DREPT: Svenske Åsas ponni ble torturert og drept. I Frankrike spekulerer politiet i om mer enn 100 hesteangrep i landet er del av satanistiske ritualer. Foto: Kai Rehn, Aftonbladet

Hesteangrep ryster Sverige og Frankrike: Åsas ponni ble torturert og drept

Mandag fant svenske Åsa Karlsson familiens ponni drept – med øyet stukket ut og øret skåret av. Hendelsen føyer seg inn i rekken av hesteangrep i Sverige og Frankrike den seneste tiden.

Nå nettopp

– Da jeg kom frem så jeg hva som hadde skjedd. Det var fryktelig. Hun var helt stiv og manglet både et øre og et øye, sier Åsa Karlsson (37) til VG.

Det var svenske Aftonbladet som først omtalte saken der ponnien Alinda ble funnet drept og lemlestet utenfor Jönköping i Småland mandag.

Åsa Karlsson hadde jobbet nattskift på et transportfirma da hun parkerte utenfor familiens hjem kvart over seks på morgenen.

– Jeg så henne ligge ned i hestehagen da jeg kom kjørende, og hun pleier normalt å reagere når jeg parkerer bilen, men nå bare lå hun der. Først trodde jeg hun hadde blitt syk, kanskje hadde fått vondt i magen, så jeg gikk frem til henne.

Samme dag igangsatte politiet full etterforskning av hestedrapet, og har sendt ponnien Alinda til obduksjon.

Åsa Karlsson, hennes samboer og de tre døtrene bor i et hus i skogkanten et kvarters tid utenfor Jönköping i Småland.

Huset deres ligger bare hundre meter fra hestehagen der ugjerningen skal ha skjedd i løpet av natten, men ingen har hverken sett eller hørt noe.

DREPT: Ponnien Alinda ble funnet drept og lemlestet mandag morgen. Foto: Privat

Ikke naturlige skader

Politiet i Jönköping ba tirsdag om tips fra publikum for å få rede på hva som har hendt.

– Da politiet kom til stedet, kunne vi konstatere at skadene ikke så ut til å ha kommet naturlig. En veterinær undersøkte hesten, og politiet søkte med hundepatrulje, dessverre uten resultat, skriver politiet på sin Facebook-side.

Hestedrapet er langt ifra det eneste av sitt slag i Sverige. SVT meldte 5. september om et angrep på en hest, som førte til at dyret måtte avlives. Det var ifølge TV-kanalen 18. gang så langt i år at en hest var blitt angrepet den sørsvenske kommunen Varberg.

Samtidig virker det som angrepene kan være del av en større, urovekkende trend som strekker seg også utenfor Sveriges grenser.

Angrepet ligner på lignende hendelser i Frankrike den siste tiden. Fransk politi spekulerer i om mer enn 100 hesteangrep i landet er del av satanistiske ritualer, ifølge Reuters.

FRANKRIKE: Brannvesenet tar seg av hesten Cimona, som ble angrepet i Logueville i Nordvest-Frankrike i juli i år. Foto: FAMILY HANDOUT / AFP

– Hestene var tydelig redde

Den 22 år gamle New Forest-ponnien til Åsa Karlsson familie har tidligere vært brukt som rideskolehest, men tilbrakte pensjonstilværelsen som en lekekamerat for barna i familien.

Natt til mandag gikk Alinda og to andre hester ute, siden været var godt. De to gjenlevende hestene hadde imidlertid ingen skader, men virker tydelig redde, forteller Åsa Karlsson til VG.

– Hadde den døde hesten andre skader enn øret og øyet?

– Det vil jeg ikke kommentere nå, før politiet har etterforsket saken ferdig. Vi venter på svaret fra obduksjonen – hva som drepte henne.

– Har du selv noen teori om hva som skjedde?

– Jeg har tenkt masse på hvem og hvorfor noe sånt kan skje, men jeg forstår det ikke. Det må jo være en anledning til at noen gjør slikt.

– Tror du det kan være noen form for religiøst forbindelse?

– Jeg vet ikke, men det virker veldig rart. Jeg fant hverken symboler eller lignende på plassen som tydet på noe slikt.

Nå skal familien forsøke å komme tilbake til hverdagen. Hun forteller om en urolig uke med lite søvn og lite mat. Barna har grått mye og så langt ikke klart å gå på skolen.

FOREBYGGER: Gendarmeriet (Frankrikes militært organiserte politikorps) er på plass i stallen i Levant nord i Frankrike for å gi veiledning til hesteeierne. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Fransk torturbølge

Mer enn 150 tilfeller av tortur og drap på hester etterforskes av fransk politi, ifølge Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin.

– 30 av angrepene er særlig alvorlige. De innebærer med andre ord at hestene har dødd eller fått svært voldsomme skader, sa Darmanin, som oppfordret folk til å «ikke å ta loven i egne hender», men heller gi nyttig informasjon videre til politiet.

Hester er funnet mishandlet og drept over hele Frankrike, med ører skåret av, øyer stukket ut og grovt lemlestede kjønnsorganer.

Tidligere i september ble en mann arrestert i nærheten av byen Dijon. Han ble løslatt kort tid senere, da han hadde alibi, melder BBC. Det er uklart om angrepene i Frankrike er utført av én person, eller om flere gjerningsperson har inspirert hverandre.

Publisert: 27.09.20 kl. 21:00

Les også

Mer om Sverige Hest Frankrike