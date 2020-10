– Jeg visste ikke at man kunne bli syk av noe som er en bløff

POMPANO BEACH, FLORIDA (VG) Omtrent samtidig som Donald Trump ble fraktet til sykehus møtte VG velgere i Florida. De ønsker ham god bedring, men flere håper han nå vil ta coronaviruset mer på alvor.

Nå nettopp

– Jeg fant det først ut for et par timer siden, og må si at jeg er ganske forbløffet med tanke på at han har omtalt viruset som en bløff. Jeg visste ikke at man kunne bli smittet av noe som er en bløff, sier 25 år gamle Danielle ironisk.

VG møter henne utenfor et kjøpesenter i Pompano Beach langs østkysten av Florida. Hun har bitt seg merke i at Donald Trump flere ganger, seneste under presidentdebatten i Cleveland tidligere denne uken, har mobbet Joe Biden for hans bruk av munnbind. Samtidig har presidenten selv med få unntak latt være å bruke munnbind, selv om hans egne helsemyndigheter sier det potensielt kan redde opp mot hundre tusen liv de neste månedene.

Sett denne? Trumps tøffeste test

Under debatten satt også hele hans familie som publikummere i salen uten masker. Det til tross for at det var påbud om bruk. Nå er altså en av dem, hans kone Melania, smittet av viruset sammen med ham. Selv om Trump i natt norsk tid ble fraktet til sykehus skal symptomene ifølge Det hvite hus være milde.

Joe Biden er derimot ikke smittet.

– Man har vel rett til sin egen mening antar jeg, sier Danielle, som ikke ønsker etternavnet sitt i avisen, og legger til:

– Men for å si det forsiktig så er det jo litt morsomt.

Les også: Får «lovende» antistoff-cocktail

FLORIDA: Daniella leste nyheten om at Donald Trump var coronasmittet på Twitter. Hun tok av seg munnbindet for å bli tatt bilde av. Foto: JOSTEIN MATRE

– Overhodet ikke

Selv om hun ikke har bestemt seg for hvem hun skal stemme på 3. november er hun ikke fornøyd med presidentens innsats i kampen mot coronaviruset.

– Jeg vet ikke om det er hans fineste øyeblikk, sier hun.

Heller ikke Britney Carlisle (32) synes Trump har gjort en god nok jobb i sin håndtering av pandemien.

– Nei, overhodet ikke. Overhodet ikke. Men i det minste er det noe han nå innser at man må ta på alvor, og ikke kan se lett på, sier hun.

Kommentar: Kan endre alt

NYFORLOVEDE: Britney Carlisle og Andre Garrett er usikre på hvem som før deres stemme i november, men Trumps coronahåndtering er de ikke fornøyde med. Foto: JOSTEIN MATRE

Hennes forlovede Andre Garrett (33) nikker samtykkende. Begge er også klare på at de uansett håper både Donald og Melania Trump raskt blir friske.

– Jeg ønsker ikke noen noe vondt, sier Carlisle.

– At dere er kritiske til ham betyr det at dere skal stemme på Biden?

– Jeg vet ikke. Det er et veldig vanskelig valg. Jeg er egentlig ikke så begeistret for noen av dem. Men jeg skal stemme, sier Garrett.

Trumps stabssjef: Visste at Hicks testet positivt før Trump reiste

Mistet selv familiemedlem

54 år gamle Brian, som hverken ønsker å dele etternavnet sitt eller røpe hvem han skal stemme på, selv om han har bestemt seg, tror situasjonen nå må være vanskelig for presidenten og familien hans.

– Jeg håper han kommer over det ganske raskt. Han har de aller beste legene rundt seg, så han vil nok klare seg fint, sier han, og forteller at han selv har familiemedlemmer som har fått viruset.

– Vi har også mistet et familiemedlem til sykdommen. Det er en forferdelig sykdom, slår han fast.

MED MUNNBIND: Brian mener Trump har gjort en god jobb med coronaviruset, og minner om at dette er et virus som hele verden sliter med. Foto: JOSTEIN MATRE

Brian mener i motsetning til de andre VG møtte i Florida fredag kveld, hvor presidenten egentlig skulle holdt et valgmøte samme kveld, at Trump har gjort en god corona-jobb.

– Jeg mener han har tatt alle nødvendige skritt for å få ned kurven så raskt som mulig. Blant annet ved å stenge grensene. De tingene han gjorde tidlig utgjorde en forskjell.

Det er ikke Rayner Herrera (30) enig i.

– Jeg har blandede følelser rundt hvordan han har håndtert viruset. Han kunne handlet raskere og bedre. Han har tatt for lett på det. Kanskje dette kan være en vekker for ham.

Publisert: 03.10.20 kl. 03:25