VIL IKKE: Sharika McGrue ønsker ikke ta covid-vaksinen som trolig blir tilgjengelig for helsepersonell neste uke. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sykepleier Sharika jobber med covidpasienter: Vil ikke ta vaksinen

HOBSON CITY, ALABAMA (VG) Sharika McGrue har jobbet som sykepleier i 19 år. Hun steller dødssyke pasienter som er smittet med corona. Helsepersonell står blant de første i køen for vaksinen, men selv er hun skeptisk.

– Jeg er redd for den. Det er for mye usikkerhet knyttet til det å ta den, sier Sharika og løfter hånden opp til munnbindet for å sjekke at den sitter over nesen.

– Skal du ta vaksinen?

– Nei, jeg kommer ikke til å ta den.

Corona-tallene i USA har aldri vært høyere enn de er nå. Torsdag slo USA nok en «dødsrekord» med minst 3112 dødsfall på én dag, ifølge Reuters. Nå er totalantallet for døde oppe i 288.000.

Selv om tallene er skyhøye, frykter likevel flere amerikanske leger som VG har snakket med at landet ikke har nådd toppen. Den vil trolig komme i midten av desember, fordi da vil man se resultatet av amerikanernes Thanksgiving-feiring, forteller de.

SKEPTISKE: Mannen til Sharika, Gordon McGrue driven en lokal butikk i Hobson City. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vaksinen er ventet allerede til neste uke hvis den blir godkjent av amerikanske helsemyndigheter, og helsepersonell står som en av de første i køen. Men meningsmålinger viser at vaksineskepsisen er høy, og spesielt blant svarte.

En fersk undersøkelse gjennomført av «Covid Collaborative» i samarbeid med organisasjoner som jobber for svartes- og latinamerikanske rettigheter i USA, viser at kun 14 prosent av svarte stoler fullstendig på at vaksinen er trygg.

Undersøkelsen er en av de største som er gjennomført på dette området, og tok utgangspunkt i et representativt utvalgt blant 1050 afrikansk-amerikanere fra Ipsos-panelet.

forrige





fullskjerm neste SKEPTISKE: Ekteparet Gordon McGrue og Sharika McGrue vil ikke ta vaksinen.

– Jeg stoler ikke på myndighetene, sier hun.

En hun derimot har tillit til er USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, Anthony Fauci. Han har vært helsefaglig rådgiver for alle amerikanske presidenter siden Ronald Reagan.

Hun er ikke alene om dette. I samme undersøkelse oppgir kun fire prosent av svarte at de har tillit til Trump-administrasjonen, men hele 53 prosent oppgir at de har tillit til Dr. Fauci.

– Selv om han sier at vi må ta den, er jeg fortsatt nølende til å ta den. Jeg må se flere tall, og hvordan folk reagerer på vaksinen ikke bare under prøveperioden, men også etter flere måneder.

TAR SEG ET PUST: Gordon McGrue på pickupen sin utenfor butikken hans. Foto: Thomas Nilsson / VG

Som sykepleier på sykehuset Brookwood Baptist har hun sett hva corona kan gjøre. Hun har sett død, sorg og fortvilelse i ansiktene på pasientene sine. Hun har følt på kroppen hvordan det er å gå lange vakter på et sykehus som er underbemannet.

Likevel er hun redd for vaksinen som skal gjøre verden bedre igjen.

Sharika og mannen bor i Hobson City i Alabama, med rundt 600 innbyggere.

Delstaten skjuler en av USAs aller mørkeste historier innen medisinsk forskning.

forrige





fullskjerm neste HISTORIE: Ektemannen til Sharika forteller at det er mye historie i denne lille byen som huser rett over 600 innbyggere.

Fra 30-tallet og helt frem til 70-tallet rekrutterte amerikanske myndigheter svarte menn over 25 år med syfilis til eksperimentelle medisinske studier.

Deltagerne i studien ble ikke behandlet for den dødelige bakterien, fordi legene ønsket å se hvordan den påvirket kroppen over en lang periode. De ble heller ikke gitt riktig eller nok informasjon til å kunne gi sitt samtykke til deltagelsen.

Da legene på 40-tallet fant ut av at antibiotika hjalp mot syfilis, ble det ikke satt i gang behandling.

I 1973 fikk mennene og deres familie økonomisk oppreisning av myndighetene etter at saken ble brakt inn for domstolen. Amerikanske myndigheter lovet også å gi medisinsk hjelp til gjenlevende deltagere og deres familier.

KOREA: Joe Cunningham jobbet i militæret og deltok i Korea-krigen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Joe Cunningham (85) er en av mange som bærer med seg den mørke historien. I Hobson City viser han VG inn i stuen i huset hvor han har oppdratt sine fem døtre.

På veggene henger det bilder fra han tjenestegjorde under Korea-krigen. Det er også bilder av de mange barnebarna hans, og et titalls oldebarn.

– Jeg kommer ikke til å ta vaksinen, sier han og setter seg ned i godstolen sin.

GODSTOL: 85-åringen har satt seg godt til rette. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg kan ikke ta en vaksine når de ikke engang kan svare på hvor viruset kom fra.

– Vaksinen skal beskytte deg mot viruset – men du ønsker fortsatt ikke å ta den?

– De må de vise oss at den vil beskytte oss. Vi vet jo ikke om den hjelper, sier han.

– Hva skal til for at du tar vaksinen?

-Jeg er nødt til å se at det hjelper folk. I min alder kan jeg ikke bare ta den fordi de sier at jeg skal ta den.

– Hva sier døtrene dine om at ikke vil vaksinere deg?

– De har sagt at de skal tvinge meg, sier han og ler hjertelig.

FULT AV MINNER: I dette huset har Joe oppdratt fem døtre. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han sier selv at han er for gammel til å være redd for coronaviruset, men datteren Anita Cunningham Jackson har et annet syn på saken.

– Vi skal tvinge ham, helt klart, sier hun og ber faren gå inn å hente munnbindet sitt.

– Vi må komme sammen som familie, og vi kan ikke ha det sånn at familien overhodet ikke skal vaksinere seg, sier hun til VG.

Faren humrer litt når hun viser han hvordan han skal feste munnbindet.

forrige





fullskjerm neste IKKE LIKE ENKELT: Anita hjelper faren sin på med munnbindet.

Hun innrømmer at hun har forståelse for farens skepsis til vaksinen.

– Svarte har blitt brukt som forsøkskaniner for medisinsk forskning i USA. Og vi er redde, men vi er nødt til å stole på det forskerne forteller oss, lederne vi har valgt og Gud.

Anita er spesielt optimistisk til Bidens Corona-plan, om hvordan han har uttalt at hans første prioritering når han tar over som president 20. januar vil være å få viruset under kontroll.

– Jeg vil fortsette å se faren min leve et sunt liv. Jeg vil leve, og se barnebarna mine vokse opp. Akkurat nå er det beste at vi tar vaksinen.

VIL OVERTALE FAR: Anita forteller at hun kommer til å sørge for at faren tar vaksinen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Borgermester i Hobson City, Alberta McCrory, legger nå til rette for at byen innbyggere skal få mest mulig informasjon om vaksinen.

– På grunn av historien dette landet har, har svarte en dyp medisinsk skepsis, og det påvirker hvordan vi stiller oss til vaksinen, sier McCrory.

Hun forteller at de lytter til det legene sier, og spesielt til det Dr. Fauci sier.

– Det viktigste er at alle får lov til å velge selv, men også at de blir gitt riktig informasjon. På den måten unngår vi at vi går glipp av muligheten til å redde liv.

Publisert: 10.12.20 kl. 08:07

