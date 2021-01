Trump om mulig ny riksrett: − Det er veldig farlig og skaper et voldsomt sinne

Donald Trump kaller planene om nok en riksrett mot ham for «fullstendig latterlig», og nekter ta selvkritikk for talen han holdt som oppildnet hans tilhengere til å storme Kongressen forrige onsdag.

– Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikkens historie, sier Trump om Demokratenes planer om å stille ham for riksrett for andre gang.

– Det er veldig farlig og skaper et voldsomt sinne, fortsetter presidenten, som kaller planene om en ny riksrettssak for «fullstendig latterlige».

Samtidig sier han at han ikke ønsker å se vold.

Dette gjør han altså seks dager etter at han holdt en tale mange har kritisert for å oppfordre nettopp til den volden man så, da hans tilhengere like etter gikk til angrep på Kongressen i Washington, D.C.

Presidenten tar likevel ingen selvkritikk for talen han holdt onsdag i forrige uke.

– Jeg har sett både i avisene og i mediene, på TV, det har blitt analysert og folk har tenkt at det jeg sa var fullstendig passende, sier Donald Trump.

Fem personer mistet livet da Kongressen ble stormet. I går advarte FBI mot nye voldelige demonstrasjoner over hele USA.

Trump møtte pressen i Det hvite hus i det han var på vei for å reise til Mexico-grensen i Texas, der hans skal snakke om grensemuren mot nabolandet.

I møtet med journalistene snakket han også om teknologiselskapene. Presidenten har blitt utestengt fra blant annet Twitter etter hendelsene forrige uke.

– De store teknologiselskapene gjør en forferdelig ting mot USA. De har gjort en forferdelig feil, sier presidenten.

PÅ VEI TIL TEXAS: President Donald Trump

Stormløp mot Trump

Demokratene har flertall i Representantenes hus og kjører denne uken et stormløp mot president Trump i hans siste dager i Det hvite hus, for å markere avsky og sinne etter angrepet mot Kongressen.

Første steg er å legge press på visepresident Mike Pence for å få ham og et flertall i kabinettet til å erklære Trump uskikket. Lykkes ikke dette, vil Demokratene stille presidenten for riksrett for annen gang.

Demokratene anklager Trump for å ha hisset opp sine tilhengere til å storme nasjonalforsamlingen onsdag.

– Vi vil igjen be Mike Pence om å utføre sin plikt og iverksette det 25. grunnlovstillegget og fjerne presidenten, sier assisterende leder i Representantenes hus, Katherine Clark, til CNN mandag.

Clark begrunnet det med at «det er raskeste måten å få ham fjernet på».

Men Republikanerne avviste mandag å være med på en enstemmig resolusjon der Representantenes hus skulle be Pence om å frata Donald Trump hans plikter og tre inn i hans sted som fungerende president.

Da Kongressen igjen var samlet tirsdag, ville Demokratene benytte sin rett til å kreve avstemning over et tilsvarende forslag om å få Trump fjernet, som innebærer å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget.

GODKJENTE BIDEN SOM PRESIDENT: Flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi sammen med visepresident Mike Pence i Kongressen torsdag.

Skal det 25. grunnlovstillegget anvendes, må Pence og et flertall på åtte ministre i kabinettet erklære Donald Trump ute av stand til å utføre sine plikter, slik at visepresidenten umiddelbart trer inn som fungerende president.

Pence vil neppe avsette Trump

Skulle Trump bestride at han er uskikket, har Pence og statsrådene fire dager på seg på å sende en ny erklæring til Kongressen. To tredjedels flertall i Kongressen må stille seg bak beslutningen.

Mike Pence har allerede antydet at han ikke vil tvinge presidenten til side, skriver New York Times. Ingen av partiene venter at Donald Trump frivillig vil trekke seg før Joe Biden tas i ed 20. januar.

Da de demokratiske kongresslederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer torsdag ville ta opp spørsmålet med Mike Pence, ville ikke visepresidenten en gang komme i telefonen.

Slik kan Trump blitt avsatt:

Stemmer over riksrett onsdag

Onsdag ventes Representantenes hus å sette riksrett på dagsorden. En avgjørelse kan ventes samme dag.

I forslaget til riksrett anklager demokratene presidenten blant annet for å hisse til opprør. De viser til:

Trumps gjentatte, falske påstander om at han vant presidentvalget.

Trumps tale 6. januar, før hans tilhengere stormet Kongressen.

Trumps telefonsamtale til den valgansvarlige i delstaten Georgia, for å finne nok stemmer til å omgjøre resultatet i Trumps favør.

Nok stemmer for tiltale

Demokratene hevder de allerede har sikret nok stemmer i Representantenes hus til at det blir en ny riksrettssak. Selve riksrettssaken føres i Senatet, Kongressens andre kammer.

For at presidenten skal bli felt, må to av tre senatorer stemme for et slikt utfall. Republikanerne har fremdeles flertall i Senatet.

Dersom det ender med riksrettssak mot Trump vil han bli den første i historien som opplever at bli stilt for riksrett to ganger. Første gang var for rundt et år siden.

Riksrett i USA Så langt er ingen visepresident eller president blitt dømt i riksrett i USA.

Riksrettsprosessen har kun blitt igangsatt mot fire presidenter.

Andrew Johnson og Bill Clinton ble stilt for riksrett i Senatet i henholdsvis 1868 og 1999, men begge ble frifunnet.

Nixon valgte selv å gå av i 1974 etter at justiskomiteen i Representantenes hus fremla et forslag til riksrettstiltale mot ham.

En riksrettsetterforskning mot Donald Trump ble igangsatt av Representantenes hus høsten 2019, og i desember vedtok flertallet at han skulle stilles for riksrett.

Trump ble frifunnet i Senatet 5. februar 2020. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

For første gang siden opptøyene på Capitol Hill møttes Trump og Pence i Det hvite hus mandag. De skal ifølge en anonym talsperson ha hatt en «god samtale» i det ovale rom.

