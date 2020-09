PÅ BALKONGEN: Aleksej Navalnyj lå 16 dager i koma før han våknet på Charité-sykehuset i Berlin. Russiske myndigheter benekter å ha noe å gjøre med forgiftningen av opposisjonslederen. Foto: Navalny Instagram

Navalnyjs leilighet i Moskva skal være beslaglagt

Samtidig som opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) prøver å komme seg etter forgiftningen, skal leiligheten hans hjemme i Moskva være beslaglagt av russisk rett.

Nå nettopp

Det er hans pressesekretær Kira Jarmisj som skriver dette på Twitter.

Striden står mellom Navalnyjs organisasjon og mannen som kalles «Putins kokk» og som nylig lovte at han skulle ruinere Putin-fienden. Han heter Jevgenij Prigozjin (59) og er en vellykket forretningsmann som ble rik på blant annet å stå for cateringen i Kreml, derav tilnavnet «Putins kokk».

I slutten av august, da Navalnyj fortsatt lå i koma ved Charité-sykehuset i Berlin, sende Prigozjins selskap, Konkorde, ut en pressemelding der de fortalte at de kom til å forfølge Navalnyj, hans kompanjong Ljubov Sobol og deres antikorrupsjonsorganisasjon FBK. Det handler om en gjeld på drøyt 10 millioner kroner. Og Prigozjin sa at han vil fortsette til de står nakne tilbake:

– Jeg har til hensikt å strippe denne gruppen av samvittighetsløse mennesker for klær og sko, het det i pressemeldingen. Prigozjin hadde imidlertid ett unntak:

– Hvis Navalnyj dør, skal jeg personlig ikke forfølge ham i denne verden.

Pressesekretæren skriver at leiligheten nå verken kan selges og pantsettes. Hun skriver også at de har frosset bankkontoene til Navalnyj i Russland.

Jevgenij Prigozjin er en meget omdiskutert forretningsmann. En rekke russiske og internasjonale medier har skrevet at han er med på å finansiere den private hæren «Wagner Group», nært knyttet til russiske myndigheter og som er i søkelyset for operasjoner flere steder i verden. Han beskyldes også for å finansiere «trollfabrikkene». Og at han var sentral i den russiske involveringen i det amerikanske valget i 2016. Selv benekter han alt dette.

Bakgrunnen for striden med Navalnyjs organisasjon er en uttalelse fra Ljubov Sobol om at matforgiftninger i Moskva-skoler skyldtes at Prigozjins selskap hadde levert mat av dårlig kvalitet.

Navalnyjs organisasjon, FBK, jobber for å avsløre korrupsjon i Russland. Bare noen uker før han ble forgiftet, sa Navalnyj at han ville legge ned FBK - og starte en ny organisasjon - på grunn av alle søksmålene mot dem, skriver RBK.

Ifølge tyskerne ble Navalnyj forgiftet med Novitsjok. Moskva raser mot beskyldningene, og pressetalskvinnen i russisk UD, Maria Zakharova, sa onsdag at det ikke er bevis for noe «russisk spor» i saken. Russerne anklager også tyskerne for at de ikke vil samarbeide om å etterforske saken.

Aleksej Navalnyj skrev onsdag på Instagram at han nå er frisk til at han slipper å være døgnpasient på sykehus, men at det kreves mye trening og rehabilitering for å bli bedre.

Publisert: 24.09.20 kl. 16:38

