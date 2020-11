ØVERSTKOMMANDERENDE: President Donald Trump under en seremoni til minne om falne soldater på veterandagen onsdag denne uken. Foto: Chris Kleponis / POOL / EPA

Trump-forfatter: Fantaserer om kuppforsøk

Donald Trump er avhengig av blind lojalitet og store opptøyer, dersom han skal kunne holde på presidentembetet ved bruk av makt, fastslår fire amerikanske eksperter VG har snakket med.

To spørsmål som var nær utenkelige inntil for kort tid siden, diskuteres nå på ramme alvor verden rundt: Er splittelsen i USA så dyp at landet er på randen av borgerkrig? Og er maktgrepet president Donald Trump tar i Washington D.C. en forberedelse på et kuppforsøk?

VG har snakket med fire eksperter fra USA: Den prisbelønte forfatteren og Trump-biografen Michael D’Antonio, som har møtt Trump og hans familie en rekke ganger i forbindelse med arbeidet med bøkene sine; og tre professorer som jobber med statsvitenskap, maktutøvelse og politisk analyse.

Selv om ekspertene understreker at Trump er i sin fulle rett til å utfordre valgresultatet ved å gå rettens vei, er de alle bekymret for hva som vil komme dersom han ikke lykkes i retten, slik alt tyder på så langt.

Samtidig understreker de at USAs institusjoner er sterke, og at Trumps maktgrep vil møte betydelig motstand.

Kupp-diskusjonen

Den kjente historieprofessoren Timothy Snyder ved Yale University har skrevet en liste på tyve punkter på Twitter der han advarer mot at det amerikanske demokratiet står i reell fare.

Han har også skrevet en kommentar i avisen The Boston Globe der han ber om at denne faren ikke undervurderes.

Snyder har ikke besvart VGs henvendelser, men bekymringen han gir uttrykk for har fått stort gjennomslag i akademiske sirkler i USA, og i de liberale mediene som er kritiske til Trump.

Trump-biograf Michael D’Antonio tror at å beholde makten ved et kupp ville vært noe Trump kunne vurdert i et annet land, men at han ikke vil prøve noe slikt i USA.

– Han fantaserer nok om et kupp, men er ikke villig til å gjennomføre det. I et annet land kunne han ha prøvd seg, men ikke i et land der institusjonene er stabile nok til å blokkere ham, sier D’Antonio til VG.

– Trump vil fortsette å hevde at valget er blitt stjålet, men han vil ikke klare å tviholde på makten. Til tross for hans misbruk av makt, så er våre institusjoner sterke nok til å stå imot forsøk på å trosse valgresultatet, fortsetter han.

TRUMP-BIOGRAF: Michael D’Antonio har skrevet flere bøker om den amerikanske presidenten. Foto: Johannes Worsøe Berg

Professor i statsvitenskap Todd Landman, som har skrevet flere bøker om menneskerettigheter og maktutøvelse, har studert autoritære maktovertagelser i Latin-Amerika.

– Dersom Trump holder på presidentembetet ved bruk av makt, så vil det være det man i statsvitenskap kaller et «autogolpe», eller selv-kupp. Det er når en leder som er demokratisk valgt utraderer demokratiet for å tviholde på makten, forklarer Landmann, som opprinnelig er fra Pennsylvania, men nå er instituttleder ved University of Nottingham.

Dette kreves

Landman forklarer at dersom et «autogolpe» skal lykkes, er en autoritær leder avhengig av absolutt lojalitet fra fraksjoner i statens maktapparat, og trenger også en høy grad av folkelig støtte.

– Trump krever blind lojalitet, og har den siste tiden innsatt støttespillere i forsvarsdepartementet og militærledelsen. Men det svært høye antallet som har jobbet for Trump og enten er blitt sparket eller har sluttet, tyder på at den lojaliteten ikke kan tas for gitt, sier Landman.

FIKK SPARKEN: USAs forsvarsminister Mark Esper fikk mandag sparken, etter flere uenigheter med sjefen Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Selv om en høy andel av Trumps tilhengere tror på anklagene hans om valgfusk, så er de fortsatt i mindretall. Men ekstreme militsgrupper kan starte opptøyer og ingenting kan utelukkes i et land med 320 millioner skytevåpen, fortsetter han.

Landman påpeker at utbredte, voldelige opptøyer som fører til væpnet konflikt mellom grupper på ytre venstre og ytre høyre vil kunne være et påskudd for bruk av militærmakt.

– Dersom situasjonen i landet er preget av at lov og orden bryter sammen, så kan presidenten erklære unntakstilstand og iverksette militæret. Men det kreves en ekstrem situasjon, sier han.

EKSPERTER: Professor Todd Landman, professor Todd Belt og professor Craig Agranoff. Foto: Privat/VG

Hva gjør militæret?

Landmans navnebror Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University, er leder for The Graduate School of Political Management, som utdanner svært mange av de ansatte ved den amerikanske kongressen.

Han påpeker også at dersom Trump bruker makt for å beholde sin posisjon, så vil det være et «selv-kupp», ikke et ordinært kupp.

– Det er lett å forstå hvorfor noen tror det kan skje, ettersom Trump fornekter det valgtapet som objektive observatører ser på som en realitet. Men man må huske at han har retten til å kreve omtellinger og utfordre resultatet i retten. Dersom han forsøker i retten uten å lykkes, og likevel tviholder på makten etter den 20. januar, så vil det være et selv-kupp, sier Belt til VG.

– Vi har allerede sett at en karavane av Trump-tilhengere forsøkte å presse en Biden-buss i grøften, så vold blant sivile grupper er en fare. Trump har et uvanlig sterkt grep om sine tilhengere, som tilsynelatende tror på alt han sier uten bevis. Disse kan bli hisset opp til å begå vold, dersom Trump nekter å anerkjenne nederlaget og insisterer på at han er blitt frarøvet seieren, fortsetter han.

MILITS: Medlemmer av en høyreekstrem militsgruppe i Vancouver i slutten av oktober. Mange av disse sverger lojalitet til Trump. Foto: Nathan Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Generalenes dilemma

Både Belt, Landman og D’Antonio tror det er en reell fare for at det oppstår voldelige trefninger, men påpeker at omfanget trolig vil bli begrenset siden militsgruppene ikke er massebevegelser.

– Væpnet konflikt vil ikke forekomme i stor skala, men vil være begrenset til trefninger og angrep fra militser som er opphisset av Trumps budskap. Politiet overvåker disse tett og vil slå ned på noe som kan utvikle seg til blodsutgytelser, sier forfatter D’Antonio.

les også Proud Boys-lederen til VG: – Dette er tidspunktet hvor vi tar til gatene

Professor Landman påpeker at militæret vil ha to store dilemmaer dersom Trump ønsker å dra dem inn:

Det ene er at selv om Trump er øverstkommanderende så lenge han er sittende president, så må en ordre fra ham være lovlig.

– Selv ved omfattende sivile opptøyer, så er militæret underlagt en lovparagraf om interne opprør i USA, kjent som «The Insurrection Act of 1807». Denne paragrafen legger sterke begrensninger på å bruke militæret mot amerikanske borgere på amerikansk jord, forklarer Landman.

– Det andre er at generaler er yrkesmilitære som ikke vil følge alle ordre blindt. De vil måtte ta en vurdering av om en ordre fra presidenten er lovlig eller ikke. De kan ikke følge en ordre som strider mot loven, sier Landman.

LEDER: Generalstabssjefen i USA, general Mark Milley, har vært klar på at det amerikanske militæret ikke skal dras inn i politikken. Men etter valget har han fått nye sjef i Forsvarsdepartementet. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hva gjør GOP?

Craig Agranoff, som er professor i politisk rådgiving ved Florida Atlantic University og konsulent for begge partier gjennom Political Consulting, deler sine kollegers frykt for voldelige sammenstøt, men er sikker på at disse blir av begrenset omfang.

Agranoff tror også det bare er et tidsspørsmål før ledelsen i Det republikanske partiet, kjent som «The Grand Old Party» (GOP), vender Trump ryggen.

– Trumps oppførsel kan ikke sammenlignes med noe vi har opplevd i amerikansk historie tidligere. Snart er det et faktum at han ikke lenger er president, uansett hva han sier eller gjør. Det eneste som kan endre på det er en rettslig beslutning, og det ser ekstremt usannsynlig ut nå, sier Agranoff til VG.

– Ettersom det ikke kan unngås at Joe Biden blir president, vil Det republikanske partiet bli tvunget til å vedgå det. Stadig flere ledende republikanere vil komme til det standpunktet, fortsetter han.

Både professor Todd Belt og professor Todd Landman er enige med Agranoff på dette punktet.

– Republikanske ledere står bak Trump så lenge det er en rettslig mulighet for å vinne frem, men uttalelsene deres er formelle. Hvis ikke noe endrer seg betydelig, så vil de si, «greit, du har fått din dag i retten», og så vil de gå videre, sier Landman.

Så hva vil Trump?

Så hva søker Trump å oppnå ved å innsette lojalister i militæret, nekte å anerkjenne valgresultatet, oppildne sine tilhengere og kjempe en tilsynelatende tapt kamp i rettsvesenet? Vi lar Trump-biograf Michael D’Antonio svare:

– Jeg mistenker at han vil straffe dem som har forsøkt å motsette seg, og belønne sine lojale tilhengere. Samtidig kan det være at han ønsker tilgang til hemmeligheter og sensitiv informasjon som han kan benytte seg av senere, sier D’Antonio.

– Men til syvende og sist er det Trump gjør nå en publisitetskampanje for å øke sin tilhengerskare, og intet annet, konkluderer biografen.

PS: De fire ekspertene er alle tydelige på ett punkt: Europeiske ledere bør nå la rettsprosessen gå sin gang i USA uten å blande seg:

– Vestlige ledere har allerede gratulert Joe Biden og uttrykt vilje til å samarbeide med ham. Det er en god begynnelse. Dersom de gjør mer vil det se ut som om de blander seg i indre anliggender til en annen nasjon, påpeker professor Todd Belt.

Publisert: 13.11.20 kl. 20:41

