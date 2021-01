SJOKK-BELØP: Trump-advokat Rudy Giuliani saksøkes for mer mer enn 11 milliarder kroner. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Saksøker Giuliani for milliardbeløp

Selskapet Dominion, som står bak stemmemaskiner brukt i flere delstater under det amerikanske presidentvalget i fjor saksøker advokaten til Donald Trump.

Giuliani har gjentatte ganger hevdet at selskapets maskiner førte til valgjuks i sin egen podcast og i TV-intervjuer har hevdet at selskapets maskiner førte til valgjuks.

Dette krever Dominion 1,3 milliarder dollar i erstatning for, melder CNN. Summen tilsvarer mer enn 11 milliarder norske kroner.

I de mange søksmålene han leverte inn på vegne av den nå avgåtte presidenten nevnte han derimot aldri dette.

– Giulianis uttalelser var kalkulerte og ment for å opprøre og gjøre enorm skade mot Dominion, heter det i søksmålet. Der hevder selskapet at skaden ble gjort.

– Sammen med sine allierte, skapte han og formidlet en stor løgn, som forutsigbart nok gikk viralt og villedet millioner til å tro at Dominion hadde stjålet deres stemmer.

Selv hevder advokaten ifølge Reuters at han angripes fordi han «benytter seg av ytringsfriheten» og «forsvarer sin klient».

Sikkerhetsdirektør saksøker også

Sikkerhetsdirektør Eric Coomer i Dominion har dessuten saksøkt Trump-kampanjen, og hevder han har blitt tvunget til å gå i skjul på grunn av drapstrusler fra Trump-tilhengere.

– Jeg har blitt kastet ut i søkelyset av folk med politiske og økonomiske agendaer, men personlig er jeg en privat person, sier Coomer i en uttalelse ifølge NBC News.

I søksmålet hevder Coomer at Giuliani på et pressemøte skal ha kalt ham »en ond, ond mann», og anklaget ham for å ha «skrevet fryktelige ting om presidenten».

Advokaten Sidney Powell, som samarbeidet med Giuliani er tidligere saksøkt av samme firma.

Selskapet Dominion skriver i sitt søksmål at de har brukt 565.000 amerikanske dollar på sikkerhetsbeskyttelse for sine ansatte, etter trakassering og dødstrusler fra den avgåtte presidentens tilhengere.

Utstøtt

Rudy Giuliani nådde toppen av sin politiske karriere da han i 2001 var borgermester under 9/11-angrepene. Da ble han utropt til «Amerikas borgermester» av talkshow-stjernen Oprah Winfrey.

Siden den gang har hans renommé falt betydelig. Som president Trumps personlige advokat og våpendrager har han stått trofast presidentens side, men han har blitt stadig mer utstøtt blant sine egne tidligere allierte.

Forrige uke erklærte han at han ikke lenger var aktuell som Trumps forsvarer i den kommende riksrettssaken mot presidenten. Strategien hans skulle være å argumentere for at presidenten ikke hadde oppfordret til vold ved å hevde at valget var fikset, fordi valget ifølge ham faktisk var fikset.

