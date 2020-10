AVSTEMNINGSLOKALE: Bilde fra et «drop-off»-sted i storbyen Austin i Texas. Foto: Jay Janner / Austin American-Statesman

Valgbråk i Texas: - Et bevisst forsøk på å manipulere valget

Kommuner i Texas blir bedt om å kun holde ett lokale åpent hvor man kan levere forhåndsstemmer.

Forhåndsstemming eller poststemming har vært debattert en god stund allerede, etter at president Donald Trump har hevdet at systemet åpner for valgfusk. Flere studier viser imidlertid at systemet ikke åpner for omfattende valgjuks.

Den republikanske guvernøren Greg Abbott innskrenket torsdag antallet stemmelokaler hvor man kan avlevere sin forhåndsstemme i Texas, USAs nest folkerikeste stat med 29 millioner innbyggere.

Hver kommune (county) kan nå kun ha ett lokale hvor man kan avgi forhåndsstemmer, skriver CNN.

Bakgrunnen for beslutningen er ifølge guvernøren å sørge for trygg og sikker stemmegiving, og for at valgmedarbeiderne skal kunne bedre overvåke stemmegivingen.

Beslutningen får store konsekvenser for blant annet den mest folkerike i Texas, Harris County.

Kommunen er større enn staten Rhode Island i utstrekning, og har til nå hatt 12 lokaler hvor man kan avgi stemme. Dessuten er Harris county ifølge CNN en kommune hvor demokratene ligger an til flertall.

TEXAS-GUVERNØR: Greg Abbott, som er republikaner. Foto: Ricardo Brazziell / Austin American-Statesman

Manipulering

Beslutningen får kritikk fra dommer Lina Hidalgo i Harris county.

– Det finnes ingen andre begrunnelser for beslutningen enn å innskrenke de stemmeberettiges muligheter.

Funksjonær Dana DeBeauvoir i Travis county, hvor det til nå har vært fire lokaler å avgi stemme i, er også svært misfornøyd med beslutningen.

– Dette er et bevisst forsøk på å manipulere valget, sier hun ifølge Texas Tribune.

Statsviter Asle Toje sier man bør være forsiktig med å ha noen meninger om dette fra Norge i det hele tatt.

– Tilliten er nedbrutt på begge sider. Påstander om utilbørlighet på begge sider har senere vist seg å ikke stemme.

– Dessuten tror jeg langt i fra at Texas er noen «battleground» stat. Demokratene kommer ikke til å vinne Texas. Dersom noe utilbørlig skulle skje bør man heller vente å se på stater som Wisconsin og Michigan, sier Toje og avslutter med et hjertesukk:

– Det største dommedagstegnet er at dommerne ikke lenger er apolitiske. Det er et større problem.

USA-KJENNER: Statsviter Asle Toje. Foto: Heiko Junge

Blir mindre republikansk

Skribent hos amerikanskpolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll, er ikke like sikker på at Texas er åpenbart republikansk.

– Det er nok langt fra noen vippestat i 2020, men Texas er en av flere delstater med en demografisk utvikling som blir mindre republikansk.

Hun mener de fleste tiltak som ender opp med å begrense anledningen for folk til å avgi stemme er fordel republikanerne.

– Spesielt i Texas med store rurale områder med konservative velgere, og med befolkningstette byområder. Det er de sistnevnte som rammes sterkest.

– Endringene vil gjøre det veldig mye vanskeligere for folk å komme seg dit de skal for å avgi stemmer. Det er selvsagt ikke direkte sammenlignbart, men se for deg å ha ett lokale for forhåndsstemming for hele Norges befolkning, sier hun med henvisning til Harris county med 4.7 millioner innbyggere.

– Heldigvis er det få tilfeller av valgfusk i USA, men når man endrer på hvordan dette blir gjort kan det oppfattes som et påskudd der målet er å unngå at demokrater blir valgt.

