til å demotivere republikanske velgere. Det vil også senke tilliten deres til systemet, og få mange av dem til å tro at stemmen deres ikke teller. Så hvorfor skal de bry seg? spør eksperten retorisk.

Boikott

For det tredje har blant annet en av Donald Trumps advokater, Lin Wood, tvitret at velgere i Georgia ikke bør stemme på Perdue og Loeffler før de gjør mer for å hjelpe Donald Trump å gjøre om på resultatet i presidentvalget.

– Vi har sett at Trump har stor påvirkning på sine tilhengere, som stoler på ham og følger han nesten betingelsesløst. Dersom en slik beskjed kommer fra hans twitterkonto, eller noen nær ham, tror jeg absolutt at slike boikotter kan forekomme.

Lørdag satte han seg riktig nok på Air Force One for å reise til Georgia hvor han drev valgkamp for Republikanernes kandidater (riktig nok snakket han mest om seg selv og det han mener er valgjuks), så at en slik beskjed skal komme direkte fra ham er kanskje ikke veldig sannsynlig.

Men for det fjerde mener Shino at den første runden viser at de to republikanske kandidatene ikke er spesielt populære.

– Sittende kandidater har som regel en stor fordel overfor utfordrere. Her var det to sittende republikanere hvor ingen av dem klarte å få halvparten av stemmene. Dette er også to kandidater som begge er forbundet med politiske skandaler rundt innsidehandler, sier valgforskeren, som til tross for at hun mener Demokratene har en større sjanse enn normalt i omvalg i Georgia, tror det kan bikke begge veier.

Politikkens Super Bowl

Og så var det alle pengene da. Hvordan de vil påvirke dette valget er uvisst, men at det er mange av dem, er det ingen tvil om.

Per 30. november var det ifølge Fox Business allerede brukt 280 millioner dollar bare på å reservere reklametid på TV. Det utgjør nesten vanvittige 2,5 milliarder norske kroner.

– Dette er politikkens Super Bowl, sier Ralph Reed, grunnleggeren av den Georgia-baserte organisasjonen Faith and Freedom Coalition, som jobber for å hjelpe Republikanerne til å vinne, til New York Times.

KONGRESSEN: Demokratene har flertallet i Representantenes hus, men håper også å få styringen over Kongressens andre kammer, Senatet. Foto: Jostein Matre

Han refererer til den årlige finalen i Amerikansk fotball, som har de dyreste reklamespotene på amerikansk TV.

Så stor har etterspørselen etter reklametid vært at prisene i markedet rundt storbyen Atlanta allerede har passert hva det kostet for reklame i noen av de viktigste vippestatene like i forkant av presidentvalget.

Enkelte eksperter mener ifølge Fox Business at totalsummen til slutt kan ende på 500 millioner dollar, eller nesten 4,5 milliarder norske kroner.

For to senatsvalg i USAs 8. største stat.

Møkk lei

Enrijeta Shino sier man i dette valgåret har sett en rekke kandidater samle inn rekordstore summer. At så mye står på spill 5. januar gjør at rekorder også er ventet å ryke her.

– Det faktum at slike enorme summer blir brukt betyr at begge partiene tror de kan vinne disse valgene. Begge partiers tilhengere kaster penger inn for å mobilisere flest mulig, sier hun.

Men det er ikke bare tilhengerne som bruker penger. Kelly Loefller, som har blitt omtalt som det rikeste medlemmet av Senatet, har ifølge New York Times brukt 23 millioner dollar av sine egne penger, og har mer i bakhånd om nødvendig.

Også vanlige folk bidrar. Med små summer her og der, som til slutt blir til en stor elv av «cash». Og de som har registrert seg som støttespillere for de ulike kandidatene, eller partiene, blir bombarderte med henvendelser om å bidra med donasjoner.

– E-poster, tekstmeldinger, post, alt mulig. Kan dere være så snille å ikke snakke til meg mer, sier delstatssenator Martin Harbin, selv republikanere, som er møkk lei den stadige tiggingen om penger.

