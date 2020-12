RASKT: Storbritannia blir det første landet i verden som tar Pfizers vaksinekandidat i bruk. Foto: REUTERS / NTB

Derfor kan Storbritannia starte vaksineringen før Norge

Storbritannia skal rulle ut Pfizer vaksinen allerede fra neste uke, mens EU – og Norge – venter på en siste datagjennomgang.

Grunnen til at Storbritannia kan ta Pfizer-vaksinen i bruk en hel måned før FHI tror det er mulig å få doser av den til Norge, er at prosessen i landet har gått langt raskere. Det møtes med både jubel og skepsis.

– Jeg anser denne beslutningen som problematisk og anbefaler ikke EU-medlemslandene om å gjenta prosessen på samme måte, sa EU-parlamentsmedlemmet Peter Liese for tyske CDU om beslutningen, ifølge Reuters.

Helseminister Bent Høie går ikke like langt:

– Dette er noe hvert enkelt land må vurdere. Slik vi vurderer situasjonen er det for oss både riktig å gå grundig igjennom disse dataene, og å være en del av det felles systemet vi er en del av. Norge er også i en helt annen smittesituasjon i Storbritannia, sier han til VG.

Mens det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) ifølge Reuters sier at sin prosess er bedre og basert på flere beviser og undersøkelser, har Storbritannias legemiddelverk (MHRA) understreket at deres prosess har vært grundig og at det ikke er tatt noen snarveier.

Dette har skjedd:

EMA startet det som kalles en «rolling review» av Pfizers vaksinekandidat i begynnelsen av oktober. Det innebærer at selskapet sender inn data fortløpende til EMA har nok informasjon til å ta vurdering av om vaksinen bør godkjennes. Storbritannia startet en egen slik vurdering av Pfizers kandidat i slutten av oktober.

Den 23. november bekreftet britiske myndigheter at det britiske folkehelseinstituttet MHRA hadde mottatt det de trengte av data for å vurdere om Pfizers vaksine kunne tas i bruk. I overkant av én uke senere har de nå annonsert at den kan det. Vaksineringen kan starte allerede neste uke.

I EU-systemet leverte Pfizer en siste stor datapakke over sin forskning den 1. desember. De har søkt om betinget godkjenning for å ta vaksinen i bruk i Europa. Senest den 29. desember , etter at dataene er gjennomgått av legemiddelverkene i samarbeidet, skal det holdes et ekstraordinært møte der EMA vil avgjøre om de anbefaler godkjenning av vaksinen.

Det er ikke gitt en betinget godkjenning, eller en markedstillatelse, til selve Pfizer-vaksinen – heller ikke i Storbritannia, forklarer Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

– Storbritannia har brukt nødprosedyre for å ta i bruk en vaksine før godkjenning. Den typen mekanismer har man i alle europeiske land. Men vi i Norge har tatt en beslutning om at før vi vil ta i bruk en vaksine på millioner av mennesker, må den minst ha en betinget godkjenning, sier han.

Han understreker at den betingede godkjenningen også er en prosedyre som er tilpasset en nødssituasjon.

– For å få en betinget godkjenning må man ha gjort en grundig vurdering av kliniske data. Det man ikke krever ved en betinget godkjenning som man normalt krever, er langtidsdata.

Disse vaksinene vurderes for godkjenning i EU nå:

– Enormt press

Med over 59.000 døde har Storbritannia flest coronarelaterte dødsfall i Europa. Landet har også registrert 1,65 millioner smittetilfeller. Sykehusene har vært presset, og økonomien hardt rammet.

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo (UiO), sier han ble overrasket over at Storbritannia har gått raskere frem.

– Man kan da spørre seg om den evalueringsprosessen de har foretatt vil være like grundig som den prosessen som EMA skal gjøre. Problemet er at man er i en situasjon hvor det er enormt press, og en forventning om at en vaksine kommer så raskt som mulig, sier han.

– Men tre ukers forskjell når det gjelder godkjenning kan bety at ganske mange dødsfall kan forhindres, hvis vaksinen har den effekten som er rapportert. I en slik situasjon er det ingen ideelle beslutninger. Det er ingen som sitter med fasiten nå.

Helst mener han rådataene fra vaksinestudiene burde blitt gjort offentlig tilgjengelige allerede nå, og at mer åpenhet ville øke tilliten til prosessene.

Men han understreker også at legemiddelverkene i de forskjellige landene, som vurderer rådata fra selskapene, er uavhengige og de man kan sette størst lit til.

– De har et enormt ansvar. De har tidspresset, og de har usikkerheten. Men i en sånn situasjon så må vi våge å stole på noen – og da ville jeg nok stole mest på legemiddelmyndighetene.

GODKJENTE BRUK: Sjef June Raine for Storbritannias legemiddelverk, her på vei ut av 10. Downing Street. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– Reflekterer situasjonen vi er i

Stephen Griffin, professor og virusforsker ved universitetet i Leeds, mener vaksine-nyheten i Storbritannia er et stort fremskritt.

– En nødgodkjenning reflekterer situasjonen vi er i. Jeg kan ikke forestille meg at MHRA ville godkjenne vaksinen uten god grunn, og dette vil følges opp med kontinuerlige vurderinger. De kan snu før de gir en endelig godkjenning, men de har store mengder data for denne vaksinen spesielt og det er tydelig at det ikke har kommet frem at det er noen alvorlige bivirkninger fra den, sier han.

Han understreker samtidig at han håper MHRA har god kommunikasjon med EMA også fremover, uavhengig av hva som skjer politisk – med henvisning til Brexit.

Han anerkjenner at det er et stort politisk ønske om å få en vaksine ut raskt.

– Det er den enste realistiske måten å komme oss ut av dette rotet på. Vi må ikke glemme de menneskene i risikogruppen som har isolert seg siden mars. Jeg mener det er kritisk at vi får vaksinen ut til de sårbare gruppene først.

Disse vaksinekandidatene ligger lengst fremme i EU-prosessen:

Anonyme EU-land evaluerer

I EMAs evalueringsprosess, utpekes to land som får hovedansvar for å gjennomgå rådataene legemiddelfirmaene har sendt inn. Legemiddelverkene i alle landene – inkludert Norge – bidrar i prosessene med råd, meninger og spørsmål.

Det offentliggjøres ikke utenfor EU-systemet hvilke land som har hovedansvar for evalueringen. Det er blant annet for å unngå ytre press på dem som skal gjøre jobben, ifølge Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Det lages to rapporter, en fra hver av landene, som blir lagt frem for vitenskapskomiteen. Hvis nytten er større en risikoen, kan vitenskapskomiteen konkludere med at vaksinen bør gis betinget godkjenning.

Det er dette som skal skje på det ekstraordinære møtet om Pfizer planlagt til den 29. desember. Hvis komiteens innstilling er positiv, fatter EU-kommisjonen et vedtak innen få dager, og vaksinen kan så rulles ut – også i EU og Norge.

