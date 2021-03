Se dokumentaren «A Thousand Cuts»: Duterte vil stanse henne

President Rodrigo Duterte styrer Filippinene med jernhånd, og hans blodige krig mot narkotika i landet har skapt reaksjoner over hele verden. Hva skjer med de få modige som tør å kritisere ham?

Bli med inn i redaksjonen som stiller kritiske spørsmål til Filippinenes nådeløse president Rodrigo Duterte, tross hans åpenlyse krig mot landets frie presse. Nyhetsnettstedet Rappler og redaktør Maria Ressa har blitt en fiende både for Duterte og hans tilhengere.

For sitt arbeid har Ressa fått stor anerkjennelse. Hun ble i 2018, sammen med Jamal Khasoggi og andre journalister som har utsatt seg selv for fare, kåret til «Årets person» av Time Magazine. Nylig nominerte Jonas Gahr Støre henne til Nobels fredspris for 2021.

VG har kun rettigheter til å vise «A Thousand Cuts» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.