Se dokumentar: «The Man Who Wanted to See It All»

Som 22-åring uten penger eller en plan, legger Heinz Stücke ut på det som etter hvert blir tidenes lengste sykkeltur.

Publisert: Nå nettopp

Heinz har blitt jaget av en sint mobb i Haiti, angrepet av aggressive bier i Mosambik og slått bevisstløs av soldater i Egypt. Flere ganger har han vært nær ved å dø. På samme reise har han opplevd fantastiske ting.

Over 50 år senere vender han hjem.

VG har kun rettigheter til å vise «The Man Who Wanted To See It All» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.