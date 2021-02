STEMPLET: Høyre-politikerne Peter Frølich og Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Helge Mikalsen, VG og Ole Berg-Rusten, NTB

Stortingspolitikere stemplet som «nobodies» etter fredspris-nominasjon

Kinesisk avis omtaler Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Frølich som ubetydeligheter i internasjonal politikk. – Overrasker meg ikke, sier Tybring-Gjedde.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For noen dager siden nominerte Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Peter Frølich den Hongkong-kinesiske demokratiforkjemperen Martin Lee (82) til Nobels fredspris.

Lee etablerte Hongkongs første demokratiske parti i 1990 og har dedikert sitt liv til å kjempe for utviklingen av rettsstatlige prinsipper og demokratiske institusjoner i Hongkong og Kina.

Nå har avisen Global Times, som utgis av Kinas kommunistparti, gått hardt ut mot nominasjonen.

Avisa Oslo omtalte saken først.

«De to norske politikerne, som er lite kjent internasjonalt, bruker tydeligvis nominasjonen for å skape et PR-stunt, for å øke deres popularitet i den politiske sfæren, og potensielt bidra til å skaffe dem flere stemmer i fremtiden», står det i Global Times.

I samme artikkel omtales Tybring-Gjedde og Frølich som «nobodies» i internasjonal politikk.

DEMOKRATIETS FAR: Martin Lee etablerte Hongkongs første demokratiske parti i 1990 og har dedikert sitt liv til å kjempe for utviklingen av rettsstatlige prinsipper og demokratiske institusjoner i Hongkong og Kina. Foto: JAMES POMFRET / REUTERS

– Overrasker meg ikke

Mathilde Tybring-Gjedde som er fast møtende vara for utenriksminister Ine Eriksen Søreide på Stortinget for Høyre, sier til VG at hun ikke er overrasket over uttalelsen.

– Det overrasker meg ikke at en propagandaavis prøver å undergrave nominasjonen. Jeg synes det vitner om at staten Kina har lite selvtillit.

Samtidig er politikeren glad for at avisen valgte å publisere saken.

– Det synliggjør hvorfor demokratibevegelsen er så viktig.

Hun legger til:

– Det viser også hvor imponerende det er at Lee har stått i kampen for demokrati i over 50 år. Dette er grunnen til at han er demokratiets far i Hongkong og Kina.

For tiden er Lee satt under tiltale i påvente av en rettssak fordi han har vært kritisk mot den omstridte sikkerhetsloven i landet.

Sikkerhetsloven ble vedtatt i slutten av mai 2020 og gjør at Kina kan overstyre det lokale folkestyret i Hongkong.

les også Omstridt sikkerhetslov vedtatt – nå tar Kina mer makt over Hongkong

– En ære

Torsdag ettermiddag delte Peter Frølich, som er valgt inn på Stortinget for Høyre fra Hordaland, lenken til Global times-artikkelen på sin Twitter-konto.

Der skriver han at det var et mål i livet å «bli skjelt ut av Kinas propagandaapparat».

Dette bekrefter han overfor VG.

– Jeg ser på det som en ære. Dette er et regime som er på randen av moralsk konkurs. Måten de behandler sin egen befolkning og bevegelsen i Hongkong på, snakker for seg selv.

– Ytringsfriheten er så minimal at vi merker det selv hit, til fredelige Norge, bare vi ytrer oss om demokrati. Kina frykter nok sprengkraften i vestlig oppmerksomhet knyttet til det som foregår, legger han til.

– Uttaler seg på kommando

I Global Times-artikkelen sier en av kildene at Nobels fredspris lenge har vært «et utstillingsvindu for vestlige fordommer».

Setningen får Frølich til å trekke på smilebåndet.

– Såkalte akademikere uttaler seg på kommando for regimet. Det er bare tragikomisk.

Frølich understreker at nominasjonen ikke handler om han eller Tybring-Gjedde.

– Vi ønsker bare å fremheve den fantastiske kampen Lee har kjempet. Så får det bare være en bonus at det kinesiske propagandaapparatet selv har brakt demokratibevegelsene til forsiden, avslutter han.