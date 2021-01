AVSPERRET: Kongressbygget i Pennsylvania i delstatshovedstaden Harrisburg er stengt og væpnede soldater er utplassert. Foto: Thomas Nilsson

Delstatene frykter voldelige opptøyer

HARRISBURG, PENNSYLVANIA (VG) FBI advarer om «væpnede demonstrasjoner» i alle USAs delstater før Joe Bidens innsettelse onsdag. I delstatenes hovedsteder bes folk holde seg inne.

Et oransje gjerde sperrer for inngangen til delstatskongressen. Bak står tungt uniformerte soldater. Langs veien står et titalls folk fra pressen, mens det foreløpig ikke er noen demonstranter.

Som i Washington D.C. er det en følelse av «stille før stormen», selv om det ikke har kommet konkrete trusler. Politi og politikere både på delstats- og føderalt nivå melder ifølge den lokale kanalen ABC27 at de er «klare for hva som helst».

DELSTATSHOVEDSTAD: Harrisburg er hovedstad i delstaten Pennsylvania, som ble avgjørende i det amerikanske presidentvalget. Foto: Thomas Nilsson

Politiet: Hold dere unna

Politiet i Harrisburg ber innbyggerne holde seg unna delstatskongressen, og varsler at veier og gangstier i området vil bli barrikadert.

Man på alerten av to grunner: Pennsylvania har bevæpnede militsgrupper på høyresiden, og det var vippestaten som til slutt avgjorde valget i Bidens favør.

Avtroppende president Donald Trump har brukt særlig mye energi på å hevde at resultatet i Pennsylvania er preget av valgfusk – en grunnløs anklage som er blitt avvist i retten.

UTE MED HUNDEN: Pam MacNett er uten med hunden i gatene nær kongressbygget, men skal holde seg inne i ettermiddag, i frykt for voldelige demonstrasjoner. Foto: Thomas Nilsson

Pam MacNett, som bor 250 meter unna delstatskongressen, forteller at hun kun gikk ut nå for å lufte hunden sin, men at hun skal holde seg inne resten av dagen i dag i frykt for hvordan ting kan utvikle seg.

– Jeg er nervøs for hva som kan skje her, sier hun til VG.

Moren til Pam, Cathy Speacker MacNett, sammenligner følelsen hun nå har med hvordan stemningen var i byen etter kjernekraftverkeksplosjonen som preget Harrisburg i 1979.

Pam forteller at det i forrige uke ble spredt informasjon om demonstrasjoner i Harrisburg på sosiale medier, hvor innbyggerne ble oppfordret til å delta.

Varslede demonstrasjoner

I hele USA er politiet i alarmberedskap etter at Trump-supportere stormet Kongressen den 6. januar.

25.000 soldater er stasjonert i hovedstaden, og nå tar også delstatshovedstader grep for å forhindre voldelige opptøyer.

I Harrisburg er det ventet demonstrasjoner søndag, og det er satt inn flere hundre soldater fra nasjonalgarden, meldte CNN lørdag kveld amerikansk tid.

Utenfor delstatskongressen er det utstasjonert tungt bevæpnede soldater. Men sikkerheten er ikke nærheten av hva det er i hovedstaden.

Stenger sentrum

I Texas og Kentucky er de lokale kongressbygningene stengt, og i delstaten Connecticut er Nasjonalgarden kalt inn for å kunne stå imot opptil 2.000 demonstranter.

– Vi forbereder oss på at alt kan skje, sier Pedro Muniz i Nasjonalgarden, men han legger til at det ikke er snakk om konkrete trusler i USA.

Lørdag ble en mann pågrepet idet han forsøkte å ta seg inn i et område ved Kongressen i Washington D.C. som han ikke hadde akkreditering for.

I bilen til 31-åringen fant politiet et håndvåpen og over 500 kuler, haglpatroner og pistolmagasiner, som han ikke skal ha hatt tillatelse til å ha med seg til Washington.

Avgjorde valget

Med sine 20 valgmenn var det Pennsylvania som gjorde presidentvalget i november.

Trump har gjentatte ganger forsøkt å omgjøre valgresultatet, og ringte blant annet flertallsleder for Representantenes hus i Pennsylvania, Bryan Cutler, hvor han spurte om «hva som kunne gjøres for å omgjøre resultatet».

Under en høring om valgresultatet i delstaten i slutten av november vekket Trump også oppsikt med denne telefoniraden:

Trump har siden amerikanske medier utropte Biden som vinner av presidentvalget spredd udokumenterte påstander om valgjuks.

Og hele åtte kongressmedlemmer fra Pennsylvania stemte «nei» da Kongressen formelt godkjente Biden som ny president, dagen etter stormingen.

Harrisburg er ikke fremmed for demonstrasjoner. I mai møtte 2000 sinte demonstranter opp for å kreve at delstaten åpnet opp igjen etter corona-nedstengningen.