BENÅDNINGER PÅ VEI: Avtroppende president Donald Trump kommer ifølge amerikanske medier til å benåde rundt 100 mennesker i løpet av sin siste hele arbeidsdag i Det hvite hus. Her signerer han benådningen av Alice Johnson 28. august 2020. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Trump kritiseres: − Misbruk av benådningsmakten

President Donald Trump planlegger rundt 100 benådninger før han går av. Det er færre enn Bill Clinton ga, men skaper likevel reaksjoner.

Publisert: Nå nettopp

– Benådningsretten er den mest ubegrensede og keiserlige presidentmakten av alle, sier forsker Hilmar Mjelde til VG.

Både The Washington Post og CNN rapporterer at Trump på sin siste hele dag i Det hvite hus vil dele ut rundt 100 benådninger og straffereduksjoner.

Den avtroppende presidenten brukte flere timer i helgen på å diskutere listen med sin datter Ivanka Trump, svigersønn Jared Kushner og andre rådgivere.

– Et gjennomgående trekk ved Trumps bruk av den, er at han har benådet politiske allierte. Dette er misbruk av benådningsmakten, mener Mjelde.

les også Brann utløste alarm i Kongressen

Benåder neppe seg selv

Kilder sier ifølge Washington Post at Trump har vært spesielt opptatt av hvorvidt han bør benåde sine voksne barn, viktigste rådgivere og seg selv.

Hverken Trump eller barna er siktet for lovbrudd, og er heller ikke under føderal etterforskning, så vidt Post vet. Temaet er likevel blitt aktualisert av anklagene om at Trump oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen 6. januar, noe han nå stilles for riksrett for.

Trump skal også i lang tid ha vurdert å benåde seg selv, for å beskytte seg mot føderale tiltaler som kan bli tatt ut mot ham etter at han har gått av som president. Det ser ikke ut til at han kommer til å gjøre dette, melder CNN.

USA-EKSPERT: Hilmar Mjelde er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk og forsker på amerikansk politikk ved NORCE forskningssenter. Foto: UiB

– De eneste to klare begrensningene på benådningsmakten, er at den ikke kan brukes for å slippe riksrett, og den gjelder ikke på delstatsnivå. Det er uklart om presidenten kan bruke den på seg selv, forteller Hilmar Mjelde.

Les også: Slik kan Trump lykkes med benådning

De fleste av benådningene som Trump planlegger, er av den ukontroversielle sorten, ifølge CNN.

Bill Clinton benådet 141

Trump vil heller ikke sette rekord i «siste arbeidsdag»-benådninger. Bill Clinton benådet i 2001 hele 141 personer. Han benådet også sin egen halvbror, Roger Clinton, som allerede hadde sonet sin straff, men fikk renvasket rullebladet.

les også Joe Bidens innsettelse: Frykt for angrep fra innsiden

Dette var ikke den eneste kontroversielle benådningen Bill Clinton gjorde. Hans svoger, Hillary Clintons bror Hugh Rodham, ble betalt 400.000 dollar for å hjelpe Glenn Braswell med å bli benådet – noe han ble. Både Bill og Hillary Clinton hevdet i ettertid at de ikke visste om denne betalingen.

– Benådningsmakten har fått et litt dårlig rykte etter Richard Nixons tid, fordi presidentene har brukt den på personer som gjerne ikke fortjente å bli benådet, som Caspar Weinberger og Mark Rich, sier Hilmer Mjelde til VG.

Rich ble i sin tid kalt «verdens rikeste rømling».

Rich skyldte 48 millioner dollar i skatt og var tiltalt for 51 tilfeller av skattesvindel, men rømte til Sveits. Han ble benådet av Clinton 20. januar 2001. Richs ekskone hadde gitt penger til Demokratene, til Clintons presidentbibliotek og til Hillary Clintons valgkamp om en senatorplass.

Kongressen etterforsket benådningen av Mark Rich, men konkluderte i 2005 med at Bill Clinton ikke gjorde noe ulovlig.

les også Analysefirma: Feilinformasjonen om USA-valget har stupt

Penger involvert

Trump har også benådet mennesker nær seg. Han benådet Michael Flynn, Paul Manafort og Roger Stone, som alle jobbet for ham under valgkampen, og han har benådet Jared Kushners far Charles.

The New York Times meldte søndag at folk nær Trump har tjent gode penger på å selge seg inn som mellommenn for å sikre benådninger.

En tidligere valgkamprådgiver skal ha fått betalt 50.000 dollar for å hjelpe til med benådningssøknaden til John Kiriakou, en tidligere CIA-ansatt som er dømt for å lekke hemmeligstemplet informasjon. I deres avtale skal det også være stipulert en utbetaling på 50.000 dollar dersom han lykkes og får benådning.

Kiriakou skal også ha blitt fortalt at Rudy Giuliani kunne skaffe ham en benådning i bytte mot to millioner dollar. Kiriakou avslo dette tilbudet og FBI skal ha blitt varslet om at Giuliani muligens selger benådninger, skriver Times.

De siste dagene har det kommet forespørsler om benådning – iallfall via mediene – fra flere av dem som er tiltalt for å ha angrepet Kongressen 6. januar.

– Jeg vil at presidenten skal benåde meg. Det synes jeg vi alle fortjener, sier Jenna Ryan til CBSDFW.

Donald Trump har per 18. januar benådet 70 personer. Hans forgjenger, Barack Obama, delte ut 212 benådninger.

les også Arven etter Trump: Utenrikspolitiske snubletråder